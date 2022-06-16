Вкусная Осетия. Гастрономический тур

Экскурсионный тур «Вкусная Осетия. Гастрономический тур» на 3 дня

5
3 отзыва
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Вкусная Осетия. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
18
фев
05
мар
18
мар
01
апр
22
апр

Описание

Приглашаем Вас провести гастрономические выходные в Северной Осетии, во время которых Вы продегустируете различные блюда осетинской кухни, а также сами примите участие в их непосредственном приготовлении. Осетинская кухня – нечто особенное, уникальное и органичное, отражающее пламенную душу жителей гор. Осетинская кухня – это рецепты, возраст которых насчитывает несколько веков.

Всего за 3 дня вы не только попробуете все самое "вкусное", что предлагает республика, но и познакомитесь с ее главными достопримечательностями.

Преимущества этого путешествия:

  • узнаем, почему осетины обожают хмельное пиво, когда сами его попробуем;
  • прогуляемся по улочкам столицы республики Северная Осетия – Алания;
  • научимся готовить домашний осетинский сыр, традиционные пироги, сывзы цахтон;
  • побываем в Кармадонском ущелье, где в 2002г. сошел ледник Колка;
  • посетим самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек – некрополь Даргавс;
  • увидим Свято-Успенского мужского монастыря, самый высокогорный храм в России;
  • узнаем секреты, традиции и обычаи национального застолья.

Программа тура по дням

1 день
Встреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухни

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуемые рейсы до 15:30), либо на ж/д вокзал.

Групповой трансфер 16:00.

С апреля рекомендуемые рейсы с прибытием до 12:00, групповой трансфер в 12:30.

Приветственный обед в загородном ресторане, где вы попробуете знаменитые осетинские пироги, суп лывжа (курино-сметанный суп) и другие блюда национальной осетинской кухни.

После отдыха начнется вечерняя экскурсия по столице республики Северной Осетии-Алании.

Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старый город, где более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 вв. собраны на центральных улицах.

Обзорная экскурсия включает исторический центр города, набережную реки Терек, парк.

У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов.

После экскурсии размещение в городе Владикавказ, в гостинице выбранной категории.

После отдыха мы пригласим вас на ужин-дегустацию национальных блюд (соус сывзыцахтон, фыдчин, осетинский чурек и пр.).

Главная часть вечера – дегустация четырех сортов осетинского пива.

Попробовав местное осетинское пиво, вы поймете, почему осетины обожают хмельное пиво.

Вкус напитка необычен и очень вкусен.

Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам и непременно на кристально чистой талой воде.

Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар.

Бродить оно должно долго – тогда традиционный напиток станет выдержанным.

Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают – длительное хранение, ввиду  натуральности, не предусмотрено

Возвращение в гостиницу.

Встреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухниВстреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухниВстреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухниВстреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухни
2 день
Горные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классы

После завтрака встреча с местным гидом, выезд на экскурсию по горной части Северной Осетии.

Во время программы вы посетите Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское).

По дну этого ущелья протекает река Геналдон.

Здесь же располагается довольно большой ледник Колка.

Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка.

Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек.

Они относятся приблизительно к 16-18 векам.

Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших.

Остановка на легкий обед.

Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России.

Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках.

Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить.

Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель.

Ранний ужин в семье, где вас не только угостят домашней кухней – хозяйка покажет процесс приготовления домашнего осетинского сыра.

Иронцыхт варится из молока коров, коз или овец.

Сыр готовят по особой, старинной рецептуре.

Готовый продукт добавляется во многие блюда, но чаще всего в национальные пироги.

Вы попробуете главное осетинское блюдо – традиционные три ребра.

Вы узнаете про это ритуальное блюдо, которое готовят ради важного застолья.

На встрече вы сможете расширить представление об осетинской кухне и попробовать свои силы в приготовлении осетинских пирогов на мастер-классе, во время которого хозяйка раскроет свои секреты и расскажет о традициях и обычаях национального застолья.

Осетинские пироги начиняются не только мясом.

С этой целью широко используются также и овощи: листья свеклы, картофель, капуста, тыква.

Нередко в качестве начинки применяется традиционный осетинский сыр, который изготавливают в домашних условиях, называется он Уæлибах.

Возвращение в гостиницу.

Горные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классыГорные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классыГорные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классыГорные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классы
3 день
Термальные источники Осетии. Выезд с программы

Завтрак в отеле.

Выселение из гостиницы, вещи в отеле (в камеру хранения).

Ранний выезд в Ардонское ущелье, где воздвигнут памятник самому почитаемому осетинами святому Уастырджи.

Заезд на термальные источники «Аква Дон» (купание за доплату, оплата на месте).

С собой необходимо иметь: полотенце, резиновые тапочки, купальник.

Обед в кафе на территории термальных источников (включен).

Возвращение во Владикавказ.

Программу продолжит посещение центра Народно-художественных промыслов, который стал настоящим украшением столицы.

Экскурсия по центру с рассказом об обычаях и обрядах осетинского народа, в том числе и свадебных обрядах.

Посещение Национального музея республики Северная Осетия-Алания, открывшегося после масштабной реконструкции в сентябре 2020 года.

Посещение местного центрального рынка, где изобилие экологически чистых продуктов поражает воображение.

Богатый ассортимент сыров различных сортов, мясные деликатесы, всевозможные специи, сладости, сухофрукты и фрукты не оставят равнодушным никого.

После окончания программы трансфер на ж/д вокзал Владикавказа и/ или в аэропорт Владикавказ, вылет вечерним рейсом с 19:00.

Термальные источники Осетии. Выезд с программыТермальные источники Осетии. Выезд с программыТермальные источники Осетии. Выезд с программыТермальные источники Осетии. Выезд с программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Тип размещенияСтоимость программы на человека, руб
Владикавказ*** (номер эконом), завтрак шведский стол31 000
Доплата за одноместное размещение – 3 500
Владикавказ*** (номер комфорт), завтрак шведский стол32 400
Доплата за одноместное размещение – 4000
Планета люкс*** (номера стандарт) завтрак по меню32 300
Доплата за одноместное размещение – 3 000
Планета люкс*** (номера полулюкс) завтрак по меню33 500

Доплата за одноместное размещение в номере полулюкс – 5 000

Планета люкс *** (номер одноместный ), завтрак по меню – 34 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги по программе, включая групповые трансферы аэропорт Беслан (ж/д Владикавказ) – гостиница – аэропорт Владикавказ (ж/д Владикавказ)
  • 2-х местное размещение в гостинице выбранной категории
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отеле, 3 обеда, ужин-дегустация, ужин с мастер-классом)
  • Экскурсии
  • Услуги гида
  • Входные билеты в Даргавс, в краеведческий музей
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Поднос багажа
  • Заказ дополнительных экскурсий
  • Билет в термальный источник – от 300 рублей
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда для пеших прогулок и отдыха по сезону, включая теплые вещи.

Для купания на термальных источниках «Аква Дон» с собой необходимо иметь:

  • полотенце;
  • резиновые тапочки;
  • купальник.
Есть ли ограничения, в связи с нахождением в пограничной зоне?

Маршрут проходит в пограничной зоне. Заезд на территорию Джейрахского ущелья через пограничный пункт с предоставлением паспорта. Без ограничений допускаются только граждане РФ. Для иностранных граждан, в том числе граждан стран СНГ, необходимо оформление пограничного пропуска, подача документов за 45 дней до даты заезда.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
16 июня 2022
Спасибо за тур!
Н
16 июня 2022
Все было прекрасно!!!!
М
15 июня 2022
Все было качественно организовано, не было никаких задержек и проволочек! Спасибо!

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