  1. Россия
  2. Владикавказ
  3. Экскурсии

Все дороги ведут во Владикавказ!

4.9
12 отзывов
Руслан Б.
Руслан Б. – Гид из Владикавказа
Вы исследуете знаковые православные храмы и мечети, которыми гордится столица ⭐️ республики.

Посетите мемориальные места воинской славы и услышите о героях нашей земли.

На одной из самых впечатляющих улиц Северного Кавказа я познакомлю вас с архитектурой старинных зданий, а в краеведческом музее расскажу об истории 📖 города и всего региона.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 999 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!

Что вы увидите

  • Памятник Дзаугу Бугулову
  • Мечеть
  • Собор Святого Георгия
  • Мемориальный комплекс «Барбашово поле»
  • Аллея Славы
  • Осетинская церковь
  • Проспект Мира
Святые места города
Вы увидите несколько религиозных объектов: Собор Георгия Победоносца, храм Рождества Пресвятой Богородицы и Суннитскую мечеть. Узнаете, как до сегодняшнего дня сосуществовали друг с другом различные религии и полюбуетесь красотой архитектуры.
Воинская слава Владикавказа
Кроме духовного наследия городу есть, что рассказать о его защитниках и героях. Мы посетим мемориальный комплекс «Барбашово поле», где вы узнаете, за что Владикавказ получил статус города воинской славы. А на
«Аллее Славы» вы познакомитесь с настоящими героями этого края.
Исторические памятники
Мы пройдемся по одной из старых и красивых 🤩 улиц города — проспекту Мира, чтобы услышать историю 📖 о первой трамвайной линии и первом кинотеатре. Познакомимся с архитектурой некоторых старинных зданий, а также прогуляемся по недавно отреставрированному Национальному музею, где вы услышите историю формирования культурного облика Северной Осетии — Алании.

Организационные детали:

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия индивидуальная. Она будет проведена только для вас и вашей компании.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входной билет в музей (50-200 руб/чел)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!
Все дороги ведут во Владикавказ!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Руслан Б.
Руслан Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 7 800
7.5 часов
Из Владикавказа — в горы Осетии!
59 отзывов
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
7 500
8 часов
Из Владикавказа — в неизведанную Ингушетию!
47 отзывов
Таргимская котловина, древние дольмены, башенные комплексы и горные храмы за один день
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
7 150
8 часов
Горная Ингушетия — страна башен и легенд
39 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
скидка15%
9550
8 118
9 часов
Топ-места Осетии: Даргавс, Мидаграбинские водопады и качели над пропастью
33 отзыва
Изучить крупнейший некрополь Кавказа, увидеть самый высокий водопад Европы и открыть сказочные виды
О Владикавказе — с интересом и любовью!
2 500
2 часа
О Владикавказе — с интересом и любовью!
27 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Мифы и тайны горной Ингушетии
7 500
8 часов
Мифы и тайны горной Ингушетии
27 отзывов