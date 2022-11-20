Тёплое свидание с Владикавказом

Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа

Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа.

Во время прогулки по старому городу вы узнаете разные версии основания Владикавказа как крепости и все предпосылки появления этого города.

Также вы увидите весь старый город, наши центральные улицы, где почти каждый особняк таит в себе свою историю и множество легенд! Вы увидите бывшую лютеранскую кирху, главную суннитскую мечеть, Храм князя Владимира и даже армянскую церковь, проникнитесь многогранной культурой Владикавказа.
Тёплое свидание с Владикавказом
Тёплое свидание с Владикавказом
Тёплое свидание с Владикавказом
Тёплое свидание с Владикавказом
Тёплое свидание с Владикавказом
Тёплое свидание с Владикавказом
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Что вас ожидает 🤩

  • Бывшая лютеранская кирха
  • Памятник А. С. Пушкину
  • Школа №27
  • Дом-особняк Дмитрия Ястримского
  • Проспект Мира
  • Памятник Гадиеву Секъа
  • Памятник Михаилу Булгакову
  • Дом авиатора Кациана
  • Гранд-отель Александровский
  • Памятник В. И. Ленину
  • Русский драматический театр им. Евгения Вахтангова
  • Художественный музей
  • Бывший особняк Оганова
  • Памятник-фонтан Нарту Сослану
  • Бывшая табачная фабрика Вахтанговых
  • Центральный парк
  • Суннитская мечеть
  • Старый чугунный мост
  • Скульптура «Сказитель эпоса»
  • Памятник К. Л. Хетагурову
  • Главная площадь города – площадь Свободы
  • Армянская церковь
  • Памятник Евгению Вахтангову
  • Дом Вахтанговых
  • Набережная Владикавказа
  • Городская администрация
  • Площадь Дзауга Бугулова
  • Реконструкция крепости Владикавказ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии

Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа. Во время прогулки по старому городу вы узнаете разные версии основания Владикавказа как крепости и все предпосылки появления этого города. Также вы увидите весь старый город, наши центральные улицы, где почти каждый особняк таит в себе свою историю и множество легенд! Вы увидите бывшую лютеранскую кирху, главную суннитскую мечеть, Храм князя Владимира и даже армянскую церковь, проникнитесь многогранной культурой Владикавказа.
Также мы посетим и центральный парк города – старейший парк всего Северного Кавказа, который делался усилиями горожан в конце XIX века. Вы узнаете истории выдающихся личностей, которые повлияли не только на историю города, но и на историю всего Кавказа и даже России! К примеру, вы узнаете о жизни Михаила Булгакова во Владикавказе, об арктическом капитане и одном из первых авиаторов Кавказа.
И конечно, мы расскажем, как сформировалась такая тёплая и разносторонняя атмосфера южного города в предгорье. Расскажем о современной жизни города, его небольших особенностях, которые формируют местный колорит.
А в конце экскурсии мы обязательно поделимся с Вами хорошим списком ресторанов, кафе, сувенирных магазинов, да и просто интересных мест, которые можно посетить и без гида.

Организационные детали

Маршрут экскурсии может быть немного изменён, если часть улица перекрыта по техническим причинам. Во время экскурсии мы не посещаем никаких заведений на маршруте. Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашим пожеланиям.

Ежедневно в 09:00, 12:30, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Обед
  • Входные билеты
  • Такси (по городу стоит в среднем 150 рублей, проездной в автобусах 25 рублей)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Миллера, 34, Владикавказ
Завершение: Площадь Дзауга Бугулова (Штыба)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00, 12:30, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Маршрут экскурсии может быть немного изменён
  • Если часть улица перекрыта по техническим причинам. Во время экскурсии мы не посещаем никаких заведений на маршруте. Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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