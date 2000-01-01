Трансфер из аэропорта
Трансфер из аэропорта
Встретим Вас из аэропорта и доставим до любой точки Северного Кавказа
Сориентируем куда пойти поесть, что посмотреть и поможем с проживанием

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Помощь с багажом
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ул. Ушинского, 84
    Завершение: ул. Ушинского, 84 Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания, 362015
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • при отмене клиентом: - 0% возврат
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Сослан К.
    Сослан К.
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