Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны
Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река.
Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов.
За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
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Что вас ожидает
По ущелью к водопаду
Я встречу вас с табличкой в аэропорту «Беслан», помогу с багажом — и после мы сразу отправимся в сторону границы. По Дарьяльскому ущелью проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек!
Панорамы у дружественного монумента
Мы проедем через знаменитый Крестовый перевал, увидим каменные головы долины Сно и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, которые открываются с балконов арки. А на обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.
Водные красоты
Следующая остановка — слияние Черной и Белой Арагви. Две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. Мы проедем вдоль берега и попадем в древнюю крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. После отправимся к Живанвальскому водохранилищу: эти фантастические пейзажи — визитная карточка Грузии. А завершится наше приключение уже в Тбилиси: я отвезу вас в отель или в любое удобное место в городе.
Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). В случае прилета-вылета в вечернее время условия проведения экскурсий обговариваются индивидуально.
Организационные детали
- Для пересечения границы потребуется действующий загранпаспорт.
- В стоимость экскурсии входит:
— Встреча в аэропорту
— Обед в хинкальной (хинкали, выпечка, закуски, напитки)
— Вода и wi-fi на маршруте
— Подъем к водопаду и на троицу Гергети
- Отдельно оплачивается дополнительное питание, личные расходы, а также полет на парапланах (30-40 минут полета — 100$).
- Маршрут доступен как из Владикавказа/Беслана в Тбилиси, так и в обратном направлении. Поездку также можно заказать из Тбилиси без пересечения границы (как экскурсию — не как трансфер).
- Чтобы добраться до водопада Герети, нам придется совершить небольшую прогулку (10-15 минут). При дожде и непогоде проход на водопад только в спортивной обуви. Всем участникам будут выданы плащи. Или же по желанию посещение водопада можно заменить на другие достопримечательности.
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию
Мы с другом выбрали эту экскурсию, так как у нас отменили обратный рейс в Москву, из-за запрета авиасообщения с Россией. И вправду говорят "что не делается - то к лучшему"! Дорога из Тбилиси до Владикавказа безумно красива. Маршрут составленный Катей просто класс!!! Можно увидеть всю красоту Кавказских гор, водопады, горные реки, луга. Безумно красиво!
Очень рекомендую!!!
Ребята, зачем платить те же деньги за рейс с неудобной пересадкой, когда можно прилететь во Владикавказ или вылететь из Владикавказа и проехать по великолепному маршруту с прекрасным человеком!