Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа

Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для Вас

4.7
3 отзыва
Гранд тур по Северному Кавказу! Весь Кавказ открыт для Вас в самом главном из Первоклассных Путешествий! Уникальная авторская программа, для самых любознательных по всем регионам Северного Кавказа, легендарные знаменитые памятники природы, истории, культуры: горы, каньоны, озера, водопады, ущелья и поляны; древние крепости, поселения, башенные комплексы, храмы, некрополи, мечети и небоскребы.
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Турне за сокровищами по республикам Северного Кавказа
Ближайшие даты:
26
июн
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июл
10
июл
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июл
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Описание

Преимущества этого путешествия: 

  • полное погружение в Кавказ – за 12 дней мы увидим самые интересные места республик Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии;
  • не побоимся «объять необъятное» в одном туре – памятники природы, истории, культуры, окунемся в первозданный мир гор, каньонов, озер, рек и водопадов, а также прикоснемся к древнейшим культовым и религиозным строениям;
  • увидим и восхитимся достижениям самых разных цивилизаций;
  • гастрономические изыски – отведаем блюда щедрой разнообразной кавказкой кухни.

Программа тура по дням

1 день
Республика Дагестан. Махачкала

В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу. 

Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и отвезем в гостиницу. 

Сегодня свободный день: вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом. 

Лучшие архитектурные сооружения Махачкалы – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад – чудные места для легких прогулок!

Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев! 

Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: приветственный ужин в гостинице, при позднем заезде ужин исключается.

Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от ж/д и аэропорта к месту размещения.

Автомобильная часть маршрута: 18 км.

2 день
Дагестан. Дербент. Дербентская стена. Крепость Нарын-Кала

Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря! 

Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.

Старый город ограничен двойной стеной длиной 3600 м — памятником древнеперсидского фортификационного зодчества.

Полтора тысячелетия служила городу мощнейшая крепость Нарын-кала.

Внутреннее пространство ее – это особый древний мир на площади почти в 5 га.

До наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой — раннехристианский храм IV-V вв.

Здесь любой человек не только поражается колоссальным масштабом строений, но и чувствует себя путешественником во времени.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 240 км.

3 день
Хунзахское плато. Каньон реки Тобот-Цолотль. Аранинская крепость

Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.

Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль.

Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.

На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.

Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».

Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат.

Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 320 км.

4 день
Дагестан. Каньон реки Сулак. Чиркейская ГЭС. Чиркейское водохранилище. Бархан Сарыкум

Дорога к самому глубокому каньону в Евразии – Сулакскому каньону.

Точная глубина – 1920 метров, и эта цифра намного превышает метраж популярного Колорадо.

На берегу каньона сердце бьется учащенно и кружится голова, настолько потрясают пропасть, разверзающаяся под ногами, и небесная голубизна «шелковой ленты» реки Сулак.

Хочется раскрыть руки, как крылья, и взмыть в воздух, чтобы одним взглядом окинуть эту необозримую красоту!

Здесь сооружена крупнейшая на Северном Кавказе, самая высокая в Европе (233 м) арочная плотина Чиркейской ГЭС, образовано искусственное озеро, точнее, небольшое лазурное море — Чиркейское водохранилище.

Летом вода прогревается — купание и отдых на пляже обеспечены!

На обратном пути в гостиницу Махачкалы мы заедем на таинственный бархан Сарыкум — Желтый песок — место съемки «Белого солнца пустыни».

Как в Дагестане появилось это песчано-золотое чудо, никому доподлинно неизвестно, и эта загадка еще более притягивает к необычному артефакту.

Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 800 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 206 км.

5 день
Чеченская Республика. Грозный. Грозный-Сити

Грозный с его великолепной городской и парковой архитектурой во всей красе и контрастности откроется вам в автобусном экскурсионном туре по Чечне. 

Этнический центр и динамично развивающаяся столица — этот город со времен первой крепости Грозная — 1821 г. испытал много ударов, но, возрождаясь, как мифическая птица, делался еще краше. 

В путешествии на Кавказе вас порадует гармония «несоединимых» архитектурных чудес: центрального комплекса Грозный-Сити с главным небоскребом «Фениксом» в 40 этажей, ожидающего появления 80-этажной «Ахмад-Тауэр» в виде вайнахской башни, и беломраморной парадной мечети «Сердце Чечни», созданной по подобию Голубой мечети Константинополя!

Внимание! В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу!

Размещение: г. Владикавказ.

Пешая часть маршрута: 2 км. Автомобильная часть маршрута: 293 км.

6 день
Республика Ингушетия. Башенные комплексы. Башни &quot;Вовнушки&quot;. Храм Тхаба-Ерды

Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса. 

Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.

Обожествление камня – суть башенных великанов, их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост! 

Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1600 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 142 км.

7 день
Республика Северная Осетия-Алания. Даргавс. Крепость Дзивгис. Аланский монастырь

Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры — «города мертвых». 

Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков. 

Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.

В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей. 

Поистине Северная Осетия — кладезь чудес!

Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 145 км.

8 день
Кабардино-Балкария. Чегемские водопады. Баксанское ущелье. Поляна Нарзанов. Гора Эльбрус. Поляна Азау

Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами. 

Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи капли, выступающие из скал — чарующее зрелище!

По Баксанскому ущелью, крупнейшему на Центральном Кавказе, через Поляну Нарзанов с целебными водными источниками путешествие на Кавказе идет к высочайшей горе Европы — двуглавому Эльбрусу. 

Высота западной вершины — 5642 м! 

Поляна Азау на высоте 2300 м прекрасна в любой сезон! 

Вас порадуют и бурная речка, и «ковровое покрытие» высокогорных трав и цветов, и ягодные полянки! 

Эльбрус приветствует вас!

Размещение: поляна Азау.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1700 м. Автомобильная часть маршрута: 321 км.

9 день
Кабардино-Балкария. Гора Эльбрус. Станция &quot;Мир&quot;

Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир». 

Вы познакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!

Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камер, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело! 

К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном. 

Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит на всю оставшуюся жизнь!

Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: от 1150 до 2200 м. Пешеходная экскурсия. Предостережение для людей, имеющих заболевания сердца и гипертонию.

10 день
Кавказские Минеральные Воды. Пятигорск. Карачаево-Черкесская Республика. &quot;Жемчужина Кавказа&quot;. Домбай

Сегодня в автобусном экскурсионном туре на Кавказе переезд в Карачаево-Черкессию с остановкой в Пятигорске — главном курорте Кавказских Минеральных Вод. 

Вы полюбуетесь мистическим озером Тамбукан, легендами края — горами Бештау и Машук, познакомитесь с историей и преданиями, прогуляетесь по парку «Цветник», в Курортной зоне посетите символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!

Далее – отдых в комплексе лечебных минеральных вод и прибытие в знаменитый курорт Кавказа — Домбай.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.

Питание: завтрак в гостинице.

Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 2,5 км. Автомобильная часть маршрута: 385 км.

11 день
Карачаево-Черкесия. Домбай. Гора Мусса-Ачитара

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии. 

Уникальная красота Домбая – как на ладони!

Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, а так же дары местного рынка: сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти! 

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.

Питание: завтрак в гостинице.

Пешеходная экскурсия. Подъем с помощью канатно-кресельного подъемника. Перепад высот: 1600 м.

12 день
Карачаево-Черкесия. Шоанинский храм. Минеральные Воды

Пора домой! 

Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.

Перед отъездом – историко-духовный экскурс: подъем на гору Шоана или Святилище, где укрепился христианский аланский собор святого Георгия Победоносца, византийский храм X в., величайший памятник России. 

Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа — с вами! 

Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство — приезжайте вновь!

Весь Кавказ открыт для вас!

Питание: завтрак в гостинице.

Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды 16:00.

Перепад высот: 600 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 246 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Махачкала, г. Владикавказ, поляна Азау и на курорте Домбай.

Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в Махачкале, Домбай — Минеральные Воды
  • Проживание в гостиницах в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Ужин-знакомство в первый день
  • Питание – завтраки
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно из г. Минеральные Воды
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание: обеды и ужины
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Экологические сборы, входные билеты в комплекс термальных источников, объекты культуры и отдыха
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение — 13 800 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Махачкала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.

Какие документы нужно оформить дополнительно иностранным гражданам?

Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы: г. Махачкала, любой рейс с 9:00 до 19:00.

Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, четверг, 16:00. Рекомендуем рейсы после 18:00

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
25 мая 2022
Ситуация с гидами не понятна мне до сих пор, сами гиды отличные люди. На мой взгляд организатор не до конца оценил свои возможности по количеству групп и туристов. Возможно поэтому была накладка с отелем во Владикавказе. Жаль, что был изменён город проживания. В целом очень интересный тур.
М
20 мая 2022
Ездила в тур Сокровища Северного Кавказа (8-19 мая) от организатора МАГТур. Безумно понравилось, невероятно красивые места, чудесная природа, фантастические горы, водопады, приветливые, гостеприимные люди! 😍 Кавказ восхищает и покоряет❤️ Познакомились с местными традициями и историей, попробовали восхитительную разнообразную кавказскую кухню🥰🥰🥰 Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Чечня, Кабардино-Балкарскария, Карачаево-Черкесия все восхитительны по своему! Очень объемный и насыщенный тур, познакомивший нас всех с этими чудесными регионами❤️ Группа собралась такая душевная, дружная, что расставаться не хотелось! Эмоции переполняют🌸🌸🌸 Обязательно вернусь, чтобы посетить ещё не охваченные места и полюбоваться этими невероятными красотами!
Т
1 мая 2022
Были в путешествии с 17.04.22 по 28.04.2022 г., название тура «Сокровища Северного Кавказа». Организация достаточно на хорошем уровне, все продумано.
Тур оставил очень приятное впечатление, маршрут продуманный, нам очень понравился. Места живописные, красивые.
Дорога сопровождалась интересными и познавательными рассказами гида.
Выражаю большую благодарность за это увлекательное путешествие гиду Марине и отличному водителю Ильясу. Большое спасибо за профессионализм, выдержку и такт!

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