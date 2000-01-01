Встретим Вас из аэропорта и доставим до любой точки Северного Кавказа
Сориентируем куда пойти поесть, что посмотреть и поможем с проживанием
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Стандартное предложение
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Помощь с багажом
Что не входит
Где начинаем и завершаем
Начало: ул. Ушинского, 84
Завершение: ул. Ушинского, 84 Владикавказ, Респ. Северная Осетия-Алания, 362015
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
при отмене клиентом: - 0% возврат
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.