Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Треккинг к пику Туриста

Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа

Пик Туриста (3100 м) — это не только прекрасная локация для отработки начальных навыков альпинизма, но и великолепная обзорная площадка, откуда видна вся красота Большого Кавказа.

К началу маршрута вы подъедете на внедорожнике, а после, в сопровождении опытного горного инструктора, отправитесь в незабываемый 11-километровый треккинг.
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Треккинг к пику Туриста
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вам предстоит испытать чувства настоящих альпинистов, взобравшись на гору. Звучит опасно? Вовсе нет. Пик Туриста в Цейском ущелье — одна из самых высоких точек Северного Кавказа, куда можно доехать на внедорожнике, чтобы начать восхождение по серпантинным тропам максимально близко к вершине.

Панорамы отсюда открываются потрясающие — отлично видны Уилпата, Кариухох и Адай-Хох, белоснежные громады Сказского и Цейского ледников, а в хорошую погоду даже Казбек. Иногда пик окутан молочными облаками, а порой, когда туман рассеивается, показываются каменные хребты Садонского ущелья. Нередко здесь дует леденящий ветер, но чаще всего стоит звенящая тишина и царит покой. Время замедляется, а душа замирает перед величием неподвижных исполинов…

Организационные детали

Параметры маршрута

  • Дорога на комфортабельном внедорожнике в одну сторону занимает примерно 1,5 часа.
  • Пеший маршрут в одну сторону — 3-3,5 часов (11 км), оценивайте свои силы!
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат на покупки в магазинах и сувениры, не предвидится

Подготовка

  • Рекомендуем взять с собой перекус, термос с чаем или питьевой водой, головной убор, солнцезащитные очки, сменную одежду, дождевик или куртку на случай ухудшения погоды
  • Обувь выбирайте удобную для треккинга, одежду — спортивную, прикрывающую открытые участки тела от воздействия солнечных лучей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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