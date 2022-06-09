Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии

За 5 дней устроим полное погружение в Кавказ - мы увидим самые интересные места республик Северная Осетия

5
3 отзыва
За 5 дней устроим полное погружение в Кавказ – мы увидим самые интересные места республик Северная Осетия и Кабардино-Балкария.
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Тур по Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
01
июл
08
июл
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июл
22
июл
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Что вас ожидает 🤩

Подъем на Эльбрус
Подъем на Эльбрус
Подъем на канатке на Эльбрус – визитную карточку Северного Кавказа
Восхитительная природа
Восхитительная природа
Темнохвойные леса, бурные реки, водопады и горы создают неповторимую красоту этой местности
Национальный колорит
Национальный колорит
Вкуснейшая еда – традиционные кавказские блюда
Удивительные рассветы
Удивительные рассветы
Встретим потрясающе красивые рассветы
Чегемские водопады
Чегемские водопады
Увидим мощь и силу прекрасных водопадов

Описание

Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия по Владикавказу

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)

Обзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по ВладикавказуОбзорная экскурсия по Владикавказу
2 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – древнее селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон.

Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – город мертвых – Кармадон. 

Продолжительность 8 часов, 120 км.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
3 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Начало 08:30.

Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком.

Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым – возвращение во Владикавказ к 17:00. 

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром - святым местом.

Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!

Святилище и наскальный монумент Уастырджи.

В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея. 

По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.

Любовь – моя святыня.

Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Продолжительность 8 часов, 207 км.

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар
4 день
Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау

Начало 08:00.

Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря). 

Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.

В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.

Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.

Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.

До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года.

Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.

Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).

Размещение в туркомплексах поляны Азау или Чегет.

Продолжительность 9 часов, 315 км.

Владикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна АзауВладикавказ – Чегемское ущелье, водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау
5 день
Подъем на Эльбрус

09:00 подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км).

Обед – самостоятельно (Доп. плата).

Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!

Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.

По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.

Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.

Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.

Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.

Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!

14:00 – групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.

Подъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на ЭльбрусПодъем на Эльбрус

Проживание

Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет

СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ (с 08.04 по 04.11.2022, далее 18.11 и 02.12.2022) :

РазмещениеКатегория номера

Dbl

Двухм-ое

Twin

Двухм-ое

Single

Одном-ое

Triple*

Трех-ое

DBL+СH

2вз+1реб

Breakfast

Завтрак

Кадгарон Отель 3* - Туркомплексстандарт455704557030767,56835565332,5Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекскомфорт5022050220347207393571610Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* - Туркомплексстандарт502205022033092,57393571610Шв. стол
полулюкс5254552545379757672574400Шв. стол

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездамгруппой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00групповой трансфер с поляны Азау в аэропорт и ж/д вокзал Минеральные Воды по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00размещение в отелях/туркомплексах по программе тураэкскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителямипитание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно из г. Минеральные Водыпитание
  • Не указанное в программебилет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб. билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау – ст. Мир – 1600 рубэкскурсии
  • Развлечения и входные билеты на объекты
  • Не включенные в программу тура
  • Курортный сборсредняя стоимость ужина в ресторанах в пределах 500 – 700 руб. на человекаиндивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод
  • А также любое индивидуальное транспортное обслуживаниеАЛАНСКИЙ ВЕЧЕР – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией. (1900 руб взрослый, 1600 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
9 июня 2022
Тур был в Северную Осетию и Кабардино-Балкарию. От этого путешествия мы остались в восторге, горы и ущелья надо видеть своими глазами, на фото не передать этот масштаб, а Эльбрус конечно покорил наше сердце, величественный и снежный. Очень доброжелательные местные люди, вкусная еда, интересная история, хочется вернуться вновь.
И
19 мая 2022
Путешествовали по Северной Осетии и Кабардино- Балкарии в середине мая 2022 года.
Понравилось все: организация и сам тур. Все сработало,как часы. Гостиницы достойные со всеми удобствами. В гостинице Владикавказ и Снежный барс в номере телевизор, холодильник, фен, предметы гигиены, тапочки. Полотенца меняли каждый день. Достойное питание - завтраки шведский стол во Владикавкезе
Экскурсии, гид- обслуживание на высоком уровне.
Тур очень интересный и насыщенный. Советую.
А
13 мая 2022
Прекрасный тур для любителей природы, гор и кавказского колорита! Очень комфортный темп, без спешки и суеты и при этом все очень насыщенно. До 17ч уже были на месте в отеле. Погода в мае удивила, на высоте 2000м снегопад и настоящая зима)) изюминка тура восхождение на Эльбрус высота 3800м- море восторга!!! Отель Барс в горах тоже очень приятно удивил. Гид Андрей супер профи и потрясающе грамотный рассказчик, знает всё и обо всём, приятная речь

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