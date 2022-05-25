Преимущества этого путешествия:
В столице Дагестана Махачкале стартует автобусный экскурсионный тур по Северному Кавказу.
Мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале Махачкалы и отвезем в гостиницу.
Сегодня свободный день: вы можете сами пройтись по городу, раньше именовавшемуся Жемчужным градом.
Лучшие архитектурные сооружения Махачкалы – здания Собора Успения Пресвятой Богородицы и Джума-мечети, Правительства и кумыкского театра, памятники Русской учительнице и Сыну «Страны гор» Расулу Гамзатову. Улицы, проспекты, Сквер Дружбы и Городской сад – чудные места для легких прогулок!
Тарки-Тау — гора, где, согласно преданию, в VII в. стояла крепость Хазарского каганата – гордость горцев!
Песчаный пляж Каспийского моря, кафе и рестораны с меню богатой колоритной кавказской кухни – прекрасный выбор для первого вечера экскурсионного тура в путешествии на Кавказе!
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: приветственный ужин в гостинице, при позднем заезде ужин исключается.
Групповой трансфер с 9:00 до 19:00 от ж/д и аэропорта к месту размещения.
Автомобильная часть маршрута: 18 км.
Дербент недаром означает «Связанные врата» — город периода бронзы, объект всемирного наследия ЮНЕСКО, поместился на 2-3 км полосы побережья Каспийского моря!
Старейшая в России Джума-мечеть, армянский храм Всеспасителя и синагога мирно уживаются здесь.
Старый город ограничен двойной стеной длиной 3600 м — памятником древнеперсидского фортификационного зодчества.
Полтора тысячелетия служила городу мощнейшая крепость Нарын-кала.
Внутреннее пространство ее – это особый древний мир на площади почти в 5 га.
До наших дней сохранились термы и осадные хранилища для воды, уникальное крестообразное подземное помещение с каменной кладкой — раннехристианский храм IV-V вв.
Здесь любой человек не только поражается колоссальным масштабом строений, но и чувствует себя путешественником во времени.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Пешая часть маршрута: 5 км. Автомобильная часть маршрута: 240 км.
Хунзахское плато – одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Дагестана.
Это огромное плато площадью более 250 км2, но на востоке оно рассечено каньоном реки Тобот- Цолотль.
Как же это удивительно, ехать по абсолютно равнинной территории и, вдруг, оказаться на берегу огромного каньона, в который низвергаются сразу несколько водопадов, рассыпающихся мелкими брызгами еще в воздухе.
На плато находятся множество памятников истории – Аранинская крепость, несколько древних селений, сохранивших свою самобытность.
Здесь же, на плато – небольшое селение – Цада – родина Расула Гамзатова, памятник «Белые журавли».
Здесь жил когда-то герой Л.Н.Толстого – Хаджи-Мурат.
Здесь много чудес, посвятите свой день знакомству с ними.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 320 км.
Дорога к самому глубокому каньону в Евразии – Сулакскому каньону.
Точная глубина – 1920 метров, и эта цифра намного превышает метраж популярного Колорадо.
На берегу каньона сердце бьется учащенно и кружится голова, настолько потрясают пропасть, разверзающаяся под ногами, и небесная голубизна «шелковой ленты» реки Сулак.
Хочется раскрыть руки, как крылья, и взмыть в воздух, чтобы одним взглядом окинуть эту необозримую красоту!
Здесь сооружена крупнейшая на Северном Кавказе, самая высокая в Европе (233 м) арочная плотина Чиркейской ГЭС, образовано искусственное озеро, точнее, небольшое лазурное море — Чиркейское водохранилище.
Летом вода прогревается — купание и отдых на пляже обеспечены!
На обратном пути в гостиницу Махачкалы мы заедем на таинственный бархан Сарыкум — Желтый песок — место съемки «Белого солнца пустыни».
Как в Дагестане появилось это песчано-золотое чудо, никому доподлинно неизвестно, и эта загадка еще более притягивает к необычному артефакту.
Проживание: гостиница 3*, г. Махачкала.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 800 м. Пешая часть маршрута: 800 м. Автомобильная часть маршрута: 206 км.
Грозный с его великолепной городской и парковой архитектурой во всей красе и контрастности откроется вам в автобусном экскурсионном туре по Чечне.
Этнический центр и динамично развивающаяся столица — этот город со времен первой крепости Грозная — 1821 г. испытал много ударов, но, возрождаясь, как мифическая птица, делался еще краше.
В путешествии на Кавказе вас порадует гармония «несоединимых» архитектурных чудес: центрального комплекса Грозный-Сити с главным небоскребом «Фениксом» в 40 этажей, ожидающего появления 80-этажной «Ахмад-Тауэр» в виде вайнахской башни, и беломраморной парадной мечети «Сердце Чечни», созданной по подобию Голубой мечети Константинополя!
Внимание! В связи с COVID-19 возможна замена экскурсии по Грозному на экскурсию по Владикавказу!
Размещение: г. Владикавказ.
Пешая часть маршрута: 2 км. Автомобильная часть маршрута: 293 км.
Страна боевых и родовых башен встречает нас в путешествии по Северному Кавказу, демонстрируя комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал, которые в древности охраняли Великий шелковый путь от Ассинского ущелья до Города солнца – Магаса.
Одно из «Семи чудес Света в России» — дуэт башен Вовнушки в сердце Ингушетии, Таргимской котловине.
Обожествление камня – суть башенных великанов, их массивы без всякого фундамента возведены на скалах, и устойчивость строений поддерживается только громадами нижних камней, которым уступает даже человеческий рост!
Экскурсионный тур по Ингушетии приведет нас к «аксакалу» храмов России, средневековому Тхаба-Ерды – раритету зодчества Кавказа!
Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1600 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 142 км.
Особенность Алании, «золотого дна» богатейшей сарматской культуры — «города мертвых».
Даргавс, хранящий мумии, черепа, кости людей, состоит из почти 100 склепов — сказочных домиков.
Далее автобусная экскурсия по Осетии идет в фантастическое Куртатинское ущелье, где высится ансамбль Аланского монастыря, в основе которого — сторожевые аланские башни XVIII в., а собор является копией храма византийского стиля X в. столицы Древнеаланской епархии.
В пещерах крепости Дзивигис в известняковых скалах вас изумят титанические сооружения, которые сотворены сначала природными стихиями, затем — руками людей.
Поистине Северная Осетия — кладезь чудес!
Проживание: гостиница 3*, г. Владикавказ/ г. Магас.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1100 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 145 км.
Первая цель экскурсионного тура по Кабардино-Балкарии – гигантское Чегемское ущелье с красивейшими водопадами.
Тонкие нити воды, пенящиеся бурные струи и плачущие водопады, собирающиеся в косы-ручьи капли, выступающие из скал — чарующее зрелище!
По Баксанскому ущелью, крупнейшему на Центральном Кавказе, через Поляну Нарзанов с целебными водными источниками путешествие на Кавказе идет к высочайшей горе Европы — двуглавому Эльбрусу.
Высота западной вершины — 5642 м!
Поляна Азау на высоте 2300 м прекрасна в любой сезон!
Вас порадуют и бурная речка, и «ковровое покрытие» высокогорных трав и цветов, и ягодные полянки!
Эльбрус приветствует вас!
Размещение: поляна Азау.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1700 м. Автомобильная часть маршрута: 321 км.
Сегодня в экскурсионном туре на Кавказе – подъем по «канатке» «Эльбрус» на головокружительную высоту 3450 м на станцию «Мир».
Вы познакомитесь с историей покорения спящего вулкана, считающегося одним из красивейших пиков мира, мистическими и реальными событиями, осмотрите панорамы Эльбруса и Кавказского хребта, которые завораживают любого!
Вы уже могли их видеть через посредников — ВЕБ-камер, но «свой» взгляд на нереальный мир вечных снегов и ледников, меняющихся рельефов, разноцветных инопланетных картин – совсем другое дело!
К вашим услугам – кафе с выпечкой, кофе, чаем, согревающим глинтвейном.
Впечатлений и эмоций от путешествия на Кавказе точно хватит на всю оставшуюся жизнь!
Проживание: гостиница 3*, поляна Азау.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: от 1150 до 2200 м. Пешеходная экскурсия. Предостережение для людей, имеющих заболевания сердца и гипертонию.
Сегодня в автобусном экскурсионном туре на Кавказе переезд в Карачаево-Черкессию с остановкой в Пятигорске — главном курорте Кавказских Минеральных Вод.
Вы полюбуетесь мистическим озером Тамбукан, легендами края — горами Бештау и Машук, познакомитесь с историей и преданиями, прогуляетесь по парку «Цветник», в Курортной зоне посетите символы города: это гора и скульптура «Орел», грот Дианы, Елизаветинская галерея, беседка Эолова арфа на отроге Машука, откуда вид на Пятигорск и горы – просто роскошный!
Далее – отдых в комплексе лечебных минеральных вод и прибытие в знаменитый курорт Кавказа — Домбай.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак в гостинице.
Перепад высот: 1800 м. Пешая часть маршрута: 2,5 км. Автомобильная часть маршрута: 385 км.
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.
Уникальная красота Домбая – как на ладони!
Плюс — наслаждение воздухом с хвойным и цветочным ароматами, вкус студеной кристальной воды речек, самобытность легенд, а так же дары местного рынка: сувениры, сборы, мед, изделия из шерсти!
Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай.
Питание: завтрак в гостинице.
Пешеходная экскурсия. Подъем с помощью канатно-кресельного подъемника. Перепад высот: 1600 м.
Пора домой!
Наш увлекательный, содержательный, обогащающий впечатлениями и знаниями экскурсионный тур по Северному Кавказу заканчивается.
Перед отъездом – историко-духовный экскурс: подъем на гору Шоана или Святилище, где укрепился христианский аланский собор святого Георгия Победоносца, византийский храм X в., величайший памятник России.
Живейшая память о величавой красе Северного Кавказа — с вами!
Если мы сумели оказать вам подлинное кавказское гостеприимство — приезжайте вновь!
Весь Кавказ открыт для вас!
Питание: завтрак в гостинице.
Групповой трансфер после экскурсии, ориентировочное время прибытия в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды 16:00.
Перепад высот: 600 м. Пешая часть маршрута: 1,5 км. Автомобильная часть маршрута: 246 км.
Тур предусматривает проживание в гостиницах в г. Махачкала, г. Владикавказ, поляна Азау и на курорте Домбай.
Доплата за одноместное размещение – 13 800 руб. за весь период тура.
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь: легкие кроссовки и, если есть возможность, обувь для каньонинга, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
куртка ветрозащитная, водонепроницаемая, дождевик, теплый спортивный костюм (толстовка, штаны), футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом, брюки спортивные, шорты, носки.
5. Головной убор: кепка, панама (! с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение: небольшой рюкзак (20-30л), фонарик с запасными батарейками, средство солнцезащитное (!обязательно), очки солнцезащитные
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Просьба не брать с собой излишне декольтированную одежду, шорты не должны быть выше колена, мужчинам обходиться лёгкими спортивными штанами. Женщинам рекомендуется взять лёгкое платье, длиной до колен с закрытыми плечами для прогулок, экскурсий и переездов.
Требуется оформление пропуска иностранным гражданам в Джейрахский район Ингушетии.
Бронирование – не позднее 30 дней до даты проведения тура.
Российским гражданам достаточно наличия паспорта РФ.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Махачкала, любой рейс с 9:00 до 19:00.
Место и время завершения тура: г. Минеральные Воды, четверг, 16:00. Рекомендуем рейсы после 18:00