Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур

Поразиться горным пейзажам, посетить мастер-класс и проникнуться колоритом региона через его кухню

Природа + истории + национальные блюда = рецепт полноценного знакомства с Северной Осетией! Мы побываем в Кармадонском ущелье и «Городе мертвых», впечатлимся панорамными видами, а еще по дороге покормим лошадей.

Нагуляв аппетит, заедем в горную деревушку: радушные хозяева научат вас готовить осетинские пироги, раскроют секреты нашей кухни и вкусно накормят.
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур
Вкусы и красоты Северной Осетии: гастротур

Что вас ожидает

Достопримечательности Северной Осетии

Мы отправимся в живописное Кармадонское ущелье: широкие долины, величественные хребты, бирюзовые реки и чистейший воздух — вас очарует красота этих мест. Вы увидите Кармандоские врата и место схождения ледника — в этих местах погибла группа Бодрова.
После прогуляемся по живописному высокогорному селению Саниба: здесь вы сможете пообщаться с птицами и домашними животными в контактном зоопарке.
В программе также несколько многовековых башен кровников, а также башни аланов, предков современных осетин: я объясню, зачем их возводили. А еще мы заглянем в таинственный «Город мертвых» Даргавс — место не столько пугающее, сколько завораживающее.

Вкусная часть экскурсии

Достаточно проголодавшись, пойдем в гости к жителям одного из высокогорных селений. Для вас накроют стол и проведут мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и сыра: наблюдать за процессом или поучаствовать в деле, позамешивать тесто и приготовить начинку — выбирайте сами! Попутно вы узнаете, как раскладывают пироги, почему их нельзя крутить и как правильно разрезать. Услышите о секретах местных рецептов и о застольных традициях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на подготовленных к внедорожью минивэнах класса люкс (Pajero, Toyota, LEXUS митсубиси)
  • Дополнительные расходы: вход в некрополь — 100 руб. /чел., покупка сыров, пирогов, сувениров — по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Борис
Борис
Я родился и вырос в Северной Осетии, гид со стажем более пяти лет. Всей душой люблю родные края, и поэтому решил двигаться дальше и развивать свою туристическую компанию. Сейчас у меня есть команда обученных местных гидов, подготовленные к внедорожью иномарки класса люкс (Pajero, Toyota, LEXUS) и более пятнадцати авторских маршрутов. Мы проводим как полноценные туры по Кавказу, так и экскурсии по достопримечательностям Осетии. Будем рады познакомить вас с красотами нашего края и проникнуться его колоритом!
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