Владикавказ
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостиницах.
16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.
Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.
Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.
Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!
18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни (доп. плата).
Начало 08:30.
Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.
До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.
Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.
Скальная крепость Дзивгис.
Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.
Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.
Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.
Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.
Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.
Обед (вкл. в стоимость).
Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.
Переезд в Даргавскую долину.
Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.
Сторожевые башни 16-17 веков.
Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.
Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.
В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.
17:00 Прибытие во Владикавказ.
19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Начало 09:00.
Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».
Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.
Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.
Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.
Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.
Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.
С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.
Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.
Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.
Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.
Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.
Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.
Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.
Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.
Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!
История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.
Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.
Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.
Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.
Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.
Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.
Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.
Магас – столица республики Ингушетия.
Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.
Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.
Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.
Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.
Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.
17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).
Начало 08:00.
Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.
Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.
Это место является дзуаром – святым местом.
Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.
По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).
Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.
Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.
В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).
С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.
Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!
Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.
В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.
Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.
Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея.
На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.
Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».
Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.
Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.
На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.
По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.
Начало 08:00.
Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.
На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.
Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.
При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».
Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.
Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.
Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.
По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.
В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.
Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.
Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость).
В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.
В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.
Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.
Дома здесь раньше строились ярусами.
Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.
Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.
Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.
На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.
Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park.
18:00 Ужин (доп. плата).
Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.
Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.
Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази – водопады Три сестры – подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.
Обед в туркомплексе в 14:00.
Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.
Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.
Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:
|Размещение
|Категория
номера
|Dbl
Двухм-ое
|Twin
Двухм-ое
|Single
Одн-ое
|Triple*
Трех-ое
|DBL+СH
2вз+1реб
|QUAD
Чет-ое
|Breakfast
Завтрак
|Кадгарон Отель 3* – Туркомплекс
|стандарт
|54 479
|54 479
|36 267
|81 012
|77950,5
|102992
|Буффет
|Кадгарон Отель 3* – Tana Park 3*
|стандарт
|56 834
|56 834
|38 151
|84 309
|80 070
|109900
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* – Туркомплекс
|комфорт
|60 759
|60 759
|41 605
|88 548
|86428,5
|–
|Шв. стол
|Гостиница Владикавказ 3* – Tana Park 3*
|комфорт
|63 114
|63 114
|43 489
|91 845
|88 548
|–
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* – Туркомплекс
|стандарт
|60 759
|60 759
|39 407
|88 548
|86428,5
|–
|Шв. стол
|Отель Планета Люкс 3* – Tana Park 3*
|полулюкс
|66 254
|66 254
|47 885
|95 613
|92 316
|–
|Шв. стол
|Олимп-Плаза 3+ – Tana Park 3*
|стандарт
|64 998
|64 996
|46 001
|89 647
|87 292
|114924
|Шв. стол
|Гранд Отель Александровский 4* – Tana Park 3*
|стандарт
|100 166
|100 166
|83 681
|157471
|156068
|–
|Шв. стол
* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.