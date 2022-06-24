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Что вас ожидает
Самобытная Осетия-Алания, ее история и местный колорит
В путешествии вы поймете значение современного названия республики и откроете много интересных фактов о крае и его жителях. Проедете через Кармадонское ущелье, где сошел ледник Колка, и посетите памятное место команды Сергея Бодрова. Увидите древние села, которые некогда лежали на Шелковом пути. Раскроете секреты культового Даргавского некрополя — Города мертвых из списка ЮНЕСКО. Подберетесь к наскальным крепостям, чтобы ощутить на себе — каково было защитникам гор в далеком прошлом. Кроме того, мы покажем боевые башни и раскроем любопытные факты об их использовании. А помимо преданий старины, вам предстоит узнать о сегодняшней Осетии и нынешних поколениях осетин.
Горные пейзажи, арт-объекты и, конечно, осетинские пироги!
Захватывающие панорамы Осетии — часть поездки, которой хочется уделить особое внимание. Но как бы их ни описывали — реальность превосходит любые эпитеты. В отличие от большинства маршрутов, мы предпочитаем старые дороги, на которых гораздо меньше людей и с которых открываются куда более роскошные виды — вы увидите скалистые горы и вечно белые вершины главных хребтов Кавказа во всем великолепии. На склонах альпийских лугов попробуете настоящие осетинские пироги. Также на нашем пути будут арт-объекты, связанные с различными легендами и традициями Осетии. А еще вас ждут качели и скамейка над Куртатинским ущельем, где можно сделать просто фантастические кадры!
В дополнение мы будем рады поделиться с вами целым списком мест в столице нашей республики, которые можно посетить и без гида. Владикавказ полон приличных заведений с хорошей кухней и достойным интерьером, качественным обслуживанием и интересными мероприятиями.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включен трансфер, обед и посещение Даргавского некрополя
Для поездок в горы у нас есть два подготовленных автомобиля: внедорожник для компаний поменьше и полноприводный минивен для компаний побольше. Если вас будет больше, поедем на двух машинах.
Экскурсия проходит в основном на авто, но есть и элементы похода, так как самые красивые места всегда находятся в определённой отдалённости от дорог. По вашему желанию мы можем скорректировать экскурсию: добавить больше пешеходных элементов или же наоборот больше проехать на авто.
Экскурсию проведет один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валера — ваша команда гидов во Владикавказе
Провели 128 экскурсий для 177 туристов
Мы команда молодых гидов, поистине влюблённых в природу родного края, его историю, традиции и быт. Ещё со школьных лет мы увлекались походами в горы и стали брать с собой многих людей. Мы всегда стараемся рассказать всё самое интересное о нашем регионе и городе. В наших программах мы учитываем множество мелочей, чтобы вы могли сполна насладиться своим путешествием!