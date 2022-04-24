Сказочная Алания

Сказочная Алания
Сказочная Алания
Сказочная Алания
Сказочная Алания
Сказочная Алания

Что вас ожидает 🤩

  • Куртатинское
  • Цейское
  • Дигорское
  • Кармадонское ущелья
Мы увидим с Вами знаменитый водопад Кольцо, Кадаргаванский каньон, снежного барса и гору Кровников, прогуляемся по тропе Чудес и покормим медведей, окунёмся в историю наскальной крепости Дзивгис, посетим высокогорный мужской Аланский монастырь, прогуляемся по улочкам древнего поселения Цмити и насладимся видом поселка Фиагдон у башни Курта и Тага. Получим заряд энергии от катания на качельках и познакомимся с буквой Ӕ. Увидим древние останки и захоронения в Даргавском городе мертвых … И многое другое!
В первый день,после прилёта мы выдвигаемся на обзорную экскурсию по Владикавказу. Прогуляемся по Аллее Славы и парку Нартов, поздороваемся с главным городовым и поиграем в нарды и увидим старый город. После нас ждет вкуснейший ужин с блюдами кавказской кухни.
Во второй день, мы отправляемся в путешествие в сказочное ущелье где увидим наскальный памятник Уастырджи,и знаменитый рог изобилия. Прокатимся по канатной дороге к подножию Сказского ледника, прогуляемся в древнем поселении Лисри и попьём целебной воды источника Тиб. Мы устроим пикник с вкуснейшим шашлыком и запьём его традиционными осетинскими напитками. В завершении дня мы окунёмся в термальные источники Бирагзанга.
В третий день, поездка по Золотому кольцу, 4 ущелья и водопад, древняя крепость и Аланский мужской монастырь, Даргавский некрополь и скалы Геналдона. Это все мы увидим за один день!
Вечером Вас ждет трансфер до аэропорта Беслан. Начало регистрации в 18.30.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Проживание включает 3дня и 2ночи
  • Питание, завтраки, обеды, ужины и напитки.
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты на все объекты по программе
Что не входит
  • Все
  • Что не входит в программу тура
  • Сувениры и личные покупки. авиабилеты … … …
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказ
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится
Когда: Понед. -воскр. в 9.00
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Для того, чтобы найти гида в аэропорту, звоните 89890379726
  • Мы с Вами проведем три дня в девственных горах Алании. Увидим восходы и закаты! Вкусим национальные блюда и запьем горячительными напитками. ….. и ещё много и много других впечатлений!
  • Для комфортного отдыха Вам потребуется удобная обувь и одежда. Обязательны головные уборы и солнцезащитные очки. Документы,паспорта и свидетельство о рождении для детей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Понед. -воскр. в 9.00

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