1 день

Термальные источники Гедуко, Джейрахское ущелье, курорт Армхи

11:00-11:30 (московское время) – сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на автобусе в Ингушетию (260 км, около 4 часов).

Из Минеральных Вод комфортабельный микроавтобус стартует в сторону сказочного края, где в древности жили строители башен.

По пути группа заедет на термальные источники «Гедуко». Температура воды в источниках достигает около 30 градусов по Цельсию.

Минеральная вода, которой наполнены бассейны комплекса, бьет из недр Земли, поэтому купание в ней приятно, полезно, доставляет удовольствие и наполняет энергией.

!! Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее сложить в отдельный пакет и взять с собой в салон автобуса.

К вечеру группа приедет на курорт Армхи и поселится в уютной гостинице.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.