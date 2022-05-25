Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для Вас в самом главном из Первоклассных Путешествий! Уникальная авторская программа, для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.

Программа тура по дням

1 день Республика Дагестан. Махачкала

В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу. Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и отвезем в гостиницу. Сегодня свободный день: вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом. Лучшие архитектурные сооружения Махачкалы – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад – чудные места для легких прогулок! Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев! Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе! Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: приветственный ужин в гостинице, при позднем заезде ужин исключается. Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от ж/д и аэропорта к месту размещения. Автомобильная часть маршрута: 18 км.

2 день Дагестан. Дербент. Дербентская стена. Крепость Нарын-Кала

Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря! Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь. Старый город ограничен двойной стеной длиной 3600 м — памятником древнеперсидского фортификационного зодчества. Полтора тысячелетия служила городу мощнейшая крепость Нарын-кала. Внутреннее пространство ее – это особый древний мир на площади почти в 5 га. До наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой — раннехристианский храм IV-V вв. Здесь любой человек не только поражается колоссальным масштабом строений, но и чувствует себя путешественником во времени. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: завтрак в гостинице. Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 240 км.

3 день Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана. Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль. Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе. На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность. Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли». Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат. Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 320 км.

4 день Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум

Дорога к самому глубокому каньону в Евразии – Сулакскому каньону. Точная глубина – 1920 метров, и эта цифра намного превышает метраж популярного Колорадо. На берегу каньона сердце бьется учащенно и кружится голова, настолько потрясают пропасть, разверзающаяся под ногами, и небесная голубизна «шелковой ленты» реки Сулак. Хочется раскрыть руки, как крылья, и взмыть в воздух, чтобы одним взглядом окинуть эту необозримую красоту! Здесь сооружена крупнейшая на Северном Кавказе, самая высокая в Европе (233 м) арочная плотина Чиркейской ГЭС, образовано искусственное озеро, точнее, небольшое лазурное море — Чиркейское водохранилище. Летом вода прогревается — купание и отдых на пляже обеспечены! На обратном пути в гостиницу Махачкалы мы заедем на таинственный бархан Сарыкум — Желтый песок — место съемки «Белого солнца пустыни». Как в Дагестане появилось это песчано-золотое чудо, никому доподлинно неизвестно, и эта загадка еще более притягивает к необычному артефакту. Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 800 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 206 км.

5 день Чеченская Республика. Грозный. Грозный-Сити

Грозный с его великолепной городской и парковой архитектурой во всей красе и контрастности откроется вам в автобусном экскурсионном туре по Чечне. Этнический центр и динамично развивающаяся столица — этот город со времен первой крепости Грозная — 1821 г. испытал много ударов, но, возрождаясь, как мифическая птица, делался еще краше. В путешествии на Кавказе вас порадует гармония «несоединимых» архитектурных чудес: центрального комплекса Грозный-Сити с главным небоскребом «Фениксом» в 40 этажей, ожидающего появления 80-этажной «Ахмад-Тауэр» в виде вайнахской башни, и беломраморной парадной мечети «Сердце Чечни», созданной по подобию Голубой мечети Константинополя! Внимание! В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу! Размещение: г. Владикавказ. Пешая часть маршрута: 2 км. Автомобильная часть маршрута: 293 км.

6 день Республика Ингушетия. Башенные комплексы. Башни "Вовнушки". Храм Тхаба-Ерды

Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса. Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине. Обожествление камня – суть башенных великанов, их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост! Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа! Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1600 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 142 км.

7 день Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс. Крепость Дзивгис. Аланский монастырь

Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры — «города мертвых». Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков. Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии. В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей. Поистине Северная Осетия — кладезь чудес! Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 145 км.

8 день Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Баксанское ущелье. Поляна Нарзанов. Гора Эльбрус. Поляна Азау

Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами. Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи капли, выступающие из скал — чарующее зрелище! По Баксанскому ущелью, крупнейшему на Центральном Кавказе, через Поляну Нарзанов с целебными водными источниками путешествие на Кавказе идет к высочайшей горе Европы — двуглавому Эльбрусу. Высота западной вершины — 5642 м! Поляна Азау на высоте 2300 м прекрасна в любой сезон! Вас порадуют и бурная речка, и «ковровое покрытие» высокогорных трав и цветов, и ягодные полянки! Эльбрус приветствует вас! Размещение: поляна Азау. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1700 м. Автомобильная часть маршрута: 321 км.

9 день Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Станция "Мир"

Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир». Вы познакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого! Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камер, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело! К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном. Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит на всю оставшуюся жизнь! Проживание: гостиница 3*, поляна Азау. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: от 1150 до 2200 м. Пешеходная экскурсия. Предостережение для людей, имеющих заболевания сердца и гипертонию.

10 день Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск. Карачаево-Черкесская Республика. "Жемчужина Кавказа". Домбай

Сегодня в автобусном экскурсионном туре на Кавказе переезд в Карачаево-Черкессию с остановкой в Пятигорске — главном курорте Кавказских Минеральных Вод. Вы полюбуетесь мистическим озером Тамбукан, легендами края — горами Бештау и Машук, познакомитесь с историей и преданиями, прогуляетесь по парку «Цветник», в Курортной зоне посетите символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный! Далее – отдых в комплексе лечебных минеральных вод и прибытие в знаменитый курорт Кавказа — Домбай. Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай. Питание: завтрак в гостинице. Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 2,5 км. Автомобильная часть маршрута: 385 км.

11 день Карачаево-Черкесия. Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии. Уникальная красота Домбая – как на ладони! Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, а так же дары местного рынка: сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти! Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений! Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай. Питание: завтрак в гостинице. Пешеходная экскурсия. Подъем с помощью канатно-кресельного подъемника. Перепад высот: 1600 м.

12 день Карачаево-Черкесия. Шоанинский храм. Минеральные Воды