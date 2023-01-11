Отправляйтесь в эту поездку, чтобы увидеть, как завораживающая природа гармонично сочетается с эстетикой руин. Чтобы найти следы Великого шелкового пути, Средневековья и СССР. Чтобы насладиться тишиной и получить вау-фото. Мы покажем вам бывшие шахтерские поселки, сторожевые башни и смотровые точки. Откроем историю и легенды, вкусно накормим и влюбим вас в наш край!

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Описание

Что вас ожидает

Дорога в горы. Мы встретимся в центре Владикавказа, у памятника Коста Хетагурову, основоположнику осетинской культуры. Отправимся в сторону Алагирского района: по пути вы увидите Богоявленский монастырь, памятник Св. Георгию в скале, Солнечную долину (здесь 287 дней в году светит солнце).

Разрушенные поселки. Среди горных пейзажей вы увидите разные покинутые постройки. Это шахтерские городки времен СССР Садон и Галон. Это Верхний Згид, куда мы попадем по серпантину: здесь сохранились дома бельгийских промышленников начала 20 века, а еще здесь снимал клип рэпер Мияги. Это башни 16-18 вв, Камунта и село Галиат, через которое проходил Великий шелковый путь.

Головокружительные виды — таких будет много! Как и мест, где вы послушаете тишину и подышите чистейшим воздухом. Мы на авто поднимемся к склону Кионского массива, полюбуемся Белой горой (тут время рассказать легенду о згидской красавице) и проедем вдоль перевала, где летом цветут альпийские луга и где круглый год можно встретить табуны диких лошадей. Будет и несложная пешеходная часть — пройдем по тропе на гребне горы и полюбуемся ущельем и селением Уаллагком.

Ужин у костра. После насыщенной программы заслуженный отдых: вы поедите горячие лепешки с сыром, приготовленные при вас, и попьете чай из горных трав или свежесваренный кофе.

Организационные детали