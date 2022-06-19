11:00-11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов).
Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.
По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию.
Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.
!! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.
К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.
Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
Сегодня треккинг в Ингушетии планируется к древнему аулу Фуртоуг, неподалеку от которого плещется восхитительный водопад.
Давным-давно на его серебристые струи глядел сам великий ученый Менделеев, которому мир обязан появлением таблицы химических элементов.
После фотосессии возле водопада, группа отправляется к крепости Фуртоуг, а далее путь лежит к аулу Бейни.
Дорога хороша тем, что она находится на некотором возвышении, поэтому отсюда открываются потрясающие виды на Джейрахское ущелье.
Внизу шумит река Армхи, протекающая по дну ущелья и в солнечную погоду поблескивающая драгоценным перламутром.
Дорога между аулом Фуртоуг и Бейни плавно и постепенно набирает высоту.
По ней очень приятно идти и любоваться на необычные нефритовые террасы, напоминающие рисовые поля где-нибудь в Таиланде.
Над террасами видна грозная стена Главного Кавказского хребта и белоснежный красавец Грузии – гора Казбек (5033 м).
Летом тур по Ингушетии подарит туристам самые яркие, зеленые краски листвы и горных лугов.
Зато осенние туры в горную Ингушетию прекрасны тем, что в это время года ветви кустов усеивают ягоды, которые очень оживляют фотографии своими пёстрыми красками.
По нашему маршруту особенно очаровательно на фоне осенней позолоты выглядит багровый шиповник и рубиновый барбарис.
К вечеру дорога приведет группу в аул Бейни, где путешественники полюбуются на древние стены местной крепости.
Активная часть тура по Ингушетии: 14,5 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Если вы желаете привезти домой побольше фото из туров в Ингушетии, то самое время начать снимать – ведь треккинг продолжается!
Сегодня путешественников ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте.
В этот день посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей.
Если вы купили тур на майские праздники в Ингушетию, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы.
Активная часть треккинга: 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.
В этот день с утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур в горную Ингушетию продолжится подъемом на священную Столовую гору.
Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами, открывающимися со скалы!
В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду.
И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога.
От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года!
Тур в Ингушетию летом подарит дополнительный бонус – в конце июля и августе по дороге туристы обожают собирать сочную чернику и кисло-сладкую бруснику.
Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.
Экскурсионные туры в Ингушетию невозможны без посещения Terra incognita – неизведанной Земли ингушей.
Сегодня экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. И все это в окружении невероятных гор!
Весь день будем ездить на транспорте, а ходим совсем немного.
Треккинг в Ингушетии приведет нас к знаменитому башенному комплексу Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранив её аутентичный облик.
Старинные бастионы хранят необычную тайну – на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана – статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате.
Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость – до сих пор является секретом.
Следующий пункт путешествия – Цей-Лоамский перевал.
Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам – жемчужина данного региона.
Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко!
Далее тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам – визитной карточке Ингушетии. Также сегодня полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды.
В рамках путёвки в Ингушетию заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны.
Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты – наиболее доступная природная достопримечательность края.
Сегодня будет очень насыщенный день! Уставшие и довольные, к вечеру возвращаемся в гостиницу.
Активная часть тура: 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.
В этот день треккинг пролегает к Ляжгинскому водопаду. Он несказанно прекрасен в лучах солнца, превращающих водопад в бриллиантовую россыпь.
Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы.
Далее идем пешком к замковым комплексам Мицхал и Фалхан.
Сегодня мы никуда не торопимся, много созерцаем, отдыхаем и наслаждаемся красотой гор Ингушетии.
Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого! Башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение.
Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии – на некрополь Даргавс.
Поскольку склепов здесь всего несколько штук, мы их ласково назвали «даргавсики»:). Они очень эффектно смотрятся на фото.
Если тур в Ингушетию планируется осенью, то на территории древнего города Фалхан можно будет полакомиться спелой, желтой алычой!
Активная часть треккинга: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Заканчивается тур в Ингушетию посещением парка Дендрарий. Это очень популярное и приятное место для прогулок!
Летом очень приятно пройтись по тенистым аллеям, глаз радуют огромные, хвойные деревья.
А в сентябре-октябре осенью рука так и тянется к фотоаппарату, чтобы сделать красивые снимки золотой осени.
Активная часть треккинга: 4 км.
Переезд в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Тур предполагает проживание в двух- трехместных номерах с удобствами в номере.
Расположен на живописном повороте автодороги у села Армхи. Гостям предлагается 10 комнат, с общими террасами с видами на горы. На территории есть принадлежности для барбекю, детская площадка.
Размещение в отеле в двух-, трехместных номерах, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Чайник и холодильник есть на первом этаже, фен можно попросить у администратора.
Отель «Армхи Ингушетия - Все включено» с прямым доступом к лыжным склонам, расположенным в селе Армхи.
К услугам гостей ресторан, общий общий и сад. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает постоянная стойка регистрации и пункт обмена валюты. Гости могут готовить на общей кухне.
Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армия Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с местом расположения.
В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляется постельное белье.
Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия - Все включено» подают континентальный завтрак.
В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка.
Поселок Степанцминда находится в 18 км, а Владикавказ — в 31 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» до аэропорта Владикавказ составляет 57 км.
Размещение в отеле (только даты 18-24 сентября, 09-15 октября): двухместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. В гостинице «Армхи» есть банкомат Сбербанка России, на территории гостиницы «Армхи» находится ресторан «Эрзи». До ближайшей аптеки 5 км.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.