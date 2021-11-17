Мы отправимся с Вами в солнечное Дигорское ущелье, с заповедными лугами и древними селами. Это настоящий Эко-тур, покорит Ваше сердце. Дигорское ущелье славится своими пейзажами, на территории ущелья находиться заповедный парк Алания, уникальное место которое находиться под охраной, тут Вы сможете совершить прогулку верхом на лошадях, познакомиться с традиционной кухней Осетин и насладиться горными массивами.