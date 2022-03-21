Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию

Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы - Северная Осетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями

4.7
3 отзыва
Вас ждут экскурсии по программе Кавминводы – Северная Осетия с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Путешествие в Кавминводы и Северную Осетию
Ближайшие даты:
10
фев
24
фев
10
мар
17
мар
24
мар
31
мар

Что вас ожидает 🤩

Великолепные панорамы
Великолепные панорамы
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда – традиционные кавказские блюда
Сказочный ледник
Сказочный ледник
Поднимемся на канатной дороге к Сказочному леднику

Программа тура по дням

1 день
Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. 

Встреча и сбор группы, трансфер, размещение в гостинице.

Начало 13:00.

Программа дня: путешествие к Медовым водопадам - природный памятник гора Кольцо - Рим-гора – знакомство с Кисловодском - Курортный парк - Каскадная лестница - Главная Нарзанная галерея.

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата)

Пятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - ПятигорскПятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - ПятигорскПятигорск- Рим-гора - Медовые водопады – Кисловодск - Пятигорск
2 день
Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе

Начало 08:30.

Программа дня: знакомство с Пятигорском – парк «Цветник» - грот Дианы – пещера Провал – замок Шато Эркен - Обед (Вкл. в стоимость) – обзорная экскурсия во Владикавказе.

Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку «Цветник» - излюбленному месту отдыха туристов.

Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой «Орел», грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею.

Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа.

После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Обзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во ВладикавказеОбзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во ВладикавказеОбзорная в Пятигорске – переезд во Владикавказ – Шато Эркен – Обзорная во Владикавказе
3 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – древнее селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь – Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – Город мертвых – Кармадон.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Ужин во Владикавказе. (Самостоятельно, доп. плата)

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
4 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком - Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым – возвращение во Владикавказ к 17:00.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром — святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи — покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. 

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.

Любовь – моя святыня.

Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар

Проживание

Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Дигорском ущелье.

Размещение

Категория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Бештау 3* - Кадгарон Отель 3*

стандарт

34880

34880

23360

52320

50400

Шв. Стол

Бештау 3* - Гостиница Владикавказ 3*

стандарт

37760

37760

25920

56640

54720

Шв. Стол

Бештау 3* - Отель Планета Люкс 3*

стандарт

37760

37760

23360

55680

53760

Шв. Стол

Бештау 3* - Олимп-Плаза 3+

стандарт

39040

39040

25920

58080

57120

Шв. Стол

Бештау 3* - Роза ветров 4*

стандарт

42240

42240

29440

61440

58560

Шв. Стол

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Минеральных Вод в первый день тура по прибытии до 12:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в промежуток времени
  • Подтвержденный в программе тура и ваучере на услугугрупповые трансферы из гостиниц в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура
  • После 18:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тура в Пятигорске/Владикавказе/Дигорском ущельеэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 3 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
  • Средняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человека
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод и Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Представление конно-драматического театра НАРТЫ - 800 руб. /чел.
  • АЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1900 руб. с начала апреля)
  • Представление конно-драматического театра НАРТЫ (800 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
21 мар 2022
Покупали тур в Мин. Воды и Северную Осетию в марте. Отзывы прекрасные. Хорошая организация, оперативная связь с менеджером, дружелюбная встречающая сторона и замечательные гиды. Будем рекомендовать 😊
К
23 июня 2022
Организатор предлагает много вариантов отдыха на выбор в разных регионах России, причем разного уровня сложности для путешественников, это приятно. Мне всё понравилось, покупала тур по Кавказу, прекрасное путешествие. При оформлении тура было допущено несколько ошибок, за это снимаю одну звезду. Спасибо менеджеру Юлии Тюриной за помощь в исправлении ошибок коллег. В итоге всё получилось))
О
21 июня 2022
Организаторам браво за чуткость и внимательность. Всё нюансы были решены на месте.

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🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры3-дневные туры

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