Что вас ожидает

Достопримечательности Северной Осетии

Мы отправимся в живописное Кармадонское ущелье: широкие долины, величественные хребты, бирюзовые реки и чистейший воздух — вас очарует красота этих мест. Вы увидите Кармандоские врата и место схождения ледника — в этих местах погибла группа Бодрова.

После прогуляемся по живописному высокогорному селению Саниба: здесь вы сможете пообщаться с птицами и домашними животными в контактном зоопарке.

В программе также несколько многовековых башен кровников, а также башни аланов, предков современных осетин: я объясню, зачем их возводили. А еще мы заглянем в таинственный «Город мертвых» Даргавс — место не столько пугающее, сколько завораживающее.

Вкусная часть экскурсии

Достаточно проголодавшись, пойдем в гости к жителям одного из высокогорных селений. Для вас накроют стол и проведут мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов и сыра: наблюдать за процессом или поучаствовать в деле, позамешивать тесто и приготовить начинку — выбирайте сами! Попутно вы узнаете, как раскладывают пироги, почему их нельзя крутить и как правильно разрезать. Услышите о секретах местных рецептов и о застольных традициях.

Организационные детали