Эксклюзивный тур выходного дня с посещением Владикавказа, Грозного и неповторимой горной Ингушетии. Уникальная кавказская природа просто покорит Вас своими горными ущельями, заснеженными вершинами и пьянящим чистым воздухом.

Посетим республику с необычайными по красоте горными пейзажами, чистейшими источниками в сочетании с неповторимым архитектурным наследием

Восхитимся незабываемой иллюминацией в вечернее время и увидим весь город со смотровой площадки небоскреба в Грозный-Сити

Прогуляемся по старинным улицам города и побываем у Мемориала Военной Славы

Выезд на экскурсию в Ингушетию:

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Грозного.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Название отеля Стоимость тура «Беркат»***, 2-х местный «Стандарт» 15 000 «Беркат»***, 1-но местный «Стандарт» 16 000

Доплата за доп. сутки, за номер в рублях (при необходимости до / после тура в г. Пятигорске):

Название отеля Стоимость номера с завтраком «Южная»**, 2-х местный «Стандарт» 2 000 «Южная»**, 1-но местный «Стандарт» 1 700 «Пятигорск»**, 2-х местный «Стандарт» 3 000 «Пятигорск»**, 1-но местный «Стандарт» 2 100 «Интурист»***, 2-х местный «Стандарт» 3 700 «Интурист»***, 1-но местный «Стандарт» 4 100 «Интурист»***, 2-х местный джуниор сюит 4 800 «Интурист»***, 1-но местный джуниор сюит 4 400 «Интурист»***, джуниор сюит с дополнительным местом 5 800 «Бештау»***, 2-х местный «Стандарт» 5 200 «Бештау»***, 1-но местный «Стандарт» 6 100

Стоимость дополнительных суток в отеле «Машук» и в отеле «Бештау» может меняться в зависимости от дат заезда.