2 день

Истоки театрального искусства Владикавказа

В 09:00, после завтрака, вы отправитесь в увлекательную экскурсию по театральному Владикавказу.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития театров г. Владикавказ.

Мы совершим осмотр особняка П. П. Шмидта — главного архитектора города, в котором в настоящее время разместились экспозиции музея театрального искусства г. Владикавказ, увидим уникальные архитектурные ансамбли города, посетим объекты культуры национального наследия.

Познакомимся с интересными экспонатами музея, узнаем удивительные факты из жизни всемирно известных людей — Павла Павловича Шмидта, Евгения Багратионовича Вахтангова, Михаила Афанасьевича Булгакова, Владимира Васильевича Тхапсаева, Валерия Абиссаловича Гергиева, побываем на знаменитой цветочной террасе особняка П. П. Шмидта.

13:30 национальный обед в одном из ресторанов г. Владикавказ.

После обеда мы отправимся в Дом-музей Евгения Багратионовича Вахтангова, который открыл свои двери для почитателей творчества знаменитого владикавказского режиссера и создателя третьей студии МХАТ.

Уютный дом, на набережной знаменитого Терека с видом на Столовую гору напротив Армянской апостольской церкви, по ней мы совершим променад, перед посещением старейшего на Северном Кавказе театра, который с 1996 года носит имя Евгения Вахтангова.

К 17:30 мы прибудем в Русский Академический театр, где у вас будет время посетить буфет.

Для Вас будет организован кофе-брейк, перед постановкой спектакля.

Далее в уютной обстановке исторического зала вы погрузитесь в магию театра Евгения Вахтангова и театрального действа на сцене (репертуар и название спектакля в дату заезда будет согласно программе театра).

В антракте Вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.

По окончании спектакля мы отправимся в отель.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсионного дня включено: Экскурсовод-гид, обед в одном из ресторанов г. Владикавказ, посещение музея Театрального искусства, Дома-музея Вахтангова, Русского театра, билеты в театр, кофе-брейк, фуршет в антракте. Прибытие в отель около 21:00.