Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур

Экскурсионный тур «Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур» на 12 дней

4.7
3 отзыва
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
Сокровища Северного Кавказа. Осенне-зимний тур
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Что вас ожидает 🤩

Бархан Сарыкум
Бархан Сарыкум
Посетим неподвижный песчаный исполин вне пустыни, в котором приютилось огромное количество редких растений и птиц
Сулакский каньон
Сулакский каньон
Увидим самое известное природное чудо Дагестана
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся разнообразной дагестанской национальной кухней
Медовые водопады
Медовые водопады
Побываем на водопадах со сладким названием, которые образовались в результате прорезывания горных пород в ущелье Аликоновки
Эльбрус
Эльбрус
Поднимемся по «канатке» на головокружительную высоту 3450 м
Пятигорск
Пятигорск
Пройдемся по главным достопримечательностям, поднимемся на гору Машук и дойдем до озера «Провал»

Описание

Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для вас в самом главном из Первоклассных Путешествий!

Уникальная авторская программа для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа: легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры, горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.

Этот тур — для вас, если вы:

  • хотите всего и сразу.
  • не боитесь «объять необъятное» в одном туре – памятники природы, истории, культуры;
  • горите желанием окунуться в первозданный мир гор и каньонов, озер, рек и водопадов;
  • эстет, жаждущий прикоснуться к древнейшим культовым и религиозным строениям;
  • современный человек, восхищающийся достижениями самых разных цивилизаций;
  • почитатель традиций и особенно - блюд щедрой разнообразной кавказкой кухни.

Программа тура по дням

1 день

Республика Дагестан. Махачкала

В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу.

Вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.

Лучшие архитектурные изыски сегодня – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову.

Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад, – чудные места для променада!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата, – гордость горцев!

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

Вечером — обзорная экскурсия по Махачкале.

2 день

Дагестан. Дербент. Крепость Нарын-Кала

Дербент недаром означает «Связанные врата».

Этот город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

В Старом городе за мощнейшей двойной стеной длиной 3,6 км, шедевром фортификации, стоит крепость Нарын-Кала — верный страж Дербента в течение 1,5 тыс. лет!

Огромный внутренний двор хранит термы, руины строений, подземное помещение в виде креста — самый ранний христианский храм IV-V вв.

Вас поразит колоссальность цитадели, и в автобусном экскурсионном туре в путешествии на Кавказе вы почувствуете себя путешествующими во времени!

Вечером возвращение в Махачкалу.

Ужинаем.

Отдыхаем.

3 день

Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.

Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот-Цолотль.

Как же это удивительно: ехать по абсолютно равнинной территории, и вдруг оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.

На плато находятся множество памятников истории: Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.

Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».

Здесь жил когда-то герой Л. Н. Толстого – Хаджи-Мурат.

Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

Возвращение в Махачкалу.

Ужин.

Отдых.

4 день

Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум

Глубочайший в Евразии, второй в мире, Сулакский каньон метражом 1920 м поборол Колорадо!

На его обрывах «ах, как кружится голова»!

Еще бы, ведь под ногами разверзается бездна! Но дно есть – это «полоска неба» реки Сулак.

Путешествие на Кавказе в рамках экскурсионного тура ведет к Чиркейской ГЭС — мощнейшей на Северном Кавказе, с плотиной арочного типа, высочайшей в Европе – 233 м!

ГЭС создала рукотворное водохранилище — Чиркейское озеро.

По лазурно-голубой воде плавают катера, летом купаются, отдыхают на пляже.

Далее в путешествии на Кавказе нас зовет мир бархана Желтый песок, где снимался фильм «Белое солнце пустыни».

Золотое чудо вне пустыни – загадка даже для ученых!

Вечером возвращаемся в Махачкалу.

Ужинаем.

Отдыхаем.

5 день

Махачкала - Владикавказ. Обзорная пешая экскурсия по Владикавказу

Завтрак, сборы и выезжаем далее по маршруту.

Владикавказ – крепость, выросшая при входе в Дарьяльское ущелье.

Крепость, защищавшая дорогу между Россией и Грузией.

Благодаря своему удачному месторасположению, крепость быстро росла и развивалась.

Потеряв свое стратегическое значение, приобрела статус торгового города.

Современный Владикавказ сохранил очарование купеческого города в историческом центре.

Настоящим украшением Владикавказа являются его парки, набережная реки Терек, прекрасно сохранившиеся памятники культуры и архитектуры.

Размещение в гостинице Владикавказа.

Ужин.

Отдых

6 день

Республика Ингушетия. Башенные комплексы. Башни «Вовнушки». Храм Тхаба-Ерды

Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса.

Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.

Обожествление камня – суть башенных великанов: их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост!

Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!

Возвращаемся в гостиницу во Владикавказе.

Ужинаем.

Отдыхаем.

7 день

Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс. Крепость Дзивгис. Аланский монастырь

Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры, — «города мертвых».

Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков.

Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.

В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей.

Поистине Северная Осетия — кладезь чудес!

Возвращаемся во Владикавказ.

Ужин.

Отдых

8 день

Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Пятигорск

Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.

Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи, капли, выступающие из скал, — чарующее зрелище!

Пятигорск – курортная столица Кавказских Минеральных Вод.

Вечером можно прогуляться по его освещенным проспектам, по парку Цветник, полюбоваться видами вечернего Пятигорска с высоты Михайловского отрога или горы Горячей.

Размещение в гостинице в Пятигорске.

9 день

Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Подъем по канатной дороге. Поляна Нарзанов

Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир».

Вы ознакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!

Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камеры, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!

К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.

Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит «на всю оставшуюся жизнь»!

Возвращение в Пятигорск.

10 день

Карачаево-Черкесская Республика. Домбай. Гора-Мусса-Ачитара. Термальный комплекс «Жемчужина Кавказа»

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-ти километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.

Уникальная красота Домбая – как на ладони!

Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, дары местного рынка, — сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти, — «полным полна коробушка»!

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!

Далее в экскурсионном туре на Северном Кавказе – отдых в комплексе лечебных минеральных вод.

Возвращение в Пятигорск.

11 день

КМВ. Кольцо-гора. Медовые водопады. Кисловодский курортный парк

Знаменитая гора Кольцо – один из символов курортного Кисловодска, комплекс Медовых водопадов.

Это жемчужины, находящиеся в окрестностях Кисловодска, и вы сегодня сможете с ними познакомиться.

Кисловодский Курортный парк – один из крупнейших в Европе регулярных парков.

Нарзанная галерея – шедевр, созданный Самуилом Уптоном, грот Демона, мостик «Дамский каприз», цветочный календарь – все эти красоты станут доступны вам в ходе экскурсии по городу-курорту Кисловодску.

Вечером возвращение в Пятигорск.

12 день

КМВ. Пятигорск. Парк «Цветник». Озеро Провал. Выезд в Минеральные воды

Пора домой!

Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.

Напоследок прогуляемся по Пятигорску, парк «Цветник», в Курортной зоне посетим символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!

Дойдем до озера «Провал».

Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа останется с вами надолго!

Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство — приезжайте вновь!

Проживание

В акции кэшбэка участвуют гостиницы Метрополь, Планета Люкс, Интурист.

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • «Метрополь» в г. Махачкала – 4 ночи;
  • «Планета Люкс» в г. Владикавказ – 3 ночи;
  • «Интурист» в г. Пятигорск – 4 ночи.

Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Метрополь

4 ночи

Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.

МетропольМетропольМетропольМетропольМетропольМетрополь

Планета Люкс

3 ночи

Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка. Предоставляется бесплатный WiFi.

Светлые номера оформлены в классическом стиле и оснащены холодильником и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

На территории отеля работает ресторан.

Планета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета ЛюксПланета Люкс

Интурист

4 ночи

Этот отель расположен в центре Пятигорска, всего в 5 минутах ходьбы от минеральных источников города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, а также круглосуточная стойка регистрации.

Гостям отеля «Интурист» предлагается размещение в номерах с балконом, собственной ванной комнатой с бесплатным набором туалетно-косметических принадлежностей и телевизором с кабельными каналами. Из большинства номеров открывается вид на Кавказские горы.

В ресторане «Рандеву» предлагают блюда кавказской и европейской кухни.

В отеле гости смогут поиграть в бильярд.

Пятигорский центральный железнодорожный вокзал находится в 3 км от отеля «Интурист», а до аэропорта Минеральных Вод можно доехать за 25 минут.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: завтраки
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер в Махачкале, Домбай — Минеральные Воды
  • Ужин-знакомство в первый день
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Махачкала и из г. Минеральные воды
  • Входные билеты в комплекс термальных источников
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха по программе тура
  • Питание (кроме включенного в основную стоимость)
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание: обеды и ужины
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение: 13 800 р. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм, принадлежности для бассейна: купальник / плавки, полотенца, тапочки.
7. Средства личной гигиены.
8. Личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
9. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?

Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.

Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура. Для оформления всех пропусков требуется: копия паспорта, перевод заверенный нотариусом.

Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, любой рейс до 15:00, групповой трансфер с 14:00 до 15:00.

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, 16:00. Рекомендуем рейсы после 18:00.

Как будут кормить?

Питание как правило завтраки в гостинице, обеды на маршруте, в зависимости от тура это могут быть ланч боксы – если по маршруту нет ни одного кафе, если же маршруты проходят по территории с кафе то питание в местных проверенных кафе, где будет возможность попробовать блюда национальной кухни. Ужины для Вашего удобства организованы в гостинице.

Мобильная связь на маршруте?

На треккинговых и конных маршрутах практически нет связи. На всех экскурсионных маршрутах связь есть. В регионах не работает связь Теле2, ВТБ и других банков. Отлично работают Мегафон, МТС, Билайн.

Есть ли ограничения по здоровью для подъема по канатным дорогам?

Если проблемы с давлением и плохо даются перепады высот и смена климата, то подъем по канатным дорогам не рекомендуем. Также при болезнях сердца - подъем запрещаем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
6 сен 2022
Гид был не очень разговорчивым, а в первый приезд в незнакомый регион хочется всё-таки получать информацию. В остальном - по программе, проживанию, питанию - замечаний нет, всё хорошо! Благодаря проживанию в гостевом доме в ауле удалось отдохнуть от городской суеты, перезарядиться и перезагрузиться. Порадовало радушие хозяев гостевого дома и вкусная домашняя национальная еда каждый день - кураговая каша, курзе, долма и т. д. При желании у хозяев можно приобрести домашний урбеч и травяной чай, а у соседей - разнотравный мёд и ювелирные изделия, а также пообщаться с местными жителями и проникнуться духом жизни в горном Дагестане.
А
15 авг 2022
Отличный тур, хорошая организация
И
2 авг 2022
Отличная организация тура от заявки до отъезда. Постоянная связь с менеджером. Предоставление исчерпывающей информации по всем моментам.

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Объехать самые потрясающие места края и переночевать в палатках, среди величественных гор Кавказа
в городе Владикавказ
Завтра
23 сен
24 сен
25 сен
от 4500036 000 за всё до 3 чел.
Всё великолепие Северной Осетии за один день
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Валерий
Валерий
5
4 отзыва
Всё великолепие Северной Осетии за один день
Северная Осетия - небольшая республика среди Кавказских гор
Забираем вас от места проживания во Владикавказе
7 600 за всё до 4 чел.
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