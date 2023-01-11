Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки

Открыть колорит, поразительные виды и историю региона на душевной групповой экскурсии

Отправляйтесь в эту поездку, чтобы увидеть, как завораживающая природа гармонично сочетается с эстетикой руин. Чтобы найти следы Великого шелкового пути, Средневековья и СССР. Чтобы насладиться тишиной и получить вау-фото. Мы покажем вам бывшие шахтерские поселки, сторожевые башни и смотровые точки. Откроем историю и легенды, вкусно накормим и влюбим вас в наш край!
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Путешествие во времени из Владикавказа: горы и покинутые поселки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дорога в горы. Мы встретимся в центре Владикавказа, у памятника Коста Хетагурову, основоположнику осетинской культуры. Отправимся в сторону Алагирского района: по пути вы увидите Богоявленский монастырь, памятник Св. Георгию в скале, Солнечную долину (здесь 287 дней в году светит солнце).

Разрушенные поселки. Среди горных пейзажей вы увидите разные покинутые постройки. Это шахтерские городки времен СССР Садон и Галон. Это Верхний Згид, куда мы попадем по серпантину: здесь сохранились дома бельгийских промышленников начала 20 века, а еще здесь снимал клип рэпер Мияги. Это башни 16-18 вв, Камунта и село Галиат, через которое проходил Великий шелковый путь.

Головокружительные виды — таких будет много! Как и мест, где вы послушаете тишину и подышите чистейшим воздухом. Мы на авто поднимемся к склону Кионского массива, полюбуемся Белой горой (тут время рассказать легенду о згидской красавице) и проедем вдоль перевала, где летом цветут альпийские луга и где круглый год можно встретить табуны диких лошадей. Будет и несложная пешеходная часть — пройдем по тропе на гребне горы и полюбуемся ущельем и селением Уаллагком.

Ужин у костра. После насыщенной программы заслуженный отдых: вы поедите горячие лепешки с сыром, приготовленные при вас, и попьете чай из горных трав или свежесваренный кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном транспорте, подготовленном для горных дорог (в зависимости от количества человек автомобиль, минивэн или микроавтобус). За рулем опытный водитель.
  • На экскурсии вас сопровождают гид и гид-фотограф из нашей команды
  • Всё перечисленное, в том числе ужин у костра, включено в стоимость. Обязательных дополнительных расходов нет.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Владикавказа, на улице Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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