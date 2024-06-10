В Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, и мы отправимся на поиски этой удивительной долины водопадов.
По пути мы будем рассматривать интересные арт-объекты, наскальные граффити, а также посетим знаменитый город мертвых Даргавс.
По пути мы будем рассматривать интересные арт-объекты, наскальные граффити, а также посетим знаменитый город мертвых Даргавс.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Серпантин Гизельдонской ГЭС
- Наскальные граффити
- Арт-объект колесо Балсага
- Даргавс - город мёртвых
- Арт-объект Скифский акинак
- Мидаграбинские водопады
Описание экскурсии
На экскурсии мы проедем по серпантину Гизельдонской ГЭС, увидим наскальные граффити, арт-объект колесо Балсага — это живое существо, небожитель, состоящий на службе у высших сил. Этот герой сказаний имеет необычную форму, способен к перевоплощению, обладает даром речи, хитер и наделен большой силой. Также мы посетим Даргавс — город мёртвых, осмотрим арт-объект Скифский акинак. Нас ждут Мидаграбинские водопады— в Мидаграбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них есть мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. В отдельный класс можно объединить 8 больших водопадов, которые прекращают движение только в период морозов. Это водопады Зейгалан, Тахкадон, Хрустальные. Важная информация: Дорога до водопада самостоятельно, вдоль русла горной холодной реки, без сопровождения гида. При подъеме уровня воды в реке, возможно ее пересечение не по мосту, будьте внимательны! В ходе экскурсии до подножья водопада возможно пересечение горной реки, поэтому возьмите с собой сменную обувь и носки, солнцезащитный крем и очки, головной убор.
ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Серпантин Гизельдонской ГЭС
- Наскальные граффити
- Арт-объект колесо Балсага
- Даргавс - город мёртвых
- Арт-объект Скифский акинак
- Мидаграбинские водопады
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Памятник Исса Плиеву
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- В ходе экскурсии до подножья водопада возможно пересечение горной реки, поэтому возьмите с собой сменную обувь и носки, солнцезащитный крем и очки, головной убор
- До водопада туристы идут самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Владикавказа
Похожие экскурсии из Владикавказа
Индивидуальная
8 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Проведите день в горах Северной Осетии, исследуя Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
Начало: У вашего отеля. С собой возьмите паспорт гражданин...
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Групповая
12 часов
В тренде
Из Владикавказа - в Грозный и Аргунское ущелье. Групповая экскурсия
Отправиться за новыми впечатлениями в столицу Чечни и горную долину реки Аргун
Начало: В центре Владикавказа
11 июня в 08:00
18 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Владикавказу: сокровища Северной Осетии
Погрузитесь в удивительный мир Владикавказа, где каждый шаг открывает страницы истории и красоты природы Северной Осетии
Начало: У вашего отеля по городу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
11 800₽ за всё до 4 чел.