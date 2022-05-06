Вас ждет двенадцатидневная экскурсионная программа по маршруту: Кавминводы – Кабардино-Балкария – Северная Осетия – Ингушетия – Чечня – Дагестан с профессиональными гидами и квалифицированными водителями.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре

Посетим самые яркие и запоминающиеся места самой южной республики

Познакомимся с городам-курортами, прогуляемся по улочкам и отведаем нарзана

Поднимемся на канатной дороге на самую высокую гору России и Европы – Эльбрус

Программа тура по дням

1 день Встреча и сбор группы

Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж.д. вокзал Пятигорска до 12:30. В 13:00 встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске. Размещение в гостиницах: Бештау 3* или Интурист 3*. 15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске. Обзорная по Пятигорску, который по праву считается городом-памятником, ведь он видел множество исторических событий и великих людей. Прогуляемся по парку "Цветник" – излюбленному месту отдыха туристов. Посетим особенно знаменитые места – гору со скульптурой "Орел", грот Дианы, вдохновлявший Лермонтова, Академическую Елизаветинскую галерею. Полюбуемся видом на город, на горы Машук и Бештау, открывающимся у беседки Эолова арфа. После нас ждёт Провал — так называется подземная пещера в Пятигорске с дивным голубым озером.

2 день Пятигорск – Медовые водопады – Кисловодск – Пятигорск

Начало 09:00. Путешествие к Медовым водопадам раскроет разнообразие и красоту природы, истории и традиций края. По пути сделаем остановку, чтоб осмотреть природный памятник – гора Кольцо. После прогулки на Медовых водопадах будет время отдохнуть и насладиться природными пейзажами, попробовать национальную кухню. Знакомство с Кисловодском, начинается в старинной части города, от Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия. Продолжим на аллеях и тропинках Курортного парка Кисловодска – второго по площади рукотворного парка в Европе. Когда-то в свою бытность здесь прогуливались Михаил Лермонтов, Александр Пушкин, Лев Толстой и Антон Чехов. Водопад "Стеклянная струя", Зеркальный пруд и мостик "Дамский каприз" – живописнейшие достопримечательности в тихой уединенной части Курортного парка. Далее экскурсия продолжится по живописным городским окрестностям, пройдемся по Каскадной лестнице, продегустируем целебный нарзан в Главной Нарзанной галерее и насладимся красотой Курортного бульвара. Обед и ужин – самостоятельно доп. плата). Продолжительность: 8 часов, 145 км.

3 день Пятигорск – поляна Азау – гора Эльбрус – Нальчик

Начало в 08:30. Отправимся к подножию высочайшей горы Европы – Эльбрусу (5462 м), по пути познакомимся с достопримечательностями самого большого и знаменитого на Центральном Кавказе Баксанского ущелья, посетим красивейшую Поляну нарзанов. Затем мы поднимемся на поляну Азау (2300 м над уровнем моря). Поляна прекрасна в любое время года. Хвойный лес, горный воздух, природные нарзаны создают настроение и укрепляют иммунитет. Эльбрус – визитная карточка Северного Кавказа! Сегодня, позавтракав, по канатной дороге комплекса "Эльбрус" мы поднимемся на станцию Мир (3450 м) и осмотрим окрестности: пьянящее ощущение от покорения самой высокой вершины Европы, бесконечная панорама заснеженных хребтов и проплывающие под ногами облака. По пути мы узнаем историю покорения одного из красивейших пиков мира, спящего вулкана, с которым связано много мистических событий. Канатная дорога поднимет нас к вечным снегам и льдам, к невообразимым панорамам Главного Кавказского хребта. Интересующиеся историей могут посетить Музей боевой славы защитников Эльбруса в годы Великой Отечественной войны, а кто-то захочет просто зайти в кафе, попробовать местную выпечку, горячие блюда, чай, кофе, глинтвейн. Желающие смогут подняться на верхнюю станцию канатки — Гара-Баши (3850м) и покататься на снегоходах и ратраках. Впечатления и эмоции останутся на всю жизнь! Переезд в г. Нальчик, размещение в гостинице. Обед и ужин – самостоятельно (доп. плата). Продолжительность: 8-9 часов, 295 км.

4 день Обзорная в Нальчике – Чегемское ущелье, водопады – переезд во Владикавказ – обзорная во Владикавказе

Начало 08:30. Знакомство с Нальчиком начинаем от ж.д. вокзала и направимся по прямому, как стрела, проспекту Ленина, чтоб познакомиться с достопримечательностями города: главной соборной Джума Мечетью, памятником "Навеки с Россией", объект культурного наследия, Площадью Согласия. Культурная часть центра города представлена Театром трёх народов, Театром Кайсына Кулиева, ну и конечно, Театром имени Али Шогенцукова. Прогулка по местному "Арбату", так называют улицу Кабардинская, где мы познакомимся уже с архитектурой построек 19 века. Визитная карточка города Атажукинский парк – один из самых больших и красивейших парков в стране. Далее наш путь лежит в Чегемское ущелье, царство реки Чегем и красивейших в России водопадов. В этом месте произошло переплетение двух стихий — воды и камня, которые вместе смогли образовать совершенно фантастические пейзажи. Обед (вкл. в стоимость). 16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата). Продолжительность: 220 км.

5 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед (вкл. в стоимость). Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков. Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. 17:00 Прибытие во Владикавказ. Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

6 день Программа на выбор

В программе на выбор предлагается одна из двух опций. Вариант 1: Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа. Начало 09:00. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. 17:30 – 18:00 Прибытие во Владикавказ. Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов. Вариант 2: Алагирское ущелье – Цей – аул Нар. Начало 08:30. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром – святым местом. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь). С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Возвращение во Владикавказ к 17:00. Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

7 день Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком

Начало 08:00. Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре. Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар. Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации. При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют "Фрегат". Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе. Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение. Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования. По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами. В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем. Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость). В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений. Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком. Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии. Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь. На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана. Возвращение во Владикавказ к 19:00. Километраж за день: 225 км., продолжительность 10 часов.

8 день Чечня: Грозный + Аргунское ущелье

Начало 08:00. Первая часть экскурсии включает как остановки в особенно живописных местах, так и насыщенные рассказами переезды. Старинная дорога, вырубленная в известняковых скалах, ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун. Нихалоевские водопады — каскад из двенадцати водопадов. Нависающие скалы с одной стороны и быстрая горная река с другой, позволят насладится волшебными пейзажами, вдохнуть чистейшего горного воздуха и сделать впечатляющие фото. Ушкалойские башни-близнецы — расположены прямо под отвесным склоном. На их примере мы раскроем историю сторожевых и сигнальных башен, какую функцию они выполняли на протяжении столетий. В селении Итум-Кали побываем в краеведческом музее имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч. Познакомимся с историей и бытом чеченцев с эпоху Средневековья. В музее хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет. Обед (вкл. в стоимость). Переезд в Грозный. 17:00 Обзорная экскурсия в Грозном. Грозный-Сити – Цветочный парк – мечеть Сердце Чечни – Храм Архангела Михаила – проспект М. Эсамбаева – Аллея Славы. Грозный сегодня – очень красивый и гостеприимный город, возрожденный из пепла уже далекой войны. Духовное сердце Грозного – мечеть Сердце Чечни, которая издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры. Храм Архангела Михаила, построенный казаками в 1868 году и восстановленный после войны. Посетим высотный комплекс «Грозный-Сити», с подъемом на панорамную площадку на 33 этаже, откуда открывается вид на город и окрестности. Цветочный парк у комплекса «Грозный-Сити», так же известный в народе как «Парк чудес», является одним из наиболее популярных мест в Грозном. Прогуляемся по проспекту Махмуда Эсамбаева, посетим мемориальный комплекс «Аллея Славы». 19:00 Ужин блюдами национальной чеченской кухни (доп. плата). Размещение в Грозном. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

9 день Грозный – Махачкала – Избербаш

Переезд в Махачкалу. Начало 08:30. Обзорная экскурсия по Махачкале. «Я люблю твое лицо, Махачкала, отраженное в воде каспийской» Расул Гамзатов. Столица гостеприимного Дагестана встречает гостей солнцем юга, ликующими криками чаек и изумрудной волной Каспийского моря. Махачкала – город-порт, молодая столица. Городу нет и двухсот лет, однако истории тут предостаточно. Погружение в атмосферу города позволит узнать, как на земле Дагестана вместе живут 33 народности и национальности, увидеть знаковые места города, сделать запоминающиеся фото. Обязательно заглянем на махачкалинский базар – колоритный восточный рынок. Изобилие фруктов и сладостей, горный домашний сыр и мед, конечно же, урбеч — супер-продукт из Дагестана. Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж: 230 км., продолжительность 8 часа.

10 день Гуниб – Гамсутль – Чох

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Переезд в Гунибский район: «Здравствуй, славный Гуниб, Дагестана живая краса!» Расул Гамзатов. Аул Гамсутль, который часто называют село-призрак или дагестанский Мачу-Пикчу, находится на высоте 1700 м. Здесь нет дороги, поэтому чуть более часа пути надо идти пешком вдоль каньона. Но оно того стоит! Гамсутль считают одним из самых древних поселений в Дагестане и, хотя аул относительно недавно был покинут людьми, кажется, что время здесь будто остановилось и все окружающее больше походит на декорации к фильму. Расположенный вдалеке от современной цивилизации аул поражает красивейшими видами, потрясающей природой. Здесь уникальная аура и энергетика, притягивающая сюда большое количество туристов. На противоположном склоне хребта расположился высокогорный аул Чох – родина многих выдающихся дагестанских ученых, просветителей и военной аристократии. Дома с разноцветными крышами пристроены друг к другу, как этажи в многоэтажке, одной из стен им служит гора. В Дагестане немало аулов, знаменитых своей историей. Но среди них Чох выделяется своим романтическим и героическим прошлым. Обед (вкл. в стоимость). Верхний Гуниб — это особая атмосфера, воздух насыщен кислородом, а вокруг потрясающие панорамные виды величественных гор и ущелий. Но это место привлекает не только природной красотой. Именно здесь 25 августа 1859 года закончилась затяжная и кровопролитная Кавказская война, Гуниб был последним оплотом имама Шамиля. Экскурсия по историческим местам: ротонда «Беседка Шамиля» на месте завершения Кавказской войны, «Царская поляна», где император Александр II устроил широкое застолье в честь окончания войны, Гунибская крепость – свидетель великих исторических событий и «Ворота Шамиля». В нижнем Гунибе возможен осмотр музея Кавказской войны, усадьбы Александра II, мемориального комплекса «Журавли». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

11 день Чиркейская ГЭС – Сулакский каньон, Дубки – Янтарное – бархан Сарыкум

Завтрак 07:00. Начало программы дня 07:30. Грандиозный Сулакский каньон глубиной до 1920 м., великое творение природы, растянулся по территории Дагестана на 53 км. Каньон впечатляет и завораживает даже на фото, а когда видишь все вживую, дух захватывает! В поселке Дубки оборудованы несколько безопасных смотровых площадок, откуда каньон предстанет во всей красе. Прогулка на катере по бирюзовым водам каньона оставит неожиданные и яркие впечатления. (В связи с распоряжением местных властей с 01.06 до дополнительного уведомления прогулки на катере в Дагестане будут осуществляться не по Сулакскому каньону, а по Чиркейскому водохранилищу). По дороге увидим Чиркейскую ГЭС – крупнейшую ГЭС на Северном Кавказе. Обед (вкл. в стоимость) — рыбное хозяйство «Янтарное». Удачное место для дружеского обеда, дополняющего насыщенный день и увлекательное путешествие. Здесь гарантирована масса позитивных эмоций, заряд бодрости, блюда из свежей форели, чуду и шашлык! Бархан Сарыкум – второй по величине в мире, самая большая дюна Европы. Сарыкум – кусочек азиатской пустыни в самом сердце горного края явился местом съемки культового кинофильма «Белое солнце пустыни». Переезд и размещение гостинице, г. Избербаш. Километраж за день: 270 км., продолжительность 9 часов.

12 день Избербаш – Дербент – аэропорт Махачкалы