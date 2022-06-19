Треккинг в Ингушетии

Треккинг по Ингушетии - это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор

5
3 отзыва
Треккинг по Ингушетии – это восхитительное путешествие в страну башен и высоких гор.

В этом удивительном крае прекрасно отдыхать в любое время года: летом в горах комфортная прохлада, весной цветущие луга поражают разнообразием красок, а осенью дорогу для путешественников украсят золотистые кусты с вкуснейшими ягодами. Tур по Ингушетии включает в себя треккинг в Джейрахском ущелье.

В этом каньоне наивысшая концентрация достопримечательностей: здесь находится более 160 древних башенных комплексов, три водопада, а высоко в горах скрыты от посторонних глаз уникальные святилища.

Тур в Ингушетию не только увлекателен, но и безопасен, ведь рядом с границей Грузии расположена российская погранзастава, бдительно охраняющая покой гостей страны и местных жителей.

Если вы устали от городского шума, желаете спокойствия и тишины, тогда треккинг по Ингушетии принесёт несказанное удовольствие и оставит только наилучшие воспоминания!
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Треккинг в Ингушетии
Ближайшие даты:
10
июл
18
сен
9
окт

Что вас ожидает 🤩

Термальные источники «Гедуко»
Термальные источники «Гедуко»
Искупаемся в термальной воде, которая очищает организм человека, снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Старинные башенные комплексы и крепости
Старинные башенные комплексы и крепости
Посетим самые известные достопримечательности этого удивительного края
Водопады
Водопады
Прочувствуем и восхитимся жемчужными струями стремительно срывающимися с довольно большой высоты, наполняя окрестности невероятной свежестью и звонким шумом

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи

11:00-11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов).

Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.

По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию.

Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.

!! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

2 день

Фуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость Бейни

Сегодня треккинг в Ингушетии планируется к древнему аулу Фуртоуг, неподалеку от которого плещется восхитительный водопад.

Давным-давно на его серебристые струи глядел сам великий ученый Менделеев, которому мир обязан появлением таблицы химических элементов.

После фотосессии возле водопада, группа отправляется к крепости Фуртоуг, а далее путь лежит к аулу Бейни.

Дорога хороша тем, что она находится на некотором возвышении, поэтому отсюда открываются потрясающие виды на Джейрахское ущелье.

Внизу шумит река Армхи, протекающая по дну ущелья и в солнечную погоду поблескивающая драгоценным перламутром.

Дорога между аулом Фуртоуг и Бейни плавно и постепенно набирает высоту.

По ней очень приятно идти и любоваться на необычные нефритовые террасы, напоминающие рисовые поля где-нибудь в Таиланде.

Над террасами видна грозная стена Главного Кавказского хребта и белоснежный красавец Грузии – гора Казбек (5033 м).

Летом тур по Ингушетии подарит туристам самые яркие, зеленые краски листвы и горных лугов.

Зато осенние туры в горную Ингушетию прекрасны тем, что в это время года ветви кустов усеивают ягоды, которые очень оживляют фотографии своими пёстрыми красками.

По нашему маршруту особенно очаровательно на фоне осенней позолоты выглядит багровый шиповник и рубиновый барбарис.

К вечеру дорога приведет группу в аул Бейни, где путешественники полюбуются на древние стены местной крепости.

Активная часть тура по Ингушетии: 14,5 км, перепад высот 950-1580 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Фуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость БейниФуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость БейниФуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость БейниФуртоугский водопад, крепость Фуртоуг, крепость Бейни
3 день

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги

Если вы желаете привезти домой побольше фото из туров в Ингушетии, то самое время начать снимать – ведь треккинг продолжается!

Сегодня путешественников ждет Салгинское ущелье, на просторы которого мы доедем на транспорте.

В этот день посмотрим сторожевой бастион Магой-Джел и пойдем в гости в древние башенные комплексы Лялах, Хяни, Гу, Салги, где когда-то кипела жизнь ингушей.

Если вы купили тур на майские праздники в Ингушетию, то треккинг по этому маршруту откроет путнику красоту природы, пробуждающейся от долгого зимнего сна – вокруг будут цветущие деревья и первые цветы, украшающие здешние горы.

Активная часть треккинга: 16,3 км, перепад высот 1940-1510-1940 м, продолжительность маршрута 7-8 часов.

Салгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, СалгиСалгинское ущелье, башня Магой-Джел, башенные комплексы Лялах, Хани, Гу, Салги
4 день

Столовая гора, храм Мят-Сели

В этот день с утра пораньше отправляемся в аул Бейни, сегодня наш тур в горную Ингушетию продолжится подъемом на священную Столовую гору.

Этот треккинг отличается сложностью, но всё окупается сногсшибательными видами, открывающимися со скалы!

В наших планах подняться на плато Столовой горы и подойти к храму Мят-Сели. Поговаривают, что на этой горе живет божество, ответственное за хорошую погоду.

И местные жители до сих пор приходят сюда, чтобы получить благосклонность этого бога.

От храма Мят-Сели видна несравненная панорама курортного городка Армхи и Джейрахского ущелья. Открывающаяся туристам картина хороша в любое время года!

Тур в Ингушетию летом подарит дополнительный бонус – в конце июля и августе по дороге туристы обожают собирать сочную чернику и кисло-сладкую бруснику.

Активная часть тура: 12,1 км, перепад высот 1580-2510 м, продолжительность маршрута 9-10 часов.

Столовая гора, храм Мят-СелиСтоловая гора, храм Мят-СелиСтоловая гора, храм Мят-СелиСтоловая гора, храм Мят-Сели
5 день

Терра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки

Экскурсионные туры в Ингушетию невозможны без посещения Terra incognita – неизведанной Земли ингушей.

Сегодня экскурсия пройдет по самым отдаленным и аутентичным уголкам республики: мы увидим жемчужный водопад, древние башни и таинственные святилища. И все это в окружении невероятных гор!

Весь день будем ездить на транспорте, а ходим совсем немного.

Треккинг в Ингушетии приведет нас к знаменитому башенному комплексу Эрзи. Средневековую крепость недавно отреставрировали, но при этом сохранив её аутентичный облик.

Старинные бастионы хранят необычную тайну – на территории Эрзи однажды был найден Орёл Сулеймана – статуэтка, отлитая из бронзы в Арабском халифате.

Случилось это в восьмом веке нашей эры, а как скульптура попала в крепость – до сих пор является секретом.

Следующий пункт путешествия – Цей-Лоамский перевал.

Это гигантская смотровая площадка, с которой великолепно виден Кавказский хребет, грузинский красавец Казбек, застывшая скала Шан, а также гора Цей-Лоам – жемчужина данного региона.

Впервые путешественники увидят эту гору настолько близко!

Далее тур приведет нас к замковым комплексам Эгикал и Вовнушкам – визитной карточке Ингушетии. Также сегодня полюбуемся на святилище Тхаба-Ерды.

В рамках путёвки в Ингушетию заглянем в Ассинское ущелье, где бурлит красавица река Асса, мерно переваливаясь через огромные валуны.

Здесь находится Эка-Чожинский водопад почти 40-метровой высоты – наиболее доступная природная достопримечательность края.

Сегодня будет очень насыщенный день! Уставшие и довольные, к вечеру возвращаемся в гостиницу.

Активная часть тура: 6,5 км, продолжительность маршрута 8-9 часов.

Терра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни ВовнушкиТерра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни ВовнушкиТерра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни ВовнушкиТерра Инкогнита. Башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал, башни Эгикал, Ассинский каньон, Эка-Чожинский водопад, святилище Тхаба-Ерды, башни Вовнушки
6 день

Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мицхал

В этот день треккинг пролегает к Ляжгинскому водопаду. Он несказанно прекрасен в лучах солнца, превращающих водопад в бриллиантовую россыпь.

Рядом с Ляжгинским потоком находится каскад мини-водопадов, вытекающих прямо из скалы.

Далее идем пешком к замковым комплексам Мицхал и Фалхан.

Сегодня мы никуда не торопимся, много созерцаем, отдыхаем и наслаждаемся красотой гор Ингушетии.

Башенный комплекс Фалхан как нельзя лучше походит для этого! Башни здесь очень хрупкие, кажется, что они словно застыли перед тобой на мгновение.

Здесь находится несколько склепов, которые очень похожи на знаменитые строения в Осетии – на некрополь Даргавс.

Поскольку склепов здесь всего несколько штук, мы их ласково назвали «даргавсики»:). Они очень эффектно смотрятся на фото.

Если тур в Ингушетию планируется осенью, то на территории древнего города Фалхан можно будет полакомиться спелой, желтой алычой!

Активная часть треккинга: 11,1 км, перепад высот 1240-1120-1320-1120-1470 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ляжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и МицхалЛяжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и МицхалЛяжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и МицхалЛяжгинcкий водопад, башенный комплекс Фалхан и Мицхал
7 день

Парк Дендрарий во Владикавказе. Отъезд

Заканчивается тур в Ингушетию посещением парка Дендрарий. Это очень популярное и приятное место для прогулок!

Летом очень приятно пройтись по тенистым аллеям, глаз радуют огромные, хвойные деревья.

А в сентябре-октябре осенью рука так и тянется к фотоаппарату, чтобы сделать красивые снимки золотой осени.

Активная часть треккинга: 4 км.

Переезд в г. Минеральные Воды.

16:00-17:00 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Проживание

Тур предполагает проживание в двух- трехместных номерах с удобствами в номере.

Варианты проживания

Гостиница «Мят Лоам»

6 ночей

Расположен на живописном повороте автодороги у села Армхи. Гостям предлагается 10 комнат, с общими террасами с видами на горы. На территории есть принадлежности для барбекю, детская площадка.

Размещение в отеле в двух-, трехместных номерах, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Чайник и холодильник есть на первом этаже, фен можно попросить у администратора.

Гостиница «Армхи» 3*

6 ночей

Отель «Армхи Ингушетия - Все включено» с прямым доступом к лыжным склонам, расположенным в селе Армхи.

К услугам гостей ресторан, общий общий и сад. Гости могут посетить открытый бассейн. На территории отеля работает постоянная стойка регистрации и пункт обмена валюты. Гости могут готовить на общей кухне.

Каждый номер выходит на балкон с видом на город. Во всех номерах отеля «Армия Ингушетия - Все» в распоряжении гостей собственная ванная комната и телевизор с местом расположения.

В некоторых номерах обустроен гостиный уголок. Предоставляется постельное белье.

Ежедневно в отеле «Армхи Ингушетия - Все включено» подают континентальный завтрак.

В этом 3-звездочном отеле можно посетить сауну. На территории отеля обустроена детская игровая площадка.

Поселок Степанцминда находится в 18 км, а Владикавказ — в 31 км. Расстояние от отеля «Армхи Ингушетия - Все включено» до аэропорта Владикавказ составляет 57 км.

Размещение в отеле (только даты 18-24 сентября, 09-15 октября): двухместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.

Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*Гостиница «Армхи» 3*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание:
  • Гостиница "Мят Лоам": двух-, трехместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Чайник и холодильник есть на первом этаже, фен можно попросить у администратора.
  • Или
  • Гостиница "Армхи" (только даты 18-24 сентября, 09-15 октября): двухместные номера, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Полотенца выдают. Фена нет.
  • Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в кафе по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Входные билеты на термальные источники
  • Входные билеты в Заповедник "Эрзи"
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 8500 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Кепка / панамка;
  • Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • Флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • Футболка;
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • Ходовые брюки;
  • Нижнее белье;
  • Носки;
  • Треккинговая обувь;
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • Купальник;
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • Непромокаемая одежда или дождевик;
  • Трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО. При необходимости, клуб предоставляет трекинговые палки в прокат;
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • Расческа;
  • Солнцезащитные очки;
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • Кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
  • Влажные салфетки;
  • Нитка, иголка;
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • Подпопник;
  • Сушилки для обуви;
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • Термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • Фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Оператор Теле2 не работает. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

В 10 минутах ходьбы от гостиницы находится маленький продуктовый магазин c очень ограниченным набором продуктов. В гостинице «Армхи» есть банкомат Сбербанка России, на территории гостиницы «Армхи» находится ресторан «Эрзи». До ближайшей аптеки 5 км.

Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
19 июня 2022
Заказывала через Большую Страну (не в первый раз). Везде хорошее сопровождение, не оставляют наедине с вопросами, если они возникают, вся необходимая информация предоставляется
М
6 июня 2022
Спасибо принимающей стороне и отдельное спасибо Андрею Семибратову за отличный тур.
М
3 мая 2022
Нам опять повезло, что с нами был опытный (я думаю там все опытные) руководитель Пётр Николаевич. Он нас, лично меня, учил, как надо ставить ноги на спуске, как держать палки. А какой он нам готовил чай на высоте гор, пили на высоте гор-романтика! В рекомендации пишут какие вещи надо взять, там не указаны наколенники, мне инструктор сказал, что их надо обязательно надевать, чтобы нагрузка на колени была минимальной, а вес у меня выше нормы. С такими прогулками по горам я скинула N количество кг. Спасибо Вам организаторам, руководителям и Петру Николаевичу за то, что мы увидели, прочувствовали. Я ещё больше полюбила Крым.

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Идеальный маршрут, чтобы полюбоваться панорамами гор с одной из лучших смотровых Северного Кавказа
1 июля
2 июля
3 июля
5 июля
12 000 за всё до 4 чел.
Осетинский уикенд в горах на джипах
1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Осетинский уикенд в горах на джипах
Промчаться по осетинским ущельям на внедорожнике и насладиться свежестью горного воздуха
2 июля
9 июля
16 июля
23 июля
20 900 за 1 человека
В горы Северной Осетии - к самым облакам
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Марат
Марат
4.9
22 отзыва
В горы Северной Осетии - к самым облакам
Узнать край через романтичные пейзажи, шум водопадов и предания
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
9 500 за всё до 3 чел.
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Эдуард
Эдуард
Нет отзывов
Сказка Цоринского ущелья - поездка в Горную Ингушетию
Познакомиться с шедеврами средневековой архитектуры ингушей и вдохновиться пейзажами края
Сегодня
Завтра
1 июля
2 июля
12 500 за всё до 4 чел.
Треккинг «Ледниковый период»
8 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Артем
Артем
Нет отзывов
Треккинг «Ледниковый период»
Цейский ледник - это один из самых больших ледников на Кавказе. Несмотря на все величие, он тает со скоростью около 8
Завтра
1 июля
2 июля
3 июля
от 10 000 за всё до 4 чел.
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