06:30 Выезд во Владикавказ.
Обзорная экскурсия по Владикавказу:
Обед.
Переезд в Грозный.
Экскурсия «Вечерний Грозный»:
Размещение в отеле Грозного.
Ужин.
Свободное время.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсию в Ингушетию:
Обед.
Возвращение в Пятигорск.
Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Название отеля
|Стоимость тура
|«Беркат»***, 2-х местный «Стандарт»
|15 000
|«Беркат»***, 1-но местный «Стандарт»
|16 000
Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):
|Название отеля
Стоимость номера
с завтраком
|«Южная»**, 2-х местный «Стандарт»
|2 000
|«Южная»**, 1-но местный «Стандарт»
|1 700
|«Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт»
|3 000
|«Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт»
|2 100
|«Интурист»***, 2-х местный «Стандарт»
|3 700
|«Интурист»***, 1-но местный «Стандарт»
|4 100
|«Интурист»***, 2-х местный джуниор сюит
|4 800
|«Интурист»***, 1-но местный джуниор сюит
|4 400
|«Интурист»***, джуниор сюит с дополнительным местом
|5 800
|«Бештау»***, 2-х местный «Стандарт»
|5 200
|«Бештау»***, 1-но местный «Стандарт»
|6 100
Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Место и время сбора группы: г. Пятигорск, 6:30. Точное время встречи представителя тур компании с туристами будет указано в программе с таймингом.
Последний день тура завершается в городе-курорте Пятигорске ориентировочно в 20:00. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта. От г. Пятигорска до аэропорта Минеральные воды добираться от 30 до 50 минут.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В соответствии с ФЗ «О курортном сборе», гости должны самостоятельно оплатить курортный сбор по прибытию в средство размещения (отель) наличными или банковской картой. Сумма курортного сбора не может быть включена в стоимость проживания, а также других услуг.
Размер экскурсионной группы до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.