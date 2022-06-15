Средь гор высоких и могучих

Это захватывающее путешествие в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию

5
3 отзыва
Это захватывающее путешествие в Чечню, Ингушетию и Северную Осетию.
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
Средь гор высоких и могучих
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даты

Что вас ожидает 🤩

Высокогорное озеро
Высокогорное озеро
Поднимемся к лазурному озеру Кезеной-Ам
Национальный калорит
Национальный калорит
Попробуем блюда национальной кухни
Уникальная природа
Уникальная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Музей под открытым небом
Музей под открытым небом
Взору предстанут старинные замки и храмы, средневековые аулы и древние развалины целых городов
Кармадонское ущелье
Кармадонское ущелье
Увидим насколько мощь стихии бывает неуправляема и опасна

Описание

Вас ждет обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк –  мечеть Сердце Чечни –  Храм Архангела Михаила  –  мечеть Сердце Матери в Аргуне .

Посетите три ущелья: Куртатинское, Кармадонское и Даргавс.

Программа тура по дням

1 день
Встреча и сбор группы

Прибытие в Грозный не позже 15:00: авиа/ж.д./авто.

Встреча и сбор группы, трансфер в гостиницу, размещение.

17:00 Обзорная экскурсия в Грозном: Грозный-Сити – Цветочный парк  –  мечеть Сердце Чечни  –  Храм Архангела Михаила  – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы.

Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны.

Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры.

Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны.

Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности.

Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. 

Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы».

19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни. (Доп. плата).

Размещение в гостиницах: Беркат 3* или Тийналла 3*.

Встреча и сбор группыВстреча и сбор группыВстреча и сбор группы
2 день
Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ

Начало 08:00.

Программа дня: Веденское ущелье  –  с. Харачой  –  озеро Кезеной-Ам – руины древнего селения «Хой» – Обед. (Вкл. в стоимость)  – мечеть "Гордость мусульман", Шали.

Сегодня направляемся к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое является самым большим и глубоким на Северном Кавказе.

Проедем по живописному Веденскому ущелью и остановимся у памятника знаменитому чеченскому абреку Зелимхану близ с. Харачой и горного родника «Девичья коса».

Раскинувшееся среди горных степей и скал озеро Кезеной-Ам поражает своей красотой.

Озеро расположено на высоте 1869 метров над уровнем моря.

Небольшая экскурсия на руины древнего селения «Хой», с осмотром боевых и сигнальных башен, нависших над глубоким ущельем, арочные строения горцев, искусственных террас для земледелия.

Обед с традиционными блюдами чеченской кухни. (Вкл. в стоимость)

На обратном пути заедем в Шали, чтоб полюбоваться на новую недавно открывшуюся белоснежную мечеть "Гордость мусульман".

Над возведением храма трудились специально приглашенные архитекторы из Узбекистана.

Поэтому новая мечеть построена в необычном для Северного Кавказа среднеазиатском стиле.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00 Прибытие во Владикавказ.

Ужин (Доп. плата).

Размещение в гостиницах.

Продолжительность 10 часов, 310 км.

Грозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – ВладикавказГрозный – Кезеной Ам – Хой – Шали – Владикавказ
3 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье  –  Кадаргаванский каньон  –  скальная крепость Дзивгис  –  Башня Курта и Тага –  селение Цмити  – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь –  Обед (Вкл. в стоимость) - Даргавс –  Город мертвых – Кармадон.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Продолжительность 8 часов, 120 км.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
4 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Программа дня: Джейрахское ущелье – Эрзи- Цейлоамский перевал  –  древний Эгикал – башенный комплекс Таргим - Вовнушки  –  храм Тхаба-Ерды – Ассинское ущелье – Магас, столица республики.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (Вкл. в стоимость): Чапильг (национальная лепешка с творогом) + Свежий салат + Чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России - Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. 

Это - современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

17:30-18:00 Прибытие во Владикавказ.

Продолжительность 8-9 часов, 180 км.

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
5 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи  –  Цейское ущелье  –  канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком  –  Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром - святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. 

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня.

Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, после 18:00.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе и Грозном.

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ (заезды с 06.04.2022 по 30.11.2022):

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Беркат 3*стандарт4640046400295206816065040Шв. Стол
Гостиница Владикавказ 3* - Беркат 3*комфорт5120051200336007392071520Шв. Стол
Отель Планета Люкс 3* - Беркат 3*стандарт5120051200319207392071520Шв. Стол
полулюкс5360053600369607680074400Шв. Стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Грозного в гостиницы в первый день тура по прибытию до 15:00. Встреча с представителем компании/ водителем в зале прибытия в промежуток времени
  • Подтвержденный в программе тура и ваучере на услугугрупповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:30групповой трансфер в аэропорт Магас/Назрань по отъезду в заключительный день тура к рейсам позже 18:30размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/Грозномэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 4 обеда/пикника по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно из г. Владикавказапитание
  • Не указанное в программебилет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье (400р)экскурсии
  • Развлечения и входные билеты на объекты
  • Не включенные в программу турасредняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человекаиндивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа/Грозного
  • А также любое индивидуальное транспортное обслуживаниеАЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (1900 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Чеченская Республика, Грозный
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли ж/д или авиа билеты в стоимость?

Ж/д или авиа билеты в стоимость не входят.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
15 июня 2022
Все хорошо, понравилась организация, народу было очень много, но всех заранее распределяли по автобусам, не было толкучки, все гиды компетентные. В общем все ок
А
31 мая 2022
Большое вам спасибо за тур. Организация достойная. Все очень понравилось. Вкусное питание. Гидам респект👍🏻. Будем пользоваться Вашими услугами обязательно и посоветуем друзьям. Эмоции от увиденных красот до сих пор переполняют, хочется вернуться обратно😊. Очень гордимся за нашу Россию, за её красоту и широкий спектр. Благодаря Вашим турами будет развиваться патриотизм и любовь к Родине, что очень важно. Успехов Вам и процветания.
А
2 июня 2022
Благодарность туристической компании Большая страна, в лице менеджера Юлии Токаревой и организатору за прекрасный отдых в Чечне, Осетии и Ингушетии. Очень интересный, насыщенный тур «Средь гор высоких и могучих» гиды большие молодцы! Ни одного нарекания за все 5 дней: встретили, разместили (гостиницы Беркат в Грозном и Владикавказ во Владикавказе на 10 из 10 баллов👍🏻👍🏻👍🏻), увлекли рассказами о своих родных местах, отправили довольных домой:) Будем рекомендовать знакомым и друзьям, а так же при возможности сами обратимся вновь ❤️

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