Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня

Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии

5
3 отзыва
Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии.

Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Владикавказ - Грозный - Ингушетия. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Удивительный Владикавказ
Удивительный Владикавказ
Прогуляемся по старинным улицам города и побываем у Мемориала Военной Славы
Современный Грозный
Современный Грозный
Восхитимся незабываемой иллюминацией в вечернее время и увидим весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити
Чарующая Ингушетия
Чарующая Ингушетия
Посетим республику с необычайными по красоте горными пейзажами, чистейшими источниками в сочетании с неповторимым архитектурным наследием
Сочная кухня
Сочная кухня
Насладимся вкусной национальной кухней по оригинальным рецептам

Программа тура по дням

1 день
Владикавказ, Грозный

06:30 Выезд во Владикавказ.

Обзорная экскурсия по Владикавказу:

  • пешеходная прогулка по старинным улицам города;
  • посещение Мемориала Военной Славы.

Обед.

Переезд в Грозный.

Экскурсия «Вечерний Грозный»:

  • Грозный – Сити;
  • музей Ахмада Кадырова;
  • мечеть «Сердце Чечни».

Размещение в отеле Грозного. 

Ужин. 

Свободное время.

Владикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, ГрозныйВладикавказ, Грозный
2 день
Ингушетия, возвращение в Пятигорск

Завтрак в отеле. 

Освобождение номеров. 

Выезд на экскурсию в Ингушетию:

  • посещение Таргимской котловины;
  • древний башенный комплекс Таргим и Эгикал;
  • посещение древнего храма Тхаба-Ерды.

Обед.

Возвращение в Пятигорск. 

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Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Название отеляСтоимость тура
«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»15 000
«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»16 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):

Название отеля

Стоимость номера

с завтраком

«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»2 000
«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»1 700
«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»3 000
«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»2 100
«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»3 700
«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»4 100
«Интурист»***, 2-х местный джуниор сюит4 800
«Интурист»***, 1-но местный джуниор сюит4 400
«Интурист»***, джуниор сюит с дополнительным местом5 800
«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»5 200
«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»6 100

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживаниепитание: 1 завтрак
  • 2 обеда
  • 1 ужинэкскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратнопитание
  • Не указанное в программе тура подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» и вход в музей – 300 руб. /чел. экологический сбор в Ингушетии – 150 руб. /чел. курортный сбор – 50 руб. /взр. /день (при проживании в г. Пятигорске, оплачивается в отеле при заселении)
Место начала и завершения?
г. Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС).
  • удобную одежду по сезону
  • удобную спортивную обувь
  • плащ-дождевик или зонтик
  • солнцезащитные очки и крем
  • купальники и наряды для фотосессий
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости)
  • деньги на личные цели

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается маршрут?

Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 6:30. Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет указано в программе с таймингом.

Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 20:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нужны ли наличные деньги с собой?

Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.

Как оплачивать курортный сбор?

В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.

Сколько человек в группе?

Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!
А
8 июня 2022
Организатор ответственная. Всех во время собрала, все рассказала, был единственный нюанс в гостинице Пятигорск номер 330 не работал кондиционер. Обратились к горничной, она его включила, а через час он отключился и больше не работал, но он и не нужен был, погода была не жаркая.
Т
19 мая 2022
Спасибо нашим капитанам лайнера и гидам и организаторам, которые разработали интересную программу‼️‼️‼️

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