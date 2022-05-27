Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Вам предстоит испытать чувства настоящих альпинистов, взобравшись на гору. Звучит опасно? Вовсе нет. Пик Туриста в Цейском ущелье — одна из самых высоких точек Северного Кавказа, куда можно доехать на внедорожнике, чтобы начать восхождение по серпантинным тропам максимально близко к вершине.
Панорамы отсюда открываются потрясающие — отлично видны Уилпата, Кариухох и Адай-Хох, белоснежные громады Сказского и Цейского ледников, а в хорошую погоду даже Казбек. Иногда пик окутан молочными облаками, а порой, когда туман рассеивается, показываются каменные хребты Садонского ущелья. Нередко здесь дует леденящий ветер, но чаще всего стоит звенящая тишина и царит покой. Время замедляется, а душа замирает перед величием неподвижных исполинов…
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.