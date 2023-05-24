Тур выходного дня «Долина счастья»

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Ответы на вопросы
Если вы цените эмоциональные и душевные поездки, тогда вам к нам! Сразу предупреждаю — это не экскурсия с цитатами из Википедии. Мы — команда трэвел-водителей и инструкторов-проводников. Мы знаем, любим свой край и готовы делиться с вами интересными историями.

Мы очень любим индивидуальные туры, так как вы можете спокойно осмотреться в нужном вам темпе и при необходимости отклониться от маршрута.
Тур выходного дня «Долина счастья»
Тур выходного дня «Долина счастья»
Тур выходного дня «Долина счастья»
Тур выходного дня «Долина счастья»
Тур выходного дня «Долина счастья»
Тур выходного дня «Долина счастья»
Ближайшие даты:
24
мая
25
мая
26
мая
27
мая
28
мая
29
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мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Кармадонское ущелье Северной Осетии
  • Мемориальная С. Бодрова
  • Место схода ледника «Колка»
  • Даргавский некрополь «Город мертвых»
  • Мидагробинские водопады (Июнь-ноябрь)
  • Арт-объект в виде буквы
  • Смотровая площадка самого высокогорного мужского монастыря в России
  • Архитектурно-башенный комплекс «Цмити»
  • Дзивгиская наскальная крепость
  • Кадаргаванский каньон
  • «Тропа чудес»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В погоне за счастьемЭто — самый излюбленный маршрут гостей нашей республики, потому что можно увидеть много красоты за один день! Предлагаем маршрут, пролегающий по линии оборонительных укреплений, природных памятников, памятников федеральной величины и прекрасных горных панорам! По вашему желанию дегустация национальной кухни в горском доме или на природе. Для вас подготовлены прекрасные апартаменты в городе Владикавказ! Маршруты намечают лишь рамки путешествия. Чем их заполнить — решать вам! Что вас ожидает Мы увидим Кармадонское ущелье Северной Осетии, почтим память у мемориальной доски С. Бодрова, посетим Даргавский некрополь «Город мертвых» и величественные Мидагробинские водопады. А еще покатаемся на качелях с панорамным видом, поднимемся на смотровую площадку самого высокогорного мужского монастыря в России, сфотографируемся на фактурной локации Кадаргаванского каньона, прогуляемся по «тропе чудес» и многое другое!

5 раз в неделю в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт во время путешествия.
  • Услуги инструктора-проводника.
  • 2 суток проживания в апартаментах
Что не входит
  • Билеты в Даргавский некрополь (150 руб. /чел.), тропу чудес(100 руб. /чел.).
  • Обеды/ужины от 600 руб. /чел.
  • Катание на лошадях от 1500 руб. /чел.
  • Дополнительно оплачивается трансфер из аэропорта и в аэропорт
Место начала и завершения?
пер. Станиславского, 5
Когда и сколько длится?
Когда: 5 раз в неделю в 9:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Стоимость указана с учетом выезда из г. Владикавказ. Стоимость при выезде из другого населенного пункта, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
  • В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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