в понедельник и четверг в 15:00

Тамерлан — ваша команда гидов во Владикавказе

Меня зовут Тамерлан! Я автор и организатор экскурсий, работаю с командой гидов. Люблю путешествия, интеллектуальное кино и хорошую гастрономию. За свою жизнь я успел побывать и поработать в сфере туризма и отдыха более чем в 20 странах, организовываю все поездки сам и практически никогда не пользуюсь пакетными предложениями. Я собрал все самое полезное и использую в наших турах!