Святые места города

Вы увидите несколько религиозных объектов: Собор Георгия Победоносца, храм Рождества Пресвятой Богородицы и Суннитскую мечеть. Узнаете, как до сегодняшнего дня сосуществовали друг с другом различные религии и полюбуетесь красотой архитектуры.

Воинская слава Владикавказа

Кроме духовного наследия городу есть, что рассказать о его защитниках и героях. Мы посетим мемориальный комплекс «Барбашово поле», где вы узнаете, за что Владикавказ получил статус города воинской славы. А на

«Аллее Славы» вы познакомитесь с настоящими героями этого края.

Исторические памятники

Мы пройдемся по одной из старых и красивых 🤩 улиц города — проспекту Мира, чтобы услышать историю 📖 о первой трамвайной линии и первом кинотеатре. Познакомимся с архитектурой некоторых старинных зданий, а также прогуляемся по недавно отреставрированному Национальному музею, где вы услышите историю формирования культурного облика Северной Осетии — Алании.

Организационные детали: