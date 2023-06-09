Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи

Встречать закаты в горах, любоваться невероятными видами и узнавать историю сёл от посла республики

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Глоток свежего воздуха и новых ярких впечатлений — для этого не нужно брать отпуск.

Всего за три дня вам покажется, что вы прожили насыщенную маленькую жизнь! На комфортных и современных джипах мы объедем более 5 ущелий, побываем у двух водопадов и познакомимся со столицей Северной Осетии-Алании — атмосферным Владикавказом.

Вас ждут головокружительные горные вершины, прогулка на лошадях или рафтинг, пикник в живописном месте и ощущение полёта на «лавочке счастья». А на память вам останутся потрясающие фотографии от профессионала.
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ущелья и водопады Северной Осетии. Автотур выходного дня с фотографом-профи
Ближайшие даты:
9
июн
16
июн
23
июн
30
июн
7
июл
14
июл
21
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми любого возраста.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 13:00
Завершение: Владикавказ, 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Активный отдых
Выездные
Многодневные туры
3-дневные туры
Природа и пейзажи
Горы
Фотопрогулки
Водопады

Похожие туры из Владикавказа

Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
8 июня
9 июня
10 июня
14 июня
36 900 за человека
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Невероятная Алания с послом республики и профессиональным фотографом
Исследовать древние селения со знатоком, покататься на лошадях и узнать секреты фотосъёмки у мастера
Владикавказ, аэропорт, 13:00
24 июня
15 июля
5 авг
26 авг
100 000 за человека
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии за 7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Кавказский дуэт: ущелья Северной Осетии и колорит Грузии за 7 дней
Проехаться по аланским ущельям, побывать в столице грузинского виноделия и попробовать Киндзмараули
Владикавказ, 13:00
26 июня
24 июля
24 авг
11 сен
49 900 за человека
У нас ещё много экскурсий во Владикавказе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Владикавказе
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ