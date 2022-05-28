Об экскурсии
Тур выходного дня, в который мы включили лучшее из горной Ингушетии и Северной Осетии. За три дня вы увидите невероятные природные объекты республики, посмотрите главные достопримечательности и ценные архитектурно-исторические памятники, познакомитесь с национальными традициями, обычаями местных жителей и попробуете местную кухню.
Программа
Пятница
Прибытие во Владикавказ. Заселение в отель.
16:00 – 18:30 Обзорная пешеходная экскурсия по городу (для прилетевших до 14:00).
19:00 – 21:30 Ужин в отеле или посещение Аланского вечера.
Суббота
7:00 – 9:00 Завтрак в отеле.
9:00 – 17:00 Групповая экскурсия в Джейрахское ущелье.
13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье.
19:00 – 21:30 Ужин в отеле.
Воскресенье
7:00 – 9:00 Завтрак в отеле.
9:00 – 16:00 Групповая экскурсия «Золотое кольцо Северной Осетии (4 ущелья)».
13:00 – 14:00 Обед в кафе в ущелье.
16:00 – 17:00 Трансфер в аэропорт.
Маршрут
Владикавказ – Джейрахское ущелье – Владикавказ – Кармадонское ущелье – Кобанское ущелье – Даргавское ущелье – Куртатинское ущелье.
Организационные детали
Внимание! Для посещения Джейрахского ущелья необходимо наличие российского общегражданского паспорта. Иностранным гражданам обязательно наличие разрешения на посещение, выданного в Пограничным Управлением Республики Ингушетия. Срок оформления разрешения – до 45 дней.