Описание экскурсии

На экскурсии мы проедем по серпантину Гизельдонской ГЭС, увидим наскальные граффити, арт-объект колесо Балсага — это живое существо, небожитель, состоящий на службе у высших сил. Этот герой сказаний имеет необычную форму, способен к перевоплощению, обладает даром речи, хитер и наделен большой силой. Также мы посетим Даргавс — город мёртвых, осмотрим арт-объект Скифский акинак. Нас ждут Мидаграбинские водопады— в Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. В отдельный класс можно объединить 8 больших водопадов, которые прекращают движение только в период морозов. Это водопады Зейгалан, Тахкадон, Хрустальные. Важная информация: Дорога до водопада самостоятельно, вдоль русла горной холодной реки, без сопровождения гида. При подъеме уровня воды в реке, возможно ее пересечение не по мосту, будьте внимательны! В ходе экскурсии до подножья водопада возможно пересечение горной реки, поэтому возьмите с собой сменную обувь и носки, солнцезащитный крем и очки, головной убор.