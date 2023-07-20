1 день

Знакомство с Осетией

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуем рейсы до 13:30), либо на ж/д вокзал.

Групповой трансфер 14:00 в компании местного гида.

Выезд в Фиагдонское ущелье, селение Верхний Фиагдон.

По пути вы не только узнаете об истории Северной Осетии, но и посетите Дзивгискую крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

В пути вы узнаете о древнем осетинском городе – Цымити, который был основан в начале 14 века.

Его основателем принято считать Цымыти – военачальника последнего аланского царя Ос-Багатара. Цымити был крупным городом, торгово-экономическим центром Северной Осетии.

Эти дни вы проведете в солнечной долине, на высоте 1200 метров над уровнем моря.

Долина со всех сторон окружена плотным кольцом высоких гор, которые надежно защищают ее от воздействия холодных ветров и туманов.

Размещение в гостинице 4*, в номере выбранной категории.

Ужин самостоятельно в ресторане отеля (доп. плата на месте, шведский стол).