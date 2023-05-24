Если вы цените эмоциональные и душевные поездки, тогда вам к нам! Сразу предупреждаю — это не экскурсия с цитатами из Википедии. Мы — команда трэвел-водителей и инструкторов-проводников. Мы знаем, любим свой край и готовы делиться с вами интересными историями.
Мы очень любим индивидуальные туры, так как вы можете спокойно осмотреться в нужном вам темпе и при необходимости отклониться от маршрута.
Мы очень любим индивидуальные туры, так как вы можете спокойно осмотреться в нужном вам темпе и при необходимости отклониться от маршрута.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье Северной Осетии
- Мемориальная С. Бодрова
- Место схода ледника «Колка»
- Даргавский некрополь «Город мертвых»
- Мидагробинские водопады (Июнь-ноябрь)
- Арт-объект в виде буквы
- Смотровая площадка самого высокогорного мужского монастыря в России
- Архитектурно-башенный комплекс «Цмити»
- Дзивгиская наскальная крепость
- Кадаргаванский каньон
- «Тропа чудес»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В погоне за счастьемЭто — самый излюбленный маршрут гостей нашей республики, потому что можно увидеть много красоты за один день! Предлагаем маршрут, пролегающий по линии оборонительных укреплений, природных памятников, памятников федеральной величины и прекрасных горных панорам! По вашему желанию дегустация национальной кухни в горском доме или на природе. Для вас подготовлены прекрасные апартаменты в городе Владикавказ! Маршруты намечают лишь рамки путешествия. Чем их заполнить — решать вам! Что вас ожидает Мы увидим Кармадонское ущелье Северной Осетии, почтим память у мемориальной доски С. Бодрова, посетим Даргавский некрополь «Город мертвых» и величественные Мидагробинские водопады. А еще покатаемся на качелях с панорамным видом, поднимемся на смотровую площадку самого высокогорного мужского монастыря в России, сфотографируемся на фактурной локации Кадаргаванского каньона, прогуляемся по «тропе чудес» и многое другое!
5 раз в неделю в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт во время путешествия.
- Услуги инструктора-проводника.
- 2 суток проживания в апартаментах
- Что не входит
- Билеты в Даргавский некрополь (150 руб. /чел.), тропу чудес(100 руб. /чел.).
- Обеды/ужины от 600 руб. /чел.
- Катание на лошадях от 1500 руб. /чел.
- Дополнительно оплачивается трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Место начала и завершения?
- пер. Станиславского, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: 5 раз в неделю в 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Стоимость указана с учетом выезда из г. Владикавказ. Стоимость при выезде из другого населенного пункта, пожалуйста, уточняйте в личном сообщении.
- В зависимости от погодных условий маршрут может быть скорректирован по согласованию с вами.
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду).
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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