1 день

Добро пожаловать в столицу Дагестана - Махачкалу

Мы встречаем Вас в аэропорту и едем заселяться в отель, расположенный в 5 минутах ходьбы от набережной и Каспийского моря.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и встречаемся в холле отеля.

Идем знакомиться с Махачкалой – крупнейшим городом Северо-Кавказского федерального округа!

Это город со своей неповторимой атмосферой!

Мы прогуляемся с местным гидом, который поделится всеми секретами Махачкалы, и познакомимся с главными достопримечательностями и самыми красивыми местами.

По пути зайдем в одну из кофеен – попробовать "самый" дагестанский кофе — кофе с урбечом.

Он называется урбечевый раф, готовится с добавлением сливок и миндальной пасты.

Вместе с кофе продегустируем традиционный Ботлихский пирог – восхитительный десерт из сушеных абрикосов и грецких орехов!

Обязательно выйдем на набережную Каспийского моря, а в конце экскурсии съездим на смотровую площадку на горе Тарки Тау, чтобы посмотреть на город сверху.

Вечером идем на приветственный ужин в один из лучших ресторанов кавказской кухни.

Здесь также расположен музей, в котором собрана коллекции предметов быта народов Дагестана.

Мы начнем наше знакомство с кухней Дагестана с ассорти сыров, которое подают с льняным и косточковым урбечом.

Попробуем знаменитый дагестанский пирог с мясом и сыром – цкен, который готовят "только для своих".

Затем нам подадут восточный салат с розовыми помидорами и вишней, а на горячее – сочную корейку с овощами.

На десерт нас будет ждать лакомство, которое так любят дагестанцы: мучная халва. Очень нежное лакомство!

Конечно, ужин будет с бокалом дагестанского Мерло, которое прекрасно дополняет наши блюда.

Вся еда по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на Кавказ объявляется открытым! Урааа!!

Рекомендуемые рейсы:

Москва - Махачкала, а/к "Нордвинд" рейс N4 771, время 09:05 - 12:40.

Если Вам удобны другие рейсы, просто сообщите нам, мы в любом случае Вас встретим и проводим.