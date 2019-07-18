Что вас ожидает

По ущелью к водопаду

Я встречу вас с табличкой в аэропорту «Беслан», помогу с багажом — и после мы сразу отправимся в сторону границы. По Дарьяльскому ущелью проедем к одноименному монастырю: я расскажу легенду о его строительстве и покажу красивейший монастырь 6-го века. Мы поднимемся к огромному водопаду Гвелети, чтобы полюбоваться мощью стихии. А затем направимся к церкви Святой Троицы в Гергети, возвышающейся на холме. Как магнит она притягивает своей красотой, ведь отсюда открывается удивительный вид на долину, ущелье и величественный Казбек!

Панорамы у дружественного монумента

Мы проедем через знаменитый Крестовый перевал, увидим каменные головы долины Сно и окажемся у Арки дружбы народов. Здесь вы можете полетать над ущельем на парапланах с инструкторами-профессионалами или сделать многочисленные фотографии горных массивов, которые открываются с балконов арки. А на обед предлагаю остановиться в лучшей хинкальной региона. Хозяйка с любовью приготовит домашние хинкали и национальный пирог — еще долго вам будет вспоминаться их непревзойденный вкус.

Водные красоты

Следующая остановка — слияние Черной и Белой Арагви. Две реки — две сестры — текут бок о бок, не смешивая воды. Мы проедем вдоль берега и попадем в древнюю крепость Ананури: я расскажу о её военном прошлом и проведу на одну из башен. После отправимся к Живанвальскому водохранилищу: эти фантастические пейзажи — визитная карточка Грузии. А завершится наше приключение уже в Тбилиси: я отвезу вас в отель или в любое удобное место в городе.

Поездку можно провести и без посещения достопримечательностей и экскурсионного содержания, чтобы поскорее добраться к месту назначения и уменьшить стоимость (на 15 евро). В случае прилета-вылета в вечернее время условия проведения экскурсий обговариваются индивидуально.