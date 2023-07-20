Вы отправитесь в увлекательное путешествие, во время которого увидите крепости, боевые башни, водопады, девственную природу и величие горных хребтов Кавказа!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Осетией
Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13:30), либо на ж/д вокзал.
Групповой трансфер 14:00 в компании местного гида.
Выезд в Фиагдонское ущелье, селение Верхний Фиагдон.
По пути вы не только узнаете об истории Северной Осетии, но и посетите Дзивгискую крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
В пути вы узнаете о древнем осетинском городе – Цымити, который был основан в начале 14 века.
Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.
Эти дни вы проведете в солнечной долине, на высоте 1200 метров над уровнем моря.
Долина со всех сторон окружена плотным кольцом высоких гор, которые надежно защищают ее от воздействия холодных ветров и туманов.
Размещение в гостинице 4*, в номере выбранной категории.
Ужин самостоятельно в ресторане отеля (доп. плата на месте, шведский стол).
Выше облаков - самое маленькое ущелье Алании
Завтрак в отеле.
Встреча с гидом у отеля.
Экскурсия на внедорожниках на Архонский перевал (выше 2500 метров над уровнем моря), переезд в красивейшее Урсдонское ущелье.
Труднодоступность этих мест дает свои преимущества, в этих местах сохранилась нетронутой природа.
Особое наслаждение во время поездки любоваться живописными террасами Урсдонского ущелья высотой до 130 метров, используемые под пастбища и поля, в межледниковый период являлись огромными котловинами древних озёр.
Во время поездки вы увидите, как живут местные жители в горной местности, маршрут пройдет через высокогорные селения Урсдон, Цамат, Дагом.
Гид покажет, как вблизи селений в древности строились наскальные крепости.
С дороги крепость едва различима, однако это творение рук человеческих действительно впечатляет.
Вы узнаете историю резиденции легендарного царя осетин Ос-Багатара и увидите Урсдонскую крепость «Уаллагкау».
Во время поездки вы совершите пешую прогулку к Урсдонской наскальной средневековой крепости (до 4 км).
Отдых и обед-пикник у реки Урсдон.
Формат пикника: без горячих блюд – осетинские пироги, овощи, сыры, напитки б/а.
Вечером возвращение в отель, ужин самостоятельно в ресторане отеля.
По желанию посещение бассейна в отеле (посещение включено по правилам отеля).
Километраж дня: авто 130 км. /пешком до 4 км.
Горными дорогами Осетии - ущелье Мамисон
После завтрака встреча с гидом.
Ваше знакомство с горной Осетией пройдет в одном из самых загадочных ущелий Северной Осетии – Мамисонское.
Приготовьтесь встретить артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских поселений и укреплений.
Во время поездки вы сделаете остановку у Зарамагского водохранилища.
Его бирюзовая вода и интересная форма остановят группу на фотосессию.
Далее группа держит путь по Военно-Осетинской дороге.
Природа, окружающая Военно-Осетинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих великих писателей, таких как А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова и А. М. Горького, которые бывали в этих местах.
В селении Нузал гид сделает остановку у часовни.
В Мамисонском ущелье вы посетите покинутое селение Лисри, которое когда-то было значимым пунктом ущелья и домом для представителей девяти горских родов.
Увидите башню Боциевых – самую высокую башню в Осетии.
Пешая прогулка в окрестностях.
Сделаете остановку на отдых в ущелье реки Мамиссон-Дон, куда приезжают не только за нетронутой красотой, но к известному у местных жителей минеральному источнику Тиб (щелочно-углекислый-известковый источник типа Боржоми).
Обед в пути в кафе или туристический пикник (без горячих блюд – осетинские пироги, овощи, сыры, напитки б/а).
На обратном пути остановка у памятника самому почитаемому осетинами святому Уастырджи – Святому Георгию.
Группа сделает остановку на встречу заката в горах.
Вечером возвращение в отель, ужин самостоятельно в ресторане отеля.
Километраж дня: авто 250 км. /пешком до 2 км. (прогулки радиальные от места остановки транспорта).
Национальные особенности Осетии
После завтрака отдых в отеле, свободное время.
Выселение из отеля.
10:00 Трансфер от отеля в столицу республики Владикавказ.
Встреча с местным гидом, в компании которого, вы отправитесь на прогулку по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., а затем пройдете по набережной реки Терек.
Экскурсия в национальный музей республики.
По окончании программы – обед-дегустация национальной кухни в ресторане или осетинской семье.
Наших гостей всегда рады видеть в гостях местные жители, но приезд группы всегда происходит по договоренности.
Во время трапезы вы попробуете соус сывзыцахтон, осетинский чурек и продегустируете несколько сортов осетинского пива.
Попробовав местное осетинское пиво, вы поймете, почему осетины обожают не только осетинские пироги, но и свое, осетинское, хмельное пиво. Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают – длительное хранение, ввиду натуральности, не предусмотрено.
В зависимости от места проведения обеда возможно расширить представление об осетинской кухне и попробовать свои силы в приготовлении осетинских пирогов на мастер-классе, во время которого хозяйка или повар раскроют свои секреты и расскажут о традициях и обычаях национального застолья.
По традиции гостей угощают не менее чем тремя пирогами.
Так осетины выражают своё уважение и расположение пришедшему к ним в дом.
Прощаясь с древней Осетией вы обязательно заходите вернуться. Вернуться за неповторимым местным колоритом, захватывающим горным пейзажем и богатейшей горской культурой.
15:30 Трансфер в аэропорт Беслан к рейсу вылетающему в 18 часов.
Туристы вылетающие в Санкт-Петербург – либо трансфер за доплату от отеля к рейсу в 13:50, либо за доп. плату размещение в отеле города, вылет на следующий день.
Проживание
Стоимость тура на 1-го человека в выбранной категории номера:
|Номера
|Отель «Панорама» 3*
завтрак – шведский стол
01.05.2023 по 29.12.2023
|Отель «Роза ветров» 4*
завтрак – шведский стол, бассейнпо графику отеля
01.05 по 30.09.23
|Отель «Роза ветров» 4*
завтрак – шведский стол, бассейнпо графику отеля
01.05 по 30.09.23
|2-местное размещении в номере стандарт
48 500
53 100
51 550
|1-местное размещении номер стандарт
61 400
65 140
62 450
|2-местное размещении
51 100
56 000
54 500
|1-местное размещении
65 100
71 250
68 060
|Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка с 9 до 11 лет
38 700
34 210
33 620
41 000
37 260
36 550
|Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка с 12 до 16 лет
40180
37 260
36 670
42 180
40 300
39 720
|Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка c 16 лет и взрослые
41 000
41 360
40 770
43 400
44 520
43 700
Варианты проживания
Отель «Панорама»
Панорама-уникальное место для отдыха. Мы находимся в особо охраняемой природной территории Северного Кавказа-Фиагдонском (Куртатинском) ущелье Северной Осетии-Алании.
Здесь целебный воздух, аналогов которому мало как в нашей стране, так и во всем мире (в ущелье проходят лечение люди с ЛОР-заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей), а также большое количество солнечных дней (до трёхсот дней в году).
Отель «Роза ветров»
В Верхнем Фиагоне в республике Северная Осетия находится большой и стильный отель под название «Роза Ветров Фиагдон». Гостям предоставляется целый список дополнительных услуг. Например: предоставляются медицинские услуги, фитнес-центр, бассейн и сауна. В отеле созданы максимально комфортные условия, для полноценного отдыха.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги на минивенах, микроавтобусах с кондиционером, включая групповые трансферы аэропорт Владикавказ – Верхний Фиагдон – аэропорт Владикавказ
- Услуги внедорожников (с рассадкой по 4 чел-ка) в дни 2-3, транспортные услуги на минивене/микроавтобусе в 4 день
- Услуги местного гида
- Размещение в отеле и в номере выбранной категории
- Питание включенное в программу (завтраки, 4 обеда с нац. кухней)
- Эко-сбор
- Экскурсия в краеведческий музей
- Вода 0,5 л. /чел. в день
- Посещение спа-центра в отеле Роза ветров 4* (по графику и правилам отел (требуется наличие шапочки)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Дополнительные услуги на месте размещения
- Индивидуальные трансферы
- Ужины
- Спиртные напитки
- Место начала и завершения?
- Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.