Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур

Окунитесь в невероятную красоту и свободу Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии

4.7
3 отзыва
Окунитесь в невероятную красоту и свободу Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии.
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Сочная кухня
Сочная кухня
Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям
Северная Осетия
Северная Осетия
Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь
Ингушетия
Ингушетия
Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными
Владикавказ
Владикавказ
Прогуляемся по знаковые местам одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом
Горная Дигория
Горная Дигория
Восхитимся красотой и величием этого удивительного региона

Программа тура по дням

1 день
Владикавказ

Владикавказ

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостиницах.

16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом.

Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах.

Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили.

Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты!

18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни (доп. плата).

ВладикавказВладикавказВладикавказВладикавказ
2 день
Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30.

Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии.

До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения.

Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон.

Скальная крепость Дзивгис.

Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком.

Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити.

Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия.

Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.

Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне.

Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина.

Обед (вкл. в стоимость).

Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур.

Переезд в Даргавскую долину.

Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы.

Сторожевые башни 16-17 веков.

Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии.

Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году.

В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова.

17:00 Прибытие во Владикавказ.

19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – ДаргавсТри ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс
3 день
Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00.

Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд».

Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества.

Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье.

Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов.

Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех.

Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений.

С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото.

Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии.

Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов.

Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе.

Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине.

Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта.

Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим.

Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий.

Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»!

История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями.

Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией.

Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь.

Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа.

Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами.

Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы.

Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье.

Магас – столица республики Ингушетия.

Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город.

Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет.

Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы.

Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров.

Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов.

17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из ВладикавказаЗахватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа
4 день
Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Начало 08:00.

Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция.

Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии.

Это место является дзуаром – святым местом.

Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире.

По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника).

Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать.

Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа.

В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь).

С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове.

Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой!

Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы.

В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком.

Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа.

Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. 

На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии.

Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё».

Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция.

Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин.

На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты.

По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне.

Возвращение во Владикавказ к 17:00.

Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

Алагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул НарАлагирское ущелье – Цей – аул Нар
5 день
Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком

Начало 08:00.

Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре.

Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине.

На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар.

Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации.

При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат».

Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе.

Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение.

Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования.

По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами.

В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию.

Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем.

Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость).

В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат.

В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений.

Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат.

Дома здесь раньше строились ярусами.

Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком.

Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии.

Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь.

На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана.

Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park. 

18:00 Ужин (доп. плата).

Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.

Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – УаллагкомГорная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком
6 день
Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Начало из туркомплексов и отеля в 09:00.

Пешеходный эко-маршрут тропами Горной Дигории: поляна Таймази – водопады Три сестры – подъем по эко-тропе к водопаду Байдари на обзорную площадку с видом на значительную часть Дигорского ущелья.

Обед в туркомплексе в 14:00.

Выезд во Владикавказ в 15:00 и завершение экскурсии во Владикавказе в 17:30.

Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 19:00.

Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъездНациональный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях/туркомплексах во Владикавказе.

Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.:

РазмещениеКатегория
номера		Dbl
Двухм-ое		Twin
Двухм-ое		Single
Одн-ое		Triple*
Трех-ое		DBL+СH
2вз+1реб		QUAD
Чет-ое		Breakfast
Завтрак
Кадгарон Отель 3* – Туркомплексстандарт54 47954 47936 26781 01277950,5102992Буффет
Кадгарон Отель 3* – Tana Park 3*стандарт56 83456 83438 15184 30980 070109900Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* – Туркомплекскомфорт60 75960 75941 60588 54886428,5Шв. стол
Гостиница Владикавказ 3* – Tana Park 3*комфорт63 11463 11443 48991 84588 548Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* – Туркомплексстандарт60 75960 75939 40788 54886428,5Шв. стол
Отель Планета Люкс 3* – Tana Park 3*полулюкс66 25466 25447 88595 61392 316Шв. стол
Олимп-Плаза 3+ – Tana Park 3*стандарт64 99864 99646 00189 64787 292114924Шв. стол
Гранд Отель Александровский 4* – Tana Park 3*стандарт100 166100 16683 681157471156068Шв. стол

* при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).

Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповые трансферы из аэропорта и ж/д вокзала Владикавказа в гостиницы в первый день по прибытии ко всем рейсам/поездам
  • Группой трансфер из аэропорта Магас/Назрань в гостиницы Владикавказа в первый день по прибытии до 14:00
  • Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:30
  • Групповой трансфер в аэропорт Магас/Назрань по отъезду в заключительный день тура к рейсам позже 18:30
  • Размещение в отелях/туркомплексах по программе тура во Владикавказе/ Дигорском ущелье
  • Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
  • Питание: завтраки в отеле + 5 обедов/пикник-ланч по маршруту экскурсий (меню под запросы туристов не меняется. Если у туриста диета или он вегетарианец, то вопрос решается с гидами на месте. Возможна самостоятельная покупка еды)
  • Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий
  • Экологические сборы. заповедников
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Владикавказа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье – 400 руб.
  • Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
  • Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
  • Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией взрослый – 1 900 руб. ребенок до 18 лет –1 600 руб. детское меню, до 8 лет – 700 руб.
  • Взрослый – 1 900 руб.
  • Ребенок до 18 лет –1 600 руб.
  • Детское меню, до 8 лет – 700 руб
Место начала и завершения?
Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.

Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.

Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.

При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
13 мая 2022
Всё отлично, за исключением погоды)
А
16 мая 2022
В целом тур был организован достаточно хорошо. Иногда возникали некоторые организационные вопросы, которые, как правило, решались в групповом чате. Немного неожиданным было то, что мы путешествовали не единой группой, а каждый день в новом составе и с новым гидом. Таким образом, в микроавтобусе с нами было минимум семь, максимум 17 человек. Нельзя назвать такой формат серьёзным недостатком, но всё же комфортнее путешествовать в единой группе с одним и тем же гидом, который хотя бы знает, что он уже рассказывал, а что нет.
В поездке было три минуса, о которых расскажу подробнее.
1. При заказе тура была возможность выбрать тип питания, и мы выбрали вегетарианское (включая рыбу). Однако организаторы об этом забыли или не передали принимающей стороне. В результате этот вопрос приходилось каждый день решать в индивидуальном порядке. Где-то весьма успешно (например, в отеле Tana Park и в селе Галиат нам сделали рыбный суп), а где-то долго думали и принесли огурец с помидором.
2. Все гиды были разные, со своими достоинствами и недостатками, но нужно отметить один важный момент. Гид по Горной Дигории Руслан не обеспечивал безопасность группы. В пешей прогулке он бежал впереди всех, не дожидаясь группу и не оборачиваясь. Даже когда переходили по скользким камням горную реку (это было не по программе тура, но он повёл туда желающих), он пробежал вперёд и скрылся из вида, хотя туристам явно требовалась помощь. Экскурсию Руслан вёл неплохо, но нужно учитывать, что не все туристы имеют опыт преодоления препятствий в горной местности.
3. Погода была дождливой и пасмурной почти весь тур. Однако в горной Ингушетии внезапно начался снегопад (в мае!), из-за чего микроавтобусы не смогли преодолеть перевал и после пары часов ожидания на месте были вынуждены повернуть назад. Очень жаль, что из-за непогоды нам не удалось увидеть Вовнушки и Тхаба-Ерды - одни из самых интересных объектов в этом туре. Понятно, что погоду мы не выбираем, но всё же считаю, что организаторам нужно было подготовиться к погодным условиям, чтобы выполнить программу тура. К большому сожалению, программа не была выполнена в полном объёме. Вместе с тем стоит отметить замечательную работу гида по Ингушетии Рамазана - он у нас стал первым в рейтинге гидов.
В целом тур проходит по очень красивым местам, и если бы не погода, впечатления были бы незабываемыми. Большой плюс в том, что нас возили именно по достопримечательностям и не тратили время на бесполезные дегустации, как это бывает на некоторых экскурсиях.
А
7 мая 2022
Тур был очень и очень насыщенный! Посетили на самом деле много мест, к сожалению не все по программе, просто по причине погоды - было облачно и все было в тумане, поэтому на какие-то горы и площадки мы не поднялись.
Но не смотря даже на плохую погоду, большую часть тура и всех мест мы увидели. Виды нереальные, воздух чистый. Если поедете так же в мае лучше взять дождевик и куртку потеплее, чтобы была.
Кормили так же во вкусных местах! Везде еда домашняя, осетинские пироги от самих осетинов так сказать!:)

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99 900 за 1 человека
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
34 900 за 1 человека
По горам и ущельям Северной Осетии
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
По горам и ущельям Северной Осетии
«Город мертвых», скальная крепость Дзивгис, древние башни и фантастические природные виды
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
6 500 за всё до 4 чел.
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
8 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роланд
Роланд
Нет отзывов
Жемчужина Осетии - Цейское ущелье
Вас ждет знакомство со знаменитым Цейским ущельем - визитной карточкой Северной Осетии
8 000 за всё до 4 чел.
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
30 июня
2 июля
7 июля
9 июля
31 900 за 1 человека
Незабываемая Осетия
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Besayev71
Besayev71
5
1 отзыв
Незабываемая Осетия
Осетия - одно из прекрасных мест на Кавказе
7 500 за всё до 4 чел.
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Георгий
Георгий
5
13 отзывов
Горы, каньоны и ущелья Северной Осетии
Посетить удивительные места региона и услышать о традициях и культуре горцев
1 сен
2 сен
3 сен
4 сен
от 8 500 за всё до 4 чел.
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Александра
Александра
4.9
23 отзыва
Очень популярно сейчас
Мини-тур «Знакомство с Северной Осетией»
Город мертвых Даргавс, Кармадонское ущелье и Суаргомский перевал на автомобильной экскурсии
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 800 за всё до 4 чел.
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