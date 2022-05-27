Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Пик Туриста (3100 м) — это не только прекрасная локация для отработки начальных навыков альпинизма, но и великолепная обзорная площадка, откуда видна вся красота Большого Кавказа. К началу маршрута вы подъедете на внедорожнике, а после, в сопровождении опытного горного инструктора, отправитесь в незабываемый 11-километровый треккинг.

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Что вас ожидает

Вам предстоит испытать чувства настоящих альпинистов, взобравшись на гору. Звучит опасно? Вовсе нет. Пик Туриста в Цейском ущелье — одна из самых высоких точек Северного Кавказа, куда можно доехать на внедорожнике, чтобы начать восхождение по серпантинным тропам максимально близко к вершине.

Панорамы отсюда открываются потрясающие — отлично видны Уилпата, Кариухох и Адай-Хох, белоснежные громады Сказского и Цейского ледников, а в хорошую погоду даже Казбек. Иногда пик окутан молочными облаками, а порой, когда туман рассеивается, показываются каменные хребты Садонского ущелья. Нередко здесь дует леденящий ветер, но чаще всего стоит звенящая тишина и царит покой. Время замедляется, а душа замирает перед величием неподвижных исполинов…

Организационные детали

Параметры маршрута

Дорога на комфортабельном внедорожнике в одну сторону занимает примерно 1,5 часа.

Пеший маршрут в одну сторону — 3-3,5 часов (11 км), оценивайте свои силы!

Дополнительных расходов, кроме личных трат на покупки в магазинах и сувениры, не предвидится

Подготовка

Рекомендуем взять с собой перекус, термос с чаем или питьевой водой, головной убор, солнцезащитные очки, сменную одежду, дождевик или куртку на случай ухудшения погоды

Обувь выбирайте удобную для треккинга, одежду — спортивную, прикрывающую открытые участки тела от воздействия солнечных лучей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.