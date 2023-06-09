Глоток свежего воздуха и новых ярких впечатлений — для этого не нужно брать отпуск.



Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах мы объедем более 5 ущелий, побываем у двух водопадов и познакомимся со столицей Северной Осетии-Алании — атмосферным Владикавказом.



Вас ждут головокружительные горные вершины, прогулка на лошадях или рафтинг, пикник в живописном месте и ощущение полёта на «лавочке счастья». А на память вам останутся потрясающие фотографии от профессионала.