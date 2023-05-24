Если вы цените эмоциональные и душевные поездки, тогда вам к нам! Сразу предупреждаю — это не экскурсия с цитатами из Википедии. Мы — команда трэвел-водителей и инструкторов-проводников. Мы знаем, любим свой край и готовы делиться с вами интересными историями. Мы очень любим индивидуальные туры, так как вы можете спокойно осмотреться в нужном вам темпе и при необходимости отклониться от маршрута.

Описание

В погоне за счастьемЭто — самый излюбленный маршрут гостей нашей республики, потому что можно увидеть много красоты за один день! Предлагаем маршрут, пролегающий по линии оборонительных укреплений, природных памятников, памятников федеральной величины и прекрасных горных панорам! По вашему желанию дегустация национальной кухни в горском доме или на природе. Для вас подготовлены прекрасные апартаменты в городе Владикавказ! Маршруты намечают лишь рамки путешествия. Чем их заполнить — решать вам! Что вас ожидает Мы увидим Кармадонское ущелье Северной Осетии, почтим память у мемориальной доски С. Бодрова, посетим Даргавский некрополь «Город мертвых» и величественные Мидагробинские водопады. А еще покатаемся на качелях с панорамным видом, поднимемся на смотровую площадку самого высокогорного мужского монастыря в России, сфотографируемся на фактурной локации Кадаргаванского каньона, прогуляемся по «тропе чудес» и многое другое!