Встречать закаты в горах, любоваться невероятными видами и узнавать историю сёл от посла республики
Глоток свежего воздуха и новых ярких впечатлений — для этого не нужно брать отпуск.
Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах мы объедем более 5 ущелий, побываем у двух водопадов и познакомимся со столицей Северной Осетии-Алании — атмосферным Владикавказом.
Вас ждут головокружительные горные вершины, прогулка на лошадях или рафтинг, пикник в живописном месте и ощущение полёта на «лавочке счастья». А на память вам останутся потрясающие фотографии от профессионала.
Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах мы объедем более 5 ущелий, побываем у двух водопадов и познакомимся со столицей Северной Осетии-Алании — атмосферным Владикавказом.
Вас ждут головокружительные горные вершины, прогулка на лошадях или рафтинг, пикник в живописном месте и ощущение полёта на «лавочке счастья». А на память вам останутся потрясающие фотографии от профессионала.
Ближайшие даты:
9
июн
июн
16
июн
июн
23
июн
июн
30
июн
июн
7
июл
июл
14
июл
июл
21
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми любого возраста.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, 13:00Завершение: Владикавказ, 14:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов во Владикавказе
Приветствую, друзья! Меня зовут Михаил и я родом из Республики Северная Осетия-Алания. Являюсь победителем конкурса «Мастера гостеприимства» и послом гостеприимства РСО-Алания. Посетил больше 50 стран, изучил вопросы развития туристической отрасли практически в каждой из них. Разумеется, тонкости российского туризма также были мною изучены. Самое главное, что в моем активе сотни благодарных и счастливых туристов. Мы с моей командой приглашаем вас в наши туры!Задать вопрос
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Дата и количество участников выбирается при бронировании