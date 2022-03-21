Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Северная Осетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Поднимемся на канатной дороге к Сказочному леднику

Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности

Программа тура по дням

1 день Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в гостинице. Начало 13:00. Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея. Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

2 день Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе

Начало 08:30. Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен - Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная экскурсия во Владикавказе. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером. 19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

3 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – древнее селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон. Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата) Продолжительность 8 часов, 120 км.

4 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар