Заселение в отель до 14:00.
После заселения вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 14:40состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).
После обеда запланирована пешая обзорная экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.
В программе: Осетинская церковь, Армянская апостольская церковь, Парк им К. Л. Хетагурова, Площадь В. И. Ленина, Лютеранская кирха (филармония), Суннитская мечеть (Мечеть Мухтарова), Национальный музей республики Северная Осетия-Алания, Центр развития народных Художественных промыслов.
В стоимость экскурсии включено: экскурсовод-гид, обед в ресторане, посещение Национального Музея республики Северная Осетия-Алания и Центра Художественных промыслов.
19:00 Возвращение в отель.
Ужин (доп. плата).
Трансфер из аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.
В 09:00, после завтрака, вы отправитесь в увлекательную экскурсию по театральному Владикавказу.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития театров г. Владикавказ.
Мы совершим осмотр особняка П. П. Шмидта — главного архитектора города, в котором в настоящее время разместились экспозиции музея театрального искусства г. Владикавказ, увидим уникальные архитектурные ансамбли города, посетим объекты культуры национального наследия.
Познакомимся с интересными экспонатами музея, узнаем удивительные факты из жизни всемирно известных людей — Павла Павловича Шмидта, Евгения Багратионовича Вахтангова, Михаила Афанасьевича Булгакова, Владимира Васильевича Тхапсаева, Валерия Абиссаловича Гергиева, побываем на знаменитой цветочной террасе особняка П. П. Шмидта.
13:30 национальный обед в одном из ресторанов г. Владикавказ.
После обеда мы отправимся в Дом-музей Евгения Багратионовича Вахтангова, который открыл свои двери для почитателей творчества знаменитого владикавказского режиссера и создателя третьей студии МХАТ.
Уютный дом, на набережной знаменитого Терека с видом на Столовую гору напротив Армянской апостольской церкви, по ней мы совершим променад, перед посещением старейшего на Северном Кавказе театра, который с 1996 года носит имя Евгения Вахтангова.
К 17:30 мы прибудем в Русский Академический театр, где у вас будет время посетить буфет.
Для Вас будет организован кофе-брейк, перед постановкой спектакля.
Далее в уютной обстановке исторического зала вы погрузитесь в магию театра Евгения Вахтангова и театрального действа на сцене (репертуар и название спектакля в дату заезда будет согласно программе театра).
В антракте Вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.
По окончании спектакля мы отправимся в отель.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсионного дня включено: Экскурсовод-гид, обед в одном из ресторанов г. Владикавказ, посещение музея Театрального искусства, Дома-музея Вахтангова, Русского театра, билеты в театр, кофе-брейк, фуршет в антракте. Прибытие в отель около 21:00.
В 09:00 после завтрака, вы отправляетесь в самое романтическое ущелье Северной Осетии-Алании — Алагирское.
Наше путешествие будет пролегать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочным горным серпантинам.
Любуясь завораживающими красотами, Вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют «Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами».
13:00 национальный обед в кафе «Барс».
После обеда мы отправляемся в селение Нар, где в 1859 году родился основоположник осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров.
Мы посетим дом-музей К. Л. Хетагурова, который расположился в живописном месте, на холме у слияния двух рек, на фоне заснеженных вершин Главного Кавказского Хребта.
Вы увидите архитектурные памятники средневекового зодчества, боевые и жилые башенные комплексы, гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.
К 16:00 возвращение в гостиницу, где у Вас будет время отдохнуть, и подготовится к спектаклю, поскольку сегодня мы отправляемся в Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева (время выхода в 17:40), где так же перед спектаклем будет время посетить буфет, в котором вас ждет Кофе-Брейк.
В 18:00 вы погрузитесь в магию Осетинского театра и театрального действа на сцене (репертуар и название спектакля в дату заезда будет согласно программе театра).
В антракте Вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.
По окончании театрализованного представления мы отправимся в отель.
Ужин (доп. плата).
В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение дома музея К. Л. Хетагурова, Билеты в театр, кофе-брейк, фуршет в антракте. Прибытие в отель около 21:00.
В 09:00 после завтрака, вы отправляетесь на уникальную экскурсию в город Дигора, который подарил стране и миру целую плеяду героев Советского Союза и выдающихся деятелей культуры, во главе с маэстро Валерием Абиссаловичем Гергиевым.
Мы посетим Статую Христа, увидим уникальные мемориальные ансамбли города, посетим объекты культуры национального наследия, познакомимся с интересными экспонатами городского Историко-мемориального музея, узнаем удивительные факты из жизни всемирно известных людей — Валерия Абиссаловича Гергиева, Героев СССР и России, деятелей науки, чьей родиной является Дигора, побываем в «святом» месте, глубоко почитаемом жителями республики — Святилище Георгия Победоносца.
В заключительной части нашей экскурсии мы посетим объект православного культа — Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
13:30 национальный обед в ресторане в одном из ресторанов г. Дигора.
На обратном пути мы заедем в г. Ардон.
Ардон — кузница национальной Осетинской интеллигенции, где еще в 1887 году здесь была образована Александровская миссионерская духовная семинария, в которой обучалась молодежь из разных сословий, впоследствии это были учителя, писатели, поэты.
К 16:00 возвращение в гостиницу, где у Вас будет время отдохнуть, и подготовится к концерту, поскольку сегодня мы отправляемся в Мариинский театр (филиал в республике Северная Осетия-Алания)(время выхода в 17:40), где так же перед спектаклем будет время посетить буфет, в котором вас ждет кофе-брейк.
В 18:00 вы погрузитесь в магию Мариинского театра и концертного действа на сцене (репертуар и название концерта в дату заезда будет согласно программе театра).
В антракте вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.
По окончании театрализованного представления мы отправимся в отель.
Ужин (доп. плата).
В 12:00 выезд из отеля.
Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги.
Трансфер в аэропорт/жд оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.
Тур предусматривает проживаниев отеле «Интурист – Владикавказ» 3 *, одно/двух местное размещение с завтраками.
Доплату за одноместное размещение уточнять при бронировании тура.
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).
Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.