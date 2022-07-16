Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в 5 минутах ходьбы от набережной и Каспийского моря.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и встречаемся в холле отеля.
Идем знакомиться с Махачкалой – крупнейшим городом Северо-Кавказского федерального округа!
Это город со своей неповторимой атмосферой!
Мы прогуляемся с местным гидом, который поделится всеми секретами Махачкалы, и познакомимся с главными достопримечательностями и самыми красивыми местами.
По пути зайдем в одну из кофеен – попробовать "самый" дагестанский кофе — кофе с урбечом.
Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.
Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог – восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!
Обязательно выйдем на набережную Каспийского моря, а в конце экскурсии съездим на смотровую площадку на горе Тарки Тау, чтобы посмотреть на город сверху.
Вечером идем на приветственный ужин в один из лучших ресторанов кавказской кухни.
Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.
Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти сыров, которое подают с льняным и косточковым урбечом.
Попробуем знаменитый дагестанский пирог с мясом и сыром – цкен, который готовят "только для своих".
Затем нам подадут восточный салат с розовыми помидорами и вишней, а на горячее – сочную корейку с овощами.
На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: мучная халва. Очень нежное лакомство!
Конечно, ужин будет с бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда.
Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на Кавказ объявляется открытым! Урааа!!
Рекомендуемые рейсы:
Москва - Махачкала, а/к "Нордвинд" рейс N4 771, время 09:05 - 12:40.
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красочный и теплый день.
Мы выезжаем в Дербент – самый древний город России!
Сначала заглянем на знаменитый коньячный завод, где для нас проведут экскурсию и дегустацию.
Завод, кажется, пронизан коньячными парами, которые проникают через тончайшие поры дерева.
Этот процесс производители романтично называют "долей ангелов".
Мы узнаем обо всех этапах и тонкостях производства коньяка, посетим погреба с огромными дубовыми бочками, познакомимся с Мастером купажа.
А дальше – дегустация! Учимся отличать молодой коньяк от выдержанного.
После дегустации едем в главную достопримечательность Дербента – цитадель VI века"Нарын-Кала".
Это огромная древняя крепость, сохранившаяся до наших дней.
Она находится на возвышенности и сверху открывается потрясающий вид на город.
Вместе с местным гидом мы пройдем мимо башен, спустимся в ханскую баню и увидим подземную тюрьму зиндан.
После крепости мы погуляем по недавно отреставрированной набережной Дербента.
Красивую парковую зону длиной почти 800 метров вдоль моря очень достойно обустроили.
Отсюда открывается великолепный вид на Каспий.
После прогулки отправляемся на обед в один из лучших ресторанов старого Дербента.
Сегодня мы будем пробовать, пожалуй, главное дагестанское блюдо – хинкал: отваренные в мясном бульоне кусочки из скрученного тонкого теста.
Хинкал подается вместе с традиционными отварными сушеными колбасой и мясом.
Да, сначала мясо и колбасу сушат высоко в горах благодаря ветру и солнцу, затем отваривают в соленой воде!
Затем нас будут ждать на Дербентском заводе игристых вин.
Каждая пятая бутылка игристого вина, проданного в России, производится здесь!
Мы увидим все линии розлива в действии, посмотрим, побываем в зале выдержки вина в бочках и разберемся в разнице между бочками из разных сортов дуба.
Познакомимся с процессом рождения шампанского и узнаем, что означают таинственные французские слова: «Кюве», «Ремюаж», «Дегоржаж», и в чем отличие классического способа производства от метода Шарма.
И продегустируем 5 образцов игристых вин из премиальных линеек.
После дегустации мы заедем в очень интересное место, куда редко добираются туристы.
На берегу моря стоит первый экспонат будущего парка "Патриот" – советский экраноплан "Лунь".
Настоящий летающий корабль!
Вечером возвращаемся в Махачкалу, отдыхаем в нашем отеле и готовимся к завтрашнему путешествию!
Сегодня завтракаем в нашем отеле и отправляемся в путешествие в следующий Кавказский регион – Чечню!
Сначала мы едем в одно из самых красивых и удивительных мест!
Самый глубокий каньон не только на Кавказе, но и в Европе – Сулакский, глубиной почти 2 километра.
Мы посетим несколько смотровых точек и увидим самую крупную на Кавказе гидроэлектростанцию – Чиркейскую, от которой просто захватывает дух!
Затем по извилистым дорогам спускаемся к берегу на внедорожниках, чтобы отправиться на водную прогулку на мощных, быстроходных катерах по Сулакскому каньону и увидеть его красоты совершенно с другого ракурса.
Мы пройдем по реке несколько километров и посмотрим самые красивые места, ущелья и гроты.
Сулакский каньон глубже Гранд каньона в США!
Поднимаемся из ущелья и едем в настоящий персиковый сад, где для нас будет приготовлен пикник на открытом воздухе.
Нам подадут шашлык из баранины, дагестанские лепешки со всевозможными начинками – чуду, а для самых смелых и продвинутых гурманов – главный деликатес Кавказа: шашлык из бычьих яиц!
Затем мы едем в столицу Чечни – Грозный, где остановимся сегодня на одну ночь.
Дорога займет чуть больше двух часов, и у нас будет время, чтобы отдохнуть и полюбоваться прекрасными видами.
Приезжаем в один из самых красивых городов на Кавказе – Грозный!
Отстроенный практически с нуля в двухтысячных, он сегодня не уступает по красоте городам арабского мира и Востока.
После заселения в отель и отдохнув после дороги, мы немного прогуляемся по центру города вместе с местным гидом.
Мы посмотрим главную мечеть –"Сердце Чечни", Мемориальный комплекс славы и здание национального музея.
Конечно, поднимемся на смотровую площадку одного из небоскребов Грозный-Сити, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета.
Вечером нас уже ждут в ресторане вайнахской кухни!
Главное блюдо – это жижиг галнаш: крупно нарезанное отварное мясо с галушками из пшеничной или кукурузной муки, подается с чесночным соусом. Дегустируем!
На десерт нам подадут хингалш (не путаем с хинкал) – знаменитые сладкие блинчики, с маслом и тыквой.
Самый популярный и очень вкусный чеченский десерт!
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и отправляемся в Северную Осетию!
В пути мы проведем чуть больше двух часов и окажемся во Владикавказе – городе, расположенном на берегах легендарного Терека!
Заселяемся в наш отель и идем гулять по городу вместе с местным гидом.
Мы выйдем на набережную Терека, на котором не раз бывали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Лев Толстой.
Дальше едем на семейную винодельню Константина Дзитоева.
В его копилке многочисленные награды с разных конкурсов.
Его брюты входят в список «Лучших вин России», лучшее красное вино среди малых виноделов России.
В год винодельня производит 65 000 бутылок тихого вина и 3000 бутылок игристого.
Производство игристого консультирует энолог Института энологии Шампани — Аврора Жёди.
На винодельне трудятся две художницы, они декорируют вручную каждую бутылку.
Мы посетим цех, винные погреба и продегустируем 7 образцов тихих и игристых вин. В сопровождении закусок!
После дегустации направляемся в ресторан авторской осетинской кухни на ужин!
Сегодня нашим главным блюдом станет форель из холодных рек Северного Кавказа.
Ее приготовят на гриле вместе с баклажанами и цукини с грецким орехом и подадут с диким рисом.
Сопровождением к блюдам станет грузинское Цинандали и настоящая гордость Осетии – арака: дистиллят из зёрен кукурузы, ячменя и других зерновых культур.
Имеет незабываемый терпкий копчёный запах, возможно, кому-то напомнит шотландский виски.
На десерт нас будет ждать фирменный фисташковый торт от шеф-повара ресторана.
После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем!
Завтракаем в нашем отеле и выезжаем в горную часть республики. Мы едем в сторону Грузии в древний город Эгикал.
Это старинные боевые башни, которые сохранились до наших дней, а люди жили в поселении до середины 20 века.
В них укрывались мирные жители в неспокойные периоды своей истории.
Гуляем, смотрим, фотографируемся!
Дальше едем в средневековый комплекс оборонно-сторожевых башен с интересным названием – Вовнушки.
Кстати, мы уже находимся на территории соседней Ингушетии!
Этот комплекс уже более шести веков стоит в высокогорном районе у входа в ущелье реки Гулой-хи, он является, пожалуй, самой узнаваемой постройкой Ингушетии!
После экскурсии возвращаемся во Владикавказ.
Нас будут ждать в ресторане-пивоварне, где проведут дегустацию шести сортов осетинского пива!
Пиво для осетин имеет сакральное значение: ни одно торжество не обходится без него – свадьба, праздничная трапеза.
Вместе с дегустацией у нас будет заключительный обед, на котором мы попробуем запеченную в пиве буженину с салатом из свежих овощей и пряных кавказских трав.
Затем мы вас проводим в аэропорт Владикавказа. Счастливых, отдохнувших и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Рекомендуемые рейсы:
Владикавказ - Москва, а/к "Нордвинд" рейс N4 304, время 17:55 - 21:55.
Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.
Тур предполагает проживание:
Стоимость:
Отель «Монто» расположен в Махачкале, в 2,1 км от женского пляжа Горянка. В распоряжении гостей ресторан, бар и фитнес-центр.
Машину можно оставить на бесплатной частной парковке. Из номеров этого 4-звездочного отеля открывается вид на город.
Гости могут отдохнуть в сауне и на террасе. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле можно заказать доставку еды и напитков в номер.
Все номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменным столом, холодильником и чайником.
В числе удобств также душ. Номера укомплектованы банными халатами. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Грозный-Сити» расположен в центре города Грозного, в 5 минутах ходьбы от мечети «Сердце Чечни». К услугам гостей спа-центр, сауна и фитнес-центр. В номерах отеля есть мини-бар.
Все номера отеля «Грозный-Сити» элегантно оформлены в теплых тонах и оснащены телевизором с плоским экраном, кондиционером. Ванные комнаты укомплектованы тапочками и банными халатами.
В ресторанах отеля сервируют фирменные блюда местной и европейской кухни. Из ресторана «Купол» на 32 этаже открывается великолепный вид на Грозный. В ресторане предлагают блюда и напитки.
Гости отеля «Грозный-Сити» могут отдыхать в сауне или купаться в крытом плавательном бассейне. На территории отеля проводятся спа-процедуры и сеансы массажа.
Отель «Грозный-Сити» находится в 3 минутах ходьбы от набережной реки Сунжи и в 8 км от аэропорта Грозного.
Отель «Владикавказ» расположен во Владикавказе, в 1,7 км от республиканского стадиона «Спартак».
К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В отеле можно забронировать семейные номера.
В числе удобств — терраса. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер.
На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Гостям предлагаются номера с кондиционером, письменным столом, телевизором с плоским экраном, чайником и сейфом, а также собственной ванной комнатой с душем.
В номерах отеля «Владикавказ» предоставляются полотенца и постельное белье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
В предгорьях и возле Каспийского моря температура воздуха днем +26.+28 градусов, в горных районах +20… +23 градусов.
Для поездки подойдет Ваша повседневная одежда.
Также: удобную, мягкую обувь, солнечные очки и солнцезащитный крем.
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).