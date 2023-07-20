Шедевры Северной Осетии

4.7
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Северная Осетия сочетает в себе завораживающие пейзажи и загадочные исторические места.

Вы отправитесь в увлекательное путешествие, во время которого увидите крепости, боевые башни, водопады, девственную природу и величие горных хребтов Кавказа!
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Шедевры Северной Осетии
Ближайшие даты:
13
авг
21
сен
13
окт
9
ноя

Что вас ожидает:

Домашние осетинские пироги
Домашние осетинские пироги
Почувствуете на себе настоящее горное гостеприимство
Путешествие среди облаков
Путешествие среди облаков
Отдохнете среди горных склонов и познакомитесь с культурой Северной Осетии
Прогулки на свежем воздухе
Прогулки на свежем воздухе
Отправитесь гулять к живописным горам, перевалам и ущельям

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Осетией

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13:30), либо на ж/д вокзал.

Групповой трансфер 14:00 в компании местного гида.

Выезд в Фиагдонское ущелье, селение Верхний Фиагдон.

По пути вы не только узнаете об истории Северной Осетии, но и посетите Дзивгискую крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

В пути вы узнаете о древнем осетинском городе – Цымити, который был основан в начале 14 века.

Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.

Эти дни вы проведете в солнечной долине, на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Долина со всех сторон окружена плотным кольцом высоких гор, которые надежно защищают ее от воздействия холодных ветров и туманов.

Размещение в гостинице 4*, в номере выбранной категории.

Ужин самостоятельно в ресторане отеля (доп. плата на месте, шведский стол).

Знакомство с ОсетиейЗнакомство с ОсетиейЗнакомство с ОсетиейЗнакомство с Осетией
2 день

Выше облаков - самое маленькое ущелье Алании

Завтрак в отеле.

Встреча с гидом у отеля.

Экскурсия на внедорожниках на Архонский перевал (выше 2500 метров над уровнем моря), переезд в красивейшее Урсдонское ущелье.

Труднодоступность этих мест дает свои преимущества, в этих местах сохранилась нетронутой природа.

Особое наслаждение во время поездки любоваться живописными террасами Урсдонского ущелья высотой до 130 метров, используемые под пастбища и поля, в межледниковый период являлись огромными котловинами древних озёр.

Во время поездки вы увидите, как живут местные жители в горной местности, маршрут пройдет через высокогорные селения Урсдон, Цамат, Дагом.

Гид покажет, как вблизи селений в древности строились наскальные крепости.

С дороги крепость едва различима, однако это творение рук человеческих действительно впечатляет.

Вы узнаете историю резиденции легендарного царя осетин Ос-Багатара и увидите Урсдонскую крепость «Уаллагкау».

Во время поездки вы совершите пешую прогулку к Урсдонской наскальной средневековой крепости (до 4 км).

Отдых и обед-пикник у реки Урсдон.

Формат пикника: без горячих блюд – осетинские пироги, овощи, сыры, напитки б/а.

Вечером возвращение в отель, ужин самостоятельно в ресторане отеля.

По желанию посещение бассейна в отеле (посещение включено по правилам отеля).

Километраж дня: авто 130 км. /пешком до 4 км.

Выше облаков - самое маленькое ущелье АланииВыше облаков - самое маленькое ущелье АланииВыше облаков - самое маленькое ущелье АланииВыше облаков - самое маленькое ущелье Алании
3 день

Горными дорогами Осетии - ущелье Мамисон

После завтрака встреча с гидом.

Ваше знакомство с горной Осетией пройдет в одном из самых загадочных ущелий Северной Осетии – Мамисонское.

Приготовьтесь встретить артефакты прошлых эпох: боевые и жилые башни, остатки средневековых горских поселений и укреплений.

Во время поездки вы сделаете остановку у Зарамагского водохранилища.

Его бирюзовая вода и интересная форма остановят группу на фотосессию.

Далее группа держит путь по Военно-Осетинской дороге.

Природа, окружающая Военно-Осетинскую дорогу, всегда вызывала чувство восторга у многих великих писателей, таких как А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова и А. М. Горького, которые бывали в этих местах.

В селении Нузал гид сделает остановку у часовни.

В Мамисонском ущелье вы посетите покинутое селение Лисри, которое когда-то было значимым пунктом ущелья и домом для представителей девяти горских родов.

Увидите башню Боциевых – самую высокую башню в Осетии.

Пешая прогулка в окрестностях.

Сделаете остановку на отдых в ущелье реки Мамиссон-Дон, куда приезжают не только за нетронутой красотой, но к известному у местных жителей минеральному источнику Тиб (щелочно-углекислый-известковый источник типа Боржоми).

Обед в пути в кафе или туристический пикник (без горячих блюд – осетинские пироги, овощи, сыры, напитки б/а).

На обратном пути остановка у памятника самому почитаемому осетинами святому Уастырджи – Святому Георгию.

Группа сделает остановку на встречу заката в горах.

Вечером возвращение в отель, ужин самостоятельно в ресторане отеля.

Километраж дня: авто 250 км. /пешком до 2 км. (прогулки радиальные от места остановки транспорта).

Горными дорогами Осетии - ущелье МамисонГорными дорогами Осетии - ущелье МамисонГорными дорогами Осетии - ущелье МамисонГорными дорогами Осетии - ущелье Мамисон
4 день

Национальные особенности Осетии

После завтрака отдых в отеле, свободное время.

Выселение из отеля.

10:00 Трансфер от отеля в столицу республики Владикавказ.

Встреча с местным гидом, в компании которого, вы отправитесь на прогулку по центру города, где сохранилось более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 в., а затем пройдете по набережной реки Терек.

Экскурсия в национальный музей республики.

По окончании программы – обед-дегустация национальной кухни в ресторане или осетинской семье.

Наших гостей всегда рады видеть в гостях местные жители, но приезд группы всегда происходит по договоренности.

Во время трапезы вы попробуете соус сывзыцахтон, осетинский чурек и продегустируете несколько сортов осетинского пива.

Попробовав местное осетинское пиво, вы поймете, почему осетины обожают не только осетинские пироги, но и свое, осетинское, хмельное пиво. Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают – длительное хранение, ввиду натуральности, не предусмотрено.

В зависимости от места проведения обеда возможно расширить представление об осетинской кухне и попробовать свои силы в приготовлении осетинских пирогов на мастер-классе, во время которого хозяйка или повар раскроют свои секреты и расскажут о традициях и обычаях национального застолья.

По традиции гостей угощают не менее чем тремя пирогами.

Так осетины выражают своё уважение и расположение пришедшему к ним в дом.

Прощаясь с древней Осетией вы обязательно заходите вернуться. Вернуться за неповторимым местным колоритом, захватывающим горным пейзажем и богатейшей горской культурой.

15:30 Трансфер в аэропорт Беслан к рейсу вылетающему в 18 часов.

Туристы вылетающие в Санкт-Петербург – либо трансфер за доплату от отеля к рейсу в 13:50, либо за доп. плату размещение в отеле города, вылет на следующий день.

Проживание

Стоимость тура на 1-го человека в выбранной категории номера:

НомераОтель «Панорама» 3*
завтрак – шведский стол
01.05.2023 по 29.12.2023 		Отель «Роза ветров» 4*
завтрак – шведский стол, бассейнпо графику отеля
01.05 по 30.09.23		Отель «Роза ветров» 4*
завтрак – шведский стол, бассейнпо графику отеля
01.05 по 30.09.23
2-местное размещении в номере стандарт

48 500

53 100

51 550

1-местное размещении номер стандарт

61 400

65 140

62 450

2-местное размещении

51 100
семейный
(кровать DBL + диван)

56 000
улучшенный

54 500
улучшенный

1-местное размещении

65 100
1-местный
семейный
(кровать дабл + диван)

71 250
одноместный улучшенный

68 060
одноместный
улучшенный

Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка с 9 до 11 лет

38 700
стандарт

34 210
стандарт

33 620
стандарт

41 000
семейный

37 260
улучшенный

36 550
улучшенный

Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка с 12 до 16 лет

40180
стандарт

37 260
стандарт

36 670
стандарт

42 180
семейный

40 300
улучшенный

39 720
улучшенный

Доп. месте в 2-х местном номере для ребенка c 16 лет и взрослые

41 000
стандарт

41 360
стандарт

40 770
стандарт

43 400
семейный

44 520
семейный или улучшенный

43 700
семейный или улучшенный

Варианты проживания

Отель «Панорама»

3 ночи

Панорама-уникальное место для отдыха. Мы находимся в особо охраняемой природной территории Северного Кавказа-Фиагдонском (Куртатинском) ущелье Северной Осетии-Алании.

Здесь целебный воздух, аналогов которому мало как в нашей стране, так и во всем мире (в ущелье проходят лечение люди с ЛОР-заболеваниями и заболеваниями дыхательных путей), а также большое количество солнечных дней (до трёхсот дней в году).

Отель «Панорама»Отель «Панорама»Отель «Панорама»Отель «Панорама»

Отель «Роза ветров»

3 ночи

В Верхнем Фиагоне в республике Северная Осетия находится большой и стильный отель под название «Роза Ветров Фиагдон». Гостям предоставляется целый список дополнительных услуг. Например: предоставляются медицинские услуги, фитнес-центр, бассейн и сауна. В отеле созданы максимально комфортные условия, для полноценного отдыха.

Отель «Роза ветров»Отель «Роза ветров»Отель «Роза ветров»Отель «Роза ветров»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги на минивенах, микроавтобусах с кондиционером, включая групповые трансферы аэропорт Владикавказ – Верхний Фиагдон – аэропорт Владикавказ
  • Услуги внедорожников (с рассадкой по 4 чел-ка) в дни 2-3, транспортные услуги на минивене/микроавтобусе в 4 день
  • Услуги местного гида
  • Размещение в отеле и в номере выбранной категории
  • Питание включенное в программу (завтраки, 4 обеда с нац. кухней)
  • Эко-сбор
  • Экскурсия в краеведческий музей
  • Вода 0,5 л. /чел. в день
  • Посещение спа-центра в отеле Роза ветров 4* (по графику и правилам отел (требуется наличие шапочки)
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Дополнительные услуги на месте размещения
  • Индивидуальные трансферы
  • Ужины
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Н
20 июля 2023
Спасибо за замечательно организованную поездку и готовность всегда пойти на встречу клиенту.
О
22 мар 2023
Спасибо нашему гиду Анне за заботу и внимание. Не очень понравилось, что группу расселили по разным отелям города Иркутска и приходилось утром собирать людей по городу, а вечером развозить. Лишний час в дороге. И еще, как пожелание, хотелось бы во время пути послушать побольше легенд о Байкале, какие-то интересные истории. Просто в автобусах нет микрофона и гида не всем слышно.
К
20 мар 2023
Мне понравилась работа организатора, отвечали быстро и всегда. Буду обращаться еще

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