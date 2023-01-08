Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури

Покататься на топовом курорте, наестся пхали и хинкали и увидеть известные достопримечательности

Собираемся тёплой компанией любителей гор, лыж и сноубордов и едем покорять склоны грузинского курорта с доступными ценами и высоким уровнем сервиса.

Вас ждут разнообразные широкие трассы, почти всегда освещённые солнцем, яркие эмоции, искреннее гостеприимство и вкуснейшая кухня.

А напоследок побываем у достопримечательностей высоко в горах: Гергетской церкви, крепости Сно и Арки Дружбы, живописно расположенной на краю обрыва над долиной.
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Склоны, скорость, хачапури - горнолыжка в Гудаури
Ближайшие даты:
13
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 18+.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 12:30
Завершение: Владикавказ, 19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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