Святые места города
Вы увидите несколько религиозных объектов: Собор Георгия Победоносца, храм Рождества Пресвятой Богородицы и Суннитскую мечеть. Узнаете, как до сегодняшнего дня сосуществовали друг с другом различные религии и полюбуетесь красотой архитектуры.
Воинская слава Владикавказа
Кроме духовного наследия городу есть, что рассказать о его защитниках и героях. Мы посетим мемориальный комплекс «Барбашово поле», где вы узнаете, за что Владикавказ получил статус города воинской славы. А на
«Аллее Славы» вы познакомитесь с настоящими героями этого края.
Исторические памятники
Мы пройдемся по одной из старых и красивых 🤩 улиц города — проспекту Мира, чтобы услышать историю 📖 о первой трамвайной линии и первом кинотеатре. Познакомимся с архитектурой некоторых старинных зданий, а также прогуляемся по недавно отреставрированному Национальному музею, где вы услышите историю формирования культурного облика Северной Осетии — Алании.
Организационные детали:
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
- Экскурсия индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.