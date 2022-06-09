Не побоимся «объять необъятное» – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям.
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная экскурсия по Владикавказу – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
19:00-21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (Доп. плата)
Начало 08:30.
Программа дня: Куртатинское ущелье – Кадаргаванский каньон – скальная крепость Дзивгис – Башня Курта и Тага – древнее селение Цмити – Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон.
Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Обед (Вкл. в стоимость) – Даргавс – город мертвых – Кармадон.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи – Цейское ущелье – канатная дорога к Сказскому леднику – святилище Реком.
Обед (Вкл. в стоимость) – аул Нар – смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС – обелиск братьям Газдановым – возвращение во Владикавказ к 17:00.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром - святым местом.
Скульптура крепится к скале и весит 28 тонн!
Святилище и наскальный монумент Уастырджи.
В осетинской традиции Георгий Победоносец носит имя Уастырджи, который также является одним из главных героев Нартского эпоса. Уастырджи - покровитель мужчин, путников и воинов.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.
В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Ущелье многие столетия является священным для осетин - тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах - неподвижный и суровый хранитель Цея.
По легенде монах решил отловить тура с золотыми рогами и преподнести его рога в дар Уастырджи, но слово не сдержал и был обращен в камень.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм.
Любовь – моя святыня.
Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Начало 08:00.
Программа дня: переезд в Чегемское ущелье – Чегемские водопады – Баксанское ущелье – поляна Нарзанов – поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов.
В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи.
Далее мы отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов.
Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря) и здесь разместимся в гостинице.
До наступления темноты можно прогуляться по поляне, которая прекрасна в любое время года.
Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет.
Обед и ужин – самостоятельно (Доп. плата).
Размещение в туркомплексах поляны Азау или Чегет.
Продолжительность 9 часов, 315 км.
09:00 подъем на канатке на Эльбрус на станцию «Мир», 3450 м. – переезд в Минеральные Воды (187 км).
Обед – самостоятельно (Доп. плата).
Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа и место, где мы завершаем наше увлекательное путешествие!
Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса «Эльбрус» мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака.
По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий.
Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта.
Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн.
Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках.
Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь!
14:00 – групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Тур предусматривает размещение в отелях/туркомплексах во Владикавказе/поляне Азау или Чегет
СТОИМОСТЬ ТУРА ЗА НОМЕР В РУБЛЯХ (с 08.04 по 04.11.2022, далее 18.11 и 02.12.2022) :
|Размещение
|Категория номера
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одном-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* - Туркомплекс
|стандарт
|45570
|45570
|30767,5
|68355
|65332,5
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* - Туркомплекс
|комфорт
|50220
|50220
|34720
|73935
|71610
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* - Туркомплекс
|стандарт
|50220
|50220
|33092,5
|73935
|71610
|Шв. стол
|полулюкс
|52545
|52545
|37975
|76725
|74400
|Шв. стол
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.