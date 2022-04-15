Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом

Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице

Авторский тур
Это приключение запомнится вам горными панорамами, острыми ощущениями и культурными открытиями.

Мы побываем в сёлах-призраках, прокатимся по крутым серпантинам, посетим «Город мёртвых» и сфотографируем старинные фамильные башни.

Искупаемся в горячих термальных источниках, представим себя местными жителями за обедом в доме осетинской семьи.

Познакомимся с объектами современного искусства, вписанными в окружающую природу, и рассмотрим архитектурные решения и достопримечательности Владикавказа.
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Для заселения в отели республики Северная Осетия-Алания нужно предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до заезда, или сертификат о полном курсе вакцинации против COVID-19.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 12:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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