Театральный Владикавказ

Предлагаем вам отдохнуть в Северной Осетии и провести четыре дня в театральной среде

4.7
3 отзыва
Предлагаем вам отдохнуть в Северной Осетии и провести четыре дня в театральной среде.

Вас ждет знакомство с Владикавказом: уникальные архитектурные ансамбли города, объекты культуры национального наследия, интересные экспонаты музея и удивительные факты из жизни всемирно известных людей. Даты заездов сформированы с учетом наличия репертуаров в театрах.
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Театральный Владикавказ
Ближайшие даты:
13
апр
11
мая
21
сен
12
окт

Что вас ожидает 🤩

Магия сцены
Магия сцены
Погрузимся в потрясающую атмосферу театрального действа в уютной обстановке исторического зала
История Осетии
История Осетии
Узнаем интересные факты про архитектурные памятники и боевые башенные комплексы
Атмосфера творчества
Атмосфера творчества
Посетим дома великих деятелей искусства и проникнемся особой энергетикой
Национальный колорит
Национальный колорит
Нас ждут национальные обеды в самых красивых ресторанах Владикавказа
Три театра в одном туре
Три театра в одном туре
Посмотрим три потрясающих концерта в самых известных театрах Владикавказа

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Владикавказом

Заселение в отель до 14:00.

После заселения вы отправитесь в центр городав ресторан «Премьер», гдев 14:40состоится обед в национальном стиле (ресторан может быть заменен на равнозначный в случае непредвиденных обстоятельств).

После обеда запланирована пешая обзорная экскурсионная прогулка по Владикавказу, с посещением достопримечательностей исторической части города.

В программе: Осетинская церковь, Армянская апостольская церковь, Парк им К. Л. Хетагурова, Площадь В. И. Ленина, Лютеранская кирха (филармония), Суннитская мечеть (Мечеть Мухтарова), Национальный музей республики Северная Осетия-Алания, Центр развития народных Художественных промыслов.

В стоимость экскурсии включено: экскурсовод-гид, обед в ресторане, посещение Национального Музея республики Северная Осетия-Алания и Центра Художественных промыслов.

19:00 Возвращение в отель.

Ужин (доп. плата).

Трансфер из аэропорта и/или ж/д заказывается отдельно при бронировании тура.

Знакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с ВладикавказомЗнакомство с Владикавказом
2 день

Истоки театрального искусства Владикавказа

В 09:00, после завтрака, вы отправитесь в увлекательную экскурсию по театральному Владикавказу.

Во время экскурсии вы познакомитесь с историей возникновения и развития театров г. Владикавказ.

Мы совершим осмотр особняка П. П. Шмидта — главного архитектора города, в котором в настоящее время разместились экспозиции музея театрального искусства г. Владикавказ, увидим уникальные архитектурные ансамбли города, посетим объекты культуры национального наследия.

Познакомимся с интересными экспонатами музея, узнаем удивительные факты из жизни всемирно известных людей — Павла Павловича Шмидта, Евгения Багратионовича Вахтангова, Михаила Афанасьевича Булгакова, Владимира Васильевича Тхапсаева, Валерия Абиссаловича Гергиева, побываем на знаменитой цветочной террасе особняка П. П. Шмидта.

13:30 национальный обед в одном из ресторанов г. Владикавказ.

После обеда мы отправимся в Дом-музей Евгения Багратионовича Вахтангова, который открыл свои двери для почитателей творчества знаменитого владикавказского режиссера и создателя третьей студии МХАТ.

Уютный дом, на набережной знаменитого Терека с видом на Столовую гору напротив Армянской апостольской церкви, по ней мы совершим променад, перед посещением старейшего на Северном Кавказе театра, который с 1996 года носит имя Евгения Вахтангова.

К 17:30 мы прибудем в Русский Академический театр, где у вас будет время посетить буфет.

Для Вас будет организован кофе-брейк, перед постановкой спектакля.

Далее в уютной обстановке исторического зала вы погрузитесь в магию театра Евгения Вахтангова и театрального действа на сцене (репертуар и название спектакля в дату заезда будет согласно программе театра).

В антракте Вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.

По окончании спектакля мы отправимся в отель.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсионного дня включено: Экскурсовод-гид, обед в одном из ресторанов г. Владикавказ, посещение музея Театрального искусства, Дома-музея Вахтангова, Русского театра, билеты в театр, кофе-брейк, фуршет в антракте. Прибытие в отель около 21:00.

Истоки театрального искусства ВладикавказаИстоки театрального искусства ВладикавказаИстоки театрального искусства ВладикавказаИстоки театрального искусства ВладикавказаИстоки театрального искусства ВладикавказаИстоки театрального искусства Владикавказа
3 день

Симфония гор. Алагирское ущелье

В 09:00 после завтрака, вы отправляетесь в самое романтическое ущелье Северной Осетии-Алании — Алагирское.

Наше путешествие будет пролегать по живописной горной Транскавказской магистрали (историческое название Военно-Осетинская дорога), которая пролегает через Главный Кавказский хребет и проходит по сказочным горным серпантинам.

Любуясь завораживающими красотами, Вы увидите уникальный монумент «Ныхас Уастырджи», который в народе называют «Святой Георгий Победоносец возвышается над скалами».

13:00 национальный обед в кафе «Барс».

После обеда мы отправляемся в селение Нар, где в 1859 году родился основоположник осетинской литературы Коста Леванович Хетагуров.

Мы посетим дом-музей К. Л. Хетагурова, который расположился в живописном месте, на холме у слияния двух рек, на фоне заснеженных вершин Главного Кавказского Хребта.

Вы увидите архитектурные памятники средневекового зодчества, боевые и жилые башенные комплексы, гид расскажет много интересных легенд и преданий, которыми окутаны эти места.

К 16:00 возвращение в гостиницу, где у Вас будет время отдохнуть, и подготовится к спектаклю, поскольку сегодня мы отправляемся в Северо-Осетинский государственный академический театр им. В. Тхапсаева (время выхода в 17:40), где так же перед спектаклем будет время посетить буфет, в котором вас ждет Кофе-Брейк.

В 18:00 вы погрузитесь в магию Осетинского театра и театрального действа на сцене (репертуар и название спектакля в дату заезда будет согласно программе театра).

В антракте Вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.

По окончании театрализованного представления мы отправимся в отель.

Ужин (доп. плата).

В стоимость экскурсии включено: гид-экскурсовод, обед в кафе «Барс» (ресторан может быть заменен на равнозначный в зависимости от непредвиденных обстоятельств), посещение дома музея К. Л. Хетагурова, Билеты в театр, кофе-брейк, фуршет в антракте. Прибытие в отель около 21:00.

Симфония гор. Алагирское ущельеСимфония гор. Алагирское ущельеСимфония гор. Алагирское ущельеСимфония гор. Алагирское ущельеСимфония гор. Алагирское ущельеСимфония гор. Алагирское ущелье
4 день

Дигора - колыбель Осетинской интеллигенции

В 09:00 после завтрака, вы отправляетесь на уникальную экскурсию в город Дигора, который подарил стране и миру целую плеяду героев Советского Союза и выдающихся деятелей культуры, во главе с маэстро Валерием Абиссаловичем Гергиевым.

Мы посетим Статую Христа, увидим уникальные мемориальные ансамбли города, посетим объекты культуры национального наследия, познакомимся с интересными экспонатами городского Историко-мемориального музея, узнаем удивительные факты из жизни всемирно известных людей — Валерия Абиссаловича Гергиева, Героев СССР и России, деятелей науки, чьей родиной является Дигора, побываем в «святом» месте, глубоко почитаемом жителями республики — Святилище Георгия Победоносца.

В заключительной части нашей экскурсии мы посетим объект православного культа — Церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

13:30 национальный обед в ресторане в одном из ресторанов г. Дигора.

На обратном пути мы заедем в г. Ардон.

Ардон — кузница национальной Осетинской интеллигенции, где еще в 1887 году здесь была образована Александровская миссионерская духовная семинария, в которой обучалась молодежь из разных сословий, впоследствии это были учителя, писатели, поэты.

К 16:00 возвращение в гостиницу, где у Вас будет время отдохнуть, и подготовится к концерту, поскольку сегодня мы отправляемся в Мариинский театр (филиал в республике Северная Осетия-Алания)(время выхода в 17:40), где так же перед спектаклем будет время посетить буфет, в котором вас ждет кофе-брейк.

В 18:00 вы погрузитесь в магию Мариинского театра и концертного действа на сцене (репертуар и название концерта в дату заезда будет согласно программе театра).

В антракте вас ждет небольшой фуршет в буфете театра, который так же входит в стоимость тура.

По окончании театрализованного представления мы отправимся в отель.

Ужин (доп. плата).

Дигора - колыбель Осетинской интеллигенцииДигора - колыбель Осетинской интеллигенцииДигора - колыбель Осетинской интеллигенцииДигора - колыбель Осетинской интеллигенцииДигора - колыбель Осетинской интеллигенцииДигора - колыбель Осетинской интеллигенции
5 день

Отъезд

В 12:00 выезд из отеля.

Далее Вы сможете провести время на свое усмотрение, прогуляться по улочкам старого города, приобрести на память сувенирную продукцию в лавках города, заказать Осетинские пироги.

Трансфер в аэропорт/жд оплачивается дополнительно при бронировании тура и/или бронируется такси.

Проживание

Тур предусматривает проживаниев отеле «Интурист – Владикавказ» 3 *, одно/двух местное размещение с завтраками.

Доплату за одноместное размещение уточнять при бронировании тура.

Варианты проживания

«Интурист - Владикавказ» 3 *

4 ночи

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.

К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха; телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.

В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.

Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.

Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.

«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *«Интурист - Владикавказ» 3 *

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида
  • Проживание в гостинице (4 ночи)
  • Питание (завтраки, обеды)
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказ и обратно
  • Трансфер до точки сбора группы из аэропорта и/или ж/д
  • Одноместное размещение (уточнять при бронировании)
  • Ужины
  • Страховка
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • флисовая куртка;
  • фотоаппарат;
  • кроссовки/удобная обувь;
  • зонтик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На чем мы будем перемещаться?

Mercedes Benz Sprinter 18 мест (трансфер может быть заменен на минивен класса комфорт в зависимости от кол-ва человек в группе).

Где можно будет покушать?

Рекомендуемые рестораны для посещения вблизи отеля:

  • Ресторан «Куырой» ул. Коцоева д. 28 (национальная и европейская кухня);
  • Ресторан – кафе «Lookoom» ул. пр. Мира д. 35 (восточная кухня);
  • Ресторан «Генацвале» ул. Карла Маркса д. 32 (национальная кухня народов Кавказа и Закавказья);
  • Ресторан «Купрум» на первом этаже отеля ул. Коцоева д. 75 (Европейская кухня), средний чек 800 руб.
Где начинается тур?

РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Коцоева д. 75. Парковка Гостиница "Интурист-Владикавказ" и/или в зависимости от места проживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
12 ноя 2022
Организаторы были просто на высоте! Очень внимательные и на всех этапах. Потрясающие гиды, трансфер, питание! Форель на углях - вообще пушка-бомба!!! Так же понравилось гибкость в корректировке маршрута, по нашему пожеланию и интересам! Очень круто! Спасибо большое за прекрасный отдых!
С
25 окт 2022
Организован тур был неплохо. Не хватило немного информации и каких-то интересных исторических фактов в поездке по Чечне. Тяжеловато было 2 дня на обед есть совершенно одинаковые блюда.
А
7 окт 2022
Организатор тура очень внимателен ко всем вопросам.

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