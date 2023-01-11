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Описание
Что вас ожидает
Дорога в горы. Мы встретимся в центре Владикавказа, у памятника Коста Хетагурову, основоположнику осетинской культуры. Отправимся в сторону Алагирского района: по пути вы увидите Богоявленский монастырь, памятник Св. Георгию в скале, Солнечную долину (здесь 287 дней в году светит солнце).
Разрушенные поселки. Среди горных пейзажей вы увидите разные покинутые постройки. Это шахтерские городки времен СССР Садон и Галон. Это Верхний Згид, куда мы попадем по серпантину: здесь сохранились дома бельгийских промышленников начала 20 века, а еще здесь снимал клип рэпер Мияги. Это башни 16-18 вв, Камунта и село Галиат, через которое проходил Великий шелковый путь.
Головокружительные виды — таких будет много! Как и мест, где вы послушаете тишину и подышите чистейшим воздухом. Мы на авто поднимемся к склону Кионского массива, полюбуемся Белой горой (тут время рассказать легенду о згидской красавице) и проедем вдоль перевала, где летом цветут альпийские луга и где круглый год можно встретить табуны диких лошадей. Будет и несложная пешеходная часть — пройдем по тропе на гребне горы и полюбуемся ущельем и селением Уаллагком.
Ужин у костра. После насыщенной программы заслуженный отдых: вы поедите горячие лепешки с сыром, приготовленные при вас, и попьете чай из горных трав или свежесваренный кофе.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном транспорте, подготовленном для горных дорог (в зависимости от количества человек автомобиль, минивэн или микроавтобус). За рулем опытный водитель.
На экскурсии вас сопровождают гид и гид-фотограф из нашей команды
Всё перечисленное, в том числе ужин у костра, включено в стоимость. Обязательных дополнительных расходов нет.
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Владикавказа, на улице Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Майя и Зарина — ваша команда гидов во Владикавказе
Мы, Майя и Зарина, представляем нашу команду гидов. Занимаемся туризмом уже больше семи лет. Нам бы хотелось поделиться с вами нашей любовью к той красоте, что окружает нас в Северной Осетии. Открыть ее историю, традиции, кухню. Пусть ваша жизнь не будет похожа на день сурка, зовите нас и мы раскрасим ваши будни в яркие краски незабываемых впечатлений!