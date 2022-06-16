Приглашаем Вас провести гастрономические выходные в Северной Осетии, во время которых Вы продегустируете различные блюда осетинской кухни, а также сами примите участие в их непосредственном приготовлении. Осетинская кухня – нечто особенное, уникальное и органичное, отражающее пламенную душу жителей гор. Осетинская кухня – это рецепты, возраст которых насчитывает несколько веков.
Всего за 3 дня вы не только попробуете все самое "вкусное", что предлагает республика, но и познакомитесь с ее главными достопримечательностями.
Преимущества этого путешествия:
Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуемые рейсы до 15:30), либо на ж/д вокзал.
Групповой трансфер 16:00.
С апреля рекомендуемые рейсы с прибытием до 12:00, групповой трансфер в 12:30.
Приветственный обед в загородном ресторане, где вы попробуете знаменитые осетинские пироги, суп лывжа (курино-сметанный суп) и другие блюда национальной осетинской кухни.
После отдыха начнется вечерняя экскурсия по столице республики Северной Осетии-Алании.
Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старый город, где более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 вв. собраны на центральных улицах.
Обзорная экскурсия включает исторический центр города, набережную реки Терек, парк.
У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов.
После экскурсии размещение в городе Владикавказ, в гостинице выбранной категории.
После отдыха мы пригласим вас на ужин-дегустацию национальных блюд (соус сывзыцахтон, фыдчин, осетинский чурек и пр.).
Главная часть вечера – дегустация четырех сортов осетинского пива.
Попробовав местное осетинское пиво, вы поймете, почему осетины обожают хмельное пиво.
Вкус напитка необычен и очень вкусен.
Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам и непременно на кристально чистой талой воде.
Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар.
Бродить оно должно долго – тогда традиционный напиток станет выдержанным.
Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают – длительное хранение, ввиду натуральности, не предусмотрено
Возвращение в гостиницу.
После завтрака встреча с местным гидом, выезд на экскурсию по горной части Северной Осетии.
Во время программы вы посетите Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское).
По дну этого ущелья протекает река Геналдон.
Здесь же располагается довольно большой ледник Колка.
Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка.
Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.
Они относятся приблизительно к 16-18 векам.
Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.
Остановка на легкий обед.
Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.
Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.
Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.
Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.
Ранний ужин в семье, где вас не только угостят домашней кухней – хозяйка покажет процесс приготовления домашнего осетинского сыра.
Иронцыхт варится из молока коров, коз или овец.
Сыр готовят по особой, старинной рецептуре.
Готовый продукт добавляется во многие блюда, но чаще всего в национальные пироги.
Вы попробуете главное осетинское блюдо – традиционные три ребра.
Вы узнаете про это ритуальное блюдо, которое готовят ради важного застолья.
На встрече вы сможете расширить представление об осетинской кухне и попробовать свои силы в приготовлении осетинских пирогов на мастер-классе, во время которого хозяйка раскроет свои секреты и расскажет о традициях и обычаях национального застолья.
Осетинские пироги начиняются не только мясом.
С этой целью широко используются также и овощи: листья свеклы, картофель, капуста, тыква.
Нередко в качестве начинки применяется традиционный осетинский сыр, который изготавливают в домашних условиях, называется он Уæлибах.
Возвращение в гостиницу.
Завтрак в отеле.
Выселение из гостиницы, вещи в отеле (в камеру хранения).
Ранний выезд в Ардонское ущелье, где воздвигнут памятник самому почитаемому осетинами святому Уастырджи.
Заезд на термальные источники «Аква Дон» (купание за доплату, оплата на месте).
С собой необходимо иметь: полотенце, резиновые тапочки, купальник.
Обед в кафе на территории термальных источников (включен).
Возвращение во Владикавказ.
Программу продолжит посещение центра Народно-художественных промыслов, который стал настоящим украшением столицы.
Экскурсия по центру с рассказом об обычаях и обрядах осетинского народа, в том числе и свадебных обрядах.
Посещение Национального музея республики Северная Осетия-Алания, открывшегося после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года.
Посещение местного центрального рынка, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.
Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.
После окончания программы трансфер на ж/д вокзал Владикавказа и/ или в аэропорт Владикавказ, вылет вечерним рейсом с 19:00.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Тип размещения
|Стоимость программы на человека, руб
|Владикавказ*** (номер эконом), завтрак шведский стол
|31 000
|Доплата за одноместное размещение – 3 500
|Владикавказ*** (номер комфорт), завтрак шведский стол
|32 400
|Доплата за одноместное размещение – 4000
|Планета люкс*** (номера стандарт) завтрак по меню
|32 300
|Доплата за одноместное размещение – 3 000
|Планета люкс*** (номера полулюкс) завтрак по меню
|33 500
Доплата за одноместное размещение в номере полулюкс – 5 000
Планета люкс *** (номер одноместный ), завтрак по меню – 34 500
Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.
Для купания на термальных источниках «Аква Дон» с собой необходимо иметь:
Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.