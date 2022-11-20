Об экскурсии

Вы познакомитесь с историей и многогранной культурой уютного Владикавказа. Во время прогулки по старому городу вы узнаете разные версии основания Владикавказа как крепости и все предпосылки появления этого города. Также вы увидите весь старый город, наши центральные улицы, где почти каждый особняк таит в себе свою историю и множество легенд! Вы увидите бывшую лютеранскую кирху, главную суннитскую мечеть, Храм князя Владимира и даже армянскую церковь, проникнитесь многогранной культурой Владикавказа.

Также мы посетим и центральный парк города – старейший парк всего Северного Кавказа, который делался усилиями горожан в конце XIX века. Вы узнаете истории выдающихся личностей, которые повлияли не только на историю города, но и на историю всего Кавказа и даже России! К примеру, вы узнаете о жизни Михаила Булгакова во Владикавказе, об арктическом капитане и одном из первых авиаторов Кавказа.

И конечно, мы расскажем, как сформировалась такая тёплая и разносторонняя атмосфера южного города в предгорье. Расскажем о современной жизни города, его небольших особенностях, которые формируют местный колорит.

А в конце экскурсии мы обязательно поделимся с Вами хорошим списком ресторанов, кафе, сувенирных магазинов, да и просто интересных мест, которые можно посетить и без гида.

Организационные детали

Маршрут экскурсии может быть немного изменён, если часть улица перекрыта по техническим причинам. Во время экскурсии мы не посещаем никаких заведений на маршруте. Маршрут экскурсии может быть скорректирован по вашим пожеланиям.