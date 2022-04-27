в понедельник и четверг в 15:00

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Живописная и историческая дорога
Мы возьмем курс на те места, где когда-то проходил Великий Шелковый путь. Наши остановки:
Куртатинское ущелье. Вы оцените величие каньона Кадаргаван, встретите зеркального барса и пройдете по панорамной Тропе чудес. Раскроете, откуда у скалы Кровников такое название, и послушаете рассказы о нартах и их эпосе.
Крепость Дзивгис, которую никому не удалось взять. Приготовьтесь отыскать лабиринты и потайные ходы, а также сделать фактурные фото башни на фоне гор.
Аланский монастырь — самый высокогорный в России. Вы испытаете себя, по желанию спустившись по его лестнице.
Погружение в культуру Осетии
Нас ждут в гостях прямо на берегу горной реки Фиагдон. Перед началом программы у вас будет свободное время для созерцания пейзажей и фото.
Шоу с танцами и песнями. Перед вами выступят артисты ансамбля Олега Дудиева, народного артиста республики, с программой «Сила гор». Вы увидите свадебный танец, поединок на саблях, зажигательный танец горцев. А харизматичный тамада объяснит смысл каждого танца и песни.
Вкусный ужин. В меню: суп лывжа, сваренный в казане на костре, форель с запеченными овощами и картошкой, 4 вида осетинских пирогов (с листьями свеклы, картошкой, сыром, мясом). На столе будут фрукты, овощи, зелень и ароматный лаваш. Из напитков — вино, смородиновая чача из Грузии, лимонад и родниковая вода. А еще вы продегустируете араку, осетинский алкогольный напиток.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Трансфер, шоу-программа и ужин — всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
Если в вашей компании 5 и более человек, то при встрече мы сделаем для вас скидку 5%
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
в понедельник и четверг в 15:00
Тамерлан — ваша команда гидов во Владикавказе
Меня зовут Тамерлан! Я автор и организатор экскурсий, работаю с командой гидов. Люблю путешествия, интеллектуальное кино и хорошую гастрономию. За свою жизнь я успел побывать и поработать в сфере туризма и отдыха более чем в 20 странах, организовываю все поездки сам и практически никогда не пользуюсь пакетными предложениями. Я собрал все самое полезное и использую в наших турах!