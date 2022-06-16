Всего за 3 дня вы не только попробуете все самое "вкусное", что предлагает республика, но и познакомитесь с ее главными достопримечательностями.

Приглашаем Вас провести гастрономические выходные в Северной Осетии, во время которых Вы продегустируете различные блюда осетинской кухни, а также сами примите участие в их непосредственном приготовлении. Осетинская кухня – нечто особенное, уникальное и органичное, отражающее пламенную душу жителей гор. Осетинская кухня – это рецепты, возраст которых насчитывает несколько веков.

Программа тура по дням

1 день Встреча с Северной Осетией. Дегустация нац. кухни

Прибытие в аэропорт г. Владикавказ (рекомендуемые рейсы до 15:30), либо на ж/д вокзал. Групповой трансфер 16:00. С апреля рекомендуемые рейсы с прибытием до 12:00, групповой трансфер в 12:30. Приветственный обед в загородном ресторане, где вы попробуете знаменитые осетинские пироги, суп лывжа (курино-сметанный суп) и другие блюда национальной осетинской кухни. После отдыха начнется вечерняя экскурсия по столице республики Северной Осетии-Алании. Как и в других Кавказских столицах, во Владикавказе есть старый город, где более 70 исторических и архитектурных памятников конца 19 – начала 20 вв. собраны на центральных улицах. Обзорная экскурсия включает исторический центр города, набережную реки Терек, парк. У города богатое культурное наследие, он очарует любителей прогуляться по улочкам старых городов. После экскурсии размещение в городе Владикавказ, в гостинице выбранной категории. После отдыха мы пригласим вас на ужин-дегустацию национальных блюд (соус сывзыцахтон, фыдчин, осетинский чурек и пр.). Главная часть вечера – дегустация четырех сортов осетинского пива. Попробовав местное осетинское пиво, вы поймете, почему осетины обожают хмельное пиво. Вкус напитка необычен и очень вкусен. Особенно востребован сорт алутон, готовящийся по древним рецептам и непременно на кристально чистой талой воде. Осетинское пиво делают из равного количества пшеницы и ячменя, добавляя в него дрожжи, обжаренную кукурузную муку и сахар. Бродить оно должно долго – тогда традиционный напиток станет выдержанным. Примечательно, что пиво варят и сразу выпивают – длительное хранение, ввиду натуральности, не предусмотрено Возвращение в гостиницу.

2 день Горные пейзажи древней Осетии. Обед в семье, мастер-классы

После завтрака встреча с местным гидом, выезд на экскурсию по горной части Северной Осетии. Во время программы вы посетите Кармадонское ущелье (второе название Геналдонское). По дну этого ущелья протекает река Геналдон. Здесь же располагается довольно большой ледник Колка. Вы увидите место трагедии 2002 года, случившейся по причине обрыва с ледника Колка. Переезд на некрополь Даргавс – самый большой на Северном Кавказе архитектурный комплекс, состоящий примерно из сотни погребальных построек. Они относятся приблизительно к 16-18 векам. Удивительно, что некрополь все еще продолжает выполнять свою функцию, склепы все еще хранят в себе скелеты и множество мумифицированных умерших. Остановка на легкий обед. Экскурсия продолжится посещением селения Верхний Фиагдон и Свято-Успенского мужского монастыря, самого высокогорного храма в России. Вы посетите Дзивгисскую скальную крепость, построенную в XIII-XVI веках. Крепость почти сливается со скалой, и летом за деревьями ее можно не заметить. Вы также побываете в теснине Кадаргаван, где река прорезала в горном хребте стометровую щель. Ранний ужин в семье, где вас не только угостят домашней кухней – хозяйка покажет процесс приготовления домашнего осетинского сыра. Иронцыхт варится из молока коров, коз или овец. Сыр готовят по особой, старинной рецептуре. Готовый продукт добавляется во многие блюда, но чаще всего в национальные пироги. Вы попробуете главное осетинское блюдо – традиционные три ребра. Вы узнаете про это ритуальное блюдо, которое готовят ради важного застолья. На встрече вы сможете расширить представление об осетинской кухне и попробовать свои силы в приготовлении осетинских пирогов на мастер-классе, во время которого хозяйка раскроет свои секреты и расскажет о традициях и обычаях национального застолья. Осетинские пироги начиняются не только мясом. С этой целью широко используются также и овощи: листья свеклы, картофель, капуста, тыква. Нередко в качестве начинки применяется традиционный осетинский сыр, который изготавливают в домашних условиях, называется он Уæлибах. Возвращение в гостиницу.

3 день Термальные источники Осетии. Выезд с программы