в понедельник и четверг в 15:00

Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом

Открыть природу, историю, танцы, песни и кухню края в душевной программе

Мини-группа
Пора показать вам, как танцевать лезгинку! В дивном горном уголке на берегу реки Фиагдон в компании до 18 человек вы насладитесь шоу с кавказскими танцами и песнями, а также ужином с осетинскими пирогами, супом, форелью и дегустацией араки.

По пути туда будут остановки в Куртатинском ущелье, крепости Дзивгис и Аланском монастыре.

До встречи в колоритной гостеприимной Осетии!
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
Познать Осетию: концерт и ужин в горах под открытым небом
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Что вас ожидает

Живописная и историческая дорога

Мы возьмем курс на те места, где когда-то проходил Великий Шелковый путь. Наши остановки:

  • Куртатинское ущелье. Вы оцените величие каньона Кадаргаван, встретите зеркального барса и пройдете по панорамной Тропе чудес. Раскроете, откуда у скалы Кровников такое название, и послушаете рассказы о нартах и их эпосе.
  • Крепость Дзивгис, которую никому не удалось взять. Приготовьтесь отыскать лабиринты и потайные ходы, а также сделать фактурные фото башни на фоне гор.
  • Аланский монастырь — самый высокогорный в России. Вы испытаете себя, по желанию спустившись по его лестнице.

Погружение в культуру Осетии

Нас ждут в гостях прямо на берегу горной реки Фиагдон. Перед началом программы у вас будет свободное время для созерцания пейзажей и фото.

  • Шоу с танцами и песнями. Перед вами выступят артисты ансамбля Олега Дудиева, народного артиста республики, с программой «Сила гор». Вы увидите свадебный танец, поединок на саблях, зажигательный танец горцев. А харизматичный тамада объяснит смысл каждого танца и песни.
  • Вкусный ужин. В меню: суп лывжа, сваренный в казане на костре, форель с запеченными овощами и картошкой, 4 вида осетинских пирогов (с листьями свеклы, картошкой, сыром, мясом). На столе будут фрукты, овощи, зелень и ароматный лаваш. Из напитков — вино, смородиновая чача из Грузии, лимонад и родниковая вода. А еще вы продегустируете араку, осетинский алкогольный напиток.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе в группе до 18 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер, шоу-программа и ужин — всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет
  • Если в вашей компании 5 и более человек, то при встрече мы сделаем для вас скидку 5%

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник и четверг в 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник и четверг в 15:00

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