Прибытие в Минеральные Воды, верхние и нижние голубые озера

2 день

Озеро Церик-Кёль, Черекская теснина, горячие источники Аушигер

Ранний выезд из гостиницы "Голубые озера".

Продолжаем исследовать Верхнюю Балкарию.

Вы увидите великолепное озеро Церик-Кёль.

Это нижнее озеро, третье по глубине озеро России.

Сероводород содержащийся в его водах придал ему красивый зелено-голубой оттенок.

Верхние озера не такие глубокие, но не менее интересны.

Осмотрев все подробно во второй половине дня вы посетите удивительное место – Черекскую теснину – красивейшее ущелье, вдоль которого вы сможете прогуляться по старой балкарской колесной дороге, построенной в конце XIX века.

После насыщенного дня и долгих переездов вас ждет купание в горячих источниках Аушигера.