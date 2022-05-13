Окунитесь в невероятную красоту и свободу Кавказа в нашем удивительном туре по Северной Осетии и Ингушетии.

Восхитимся красотой и величием этого удивительного региона

Прогуляемся по знаковые местам одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом

Горная часть республики, а также мемориалы и молодая столица Магас – не оставят нас равнодушными

Увидим три самых известных ущелья, скальную крепость, город мертвых и монастырь

Попробуем оригинальные блюда, приготовленные на исторической родине по традиционным технологиям

Программа тура по дням

1 день Владикавказ

Владикавказ Прибытие во Владикавказ. Размещение в гостиницах. 16:00 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу (2 – 2,5 часа) – знаковые места и многовековая история одного из красивейших городов, который часто называют кавказским Петербургом. Прогулка по центру Владикавказа позволит обнаружить отголоски прошедших веков, воплощенные в старинных зданиях, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышать об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомиться с местным менталитетом и узнать городские секреты! 18:30 Ужин блюдами национальной осетинской кухни (доп. плата).

2 день Три ущелья: Куртатинское – Кармадонское – Даргавс

Начало 08:30. Куртатинское ущелье расположено в самом центре горной Осетии. До наших дней здесь сохранились старинные осетинские села с фамильными, боевыми, жилыми и сигнальными башнями, пещерные укрепления, культовые сооружения. Кадаргаванский каньон – уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. Скальная крепость Дзивгис. Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Вдалеке на склоне можно отчетливо рассмотреть древнее селение Цмити. Территория буквально усыпана десятками объектов культурного наследия. Самый высокогорный в России Свято-Успенский Аланский мужской монастырь. Фиагдонские памятники: у памятника «Скорбящий конь» вспомним воинов-куртатинцев, отдавших жизнь за Родину в Великой Отечественной войне. Также увидим первый в мире памятник Ленину и бюст Сталина. Обед (вкл. в стоимость). Башня Курта и Тага, другие фамильные башни, террасы, отвоеванные у гор для посадок земледельческих культур. Переезд в Даргавскую долину. Даргавский некрополь, который в народе называют «Городом мертвых», состоящий из более 90 склеповых сооружений оригинальной формы. Сторожевые башни 16-17 веков. Кармадон – одно из самых узких и суровых по своей красоте ущелий Осетии. Печальная слава ущелья связана со сходом ледника Колка в 2002 году. В результате обвала погибли жители ущелья и съемочная группа Сергея Бодрова. 17:00 Прибытие во Владикавказ. 19:00 – 21:30 Аланский вечер – шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата). Километраж за день: 120 км., продолжительность 8 часов.

3 день Захватывающее путешествие в Горную Ингушетию из Владикавказа

Начало 09:00. Захватывающее путешествие в Джейрахское ущелье Ингушетии, историко-архитектурный и природный музей–заповедник, в «страну башен и легенд». Неповторимые по красоте пейзажи, прекрасные виды на северные склоны Главного Кавказского хребта, минеральные источники, чистейшие воды горных рек и, конечно, загадочные средневековые башенные комплексы – выдающиеся образцы каменного зодчества. Путешествие пройдет по самому популярному маршруту через Дарьяльское ущелье. Пересекая Терек, мы направляемся в Джейрах и оказываемся у одного из крупнейших средневековых башенных комплексов. Ингушетия изобилует башнями, но именно в Эрзи их больше всех. Раскроем секреты строительства и расположения средневековых оборонительных сооружений. С высоты Цей-Лоамского горного перевала откроются великолепные виды заснеженной вершины Казбека и со смотровой площадки можно сделать потрясающие фото. Далее направляемся в Таргимскую котловину – сердце горной Ингушетии. Край, окутанный легендами и преданиями предков, погрузит в таинственную атмосферу родовых башенных комплексов. Обед-ланч (вкл. в стоимость): чапильг (национальная лепешка с творогом) + свежий салат + чай травяной или кофе. Древний Эгикал — крупнейший башенный комплекс в Таргимской котловине. Сотни построек некогда могущественного селения рассыпаны по западному склону Цей-Лоамского хребта. Совсем недалеко, остановка у башенного комплекса Таргим. Четыре высоких башни, подтверждают, что в давние времена здесь было четыре замка влиятельных ингушских династий. Башни Вовнушки – один из самых ярких памятников средневековой архитектуры Ингушетии, признаны финалистом конкурса «Семь чудес России»! История сказочных башен овеяна самыми удивительными легендами и преданиями. Знакомство с древнейшим христианским храмом России – Тхаба-Ерды в Ассинском ущелье, на правом притоке реки Ассы, недалеко от границы с Грузией. Построенный еще в VIII веке, изначально был языческий. В XII веке на фундаменте этой постройки была возведена уже христианская церковь. Ассинское ущелье – одно из красивейших ущелий Кавказа. Протяженностью 17 километров, сопровождаемое бурными потоками реки Асса, оно всю дорогу радует глаз удивительными картинами. Именно в этом ущелье легендарный ингушский богатырь победил злого дракона Сармака, который перед своей смертью расцарапал ближайшие скалы. Ингушские башни охраняли входы и в это ущелье. Магас – столица республики Ингушетия. Самый молодой в России, но тем не менее очень современный и впечатляющий город. Он построен в чистом поле всего за двадцать с лишним лет. Это – современные городские постройки, самый высокий в мире (100 метров) этнографический музей в виде ингушской боевой башни, автобусные остановки, оснащенные кондиционерами, беспроводным интернетом, USB-зарядками и ковриками для молитвы. Мы обязательно остановимся в магазине сувениров и посетим студию Истинг, где вы сможете посмотреть и приобрести продукцию ингушских мастериц, возродивших традиционное изготовление ковров. Километраж за день: 180 км., продолжительность 8-9 часов. 17:30 Обзорная пешеходная экскурсия по Владикавказу – дополнительная экскурсия (для тех, кто не посетил данную экскурсию в первый день).

4 день Алагирское ущелье – Цей – аул Нар

Начало 08:00. Двигаясь по Военно-Осетинской дороге в Алагирском ущелье, справа по ходу движения, внимание привлекает необычайная скульптурная композиция. Это Ныхас Уастырджи, как называют его в Осетии. Это место является дзуаром – святым местом. Монумент считается одним из самых больших конных памятников в мире. По дороге увидим пещеру и святилище Сау Барага (Черного всадника). Место и сам образ Черного всадника окутан множеством легенд и поверий, которые нам предстоит узнать. Военно-Осетинская дорога с древнейших времен играла важную роль в связях севера и юга Кавказа. В Касарской теснине сохранились остатки древней аланской таможенной заставы «Зылын дуар» (с осетинского — Кривая дверь). С Транскама повернем к Цейскому ущелью или Цейской подкове. Жемчужина Осетии: здесь Вам не равнина, здесь воздух другой! Ущелье многие столетия является священным для осетин -– тут располагаются самые знаковые места поклонения, места силы. В Цейском ущелье находится одно из самых известных исторических и культовых сооружений – древнеаланское святилище Реком. Все Цейское ущелье является государственным заповедником, а фигура покровителя Афсати на въезде символизирует защиту для всего живущего в этом красивейшем уголке Кавказа. Гора Монах – неподвижный и суровый хранитель Цея. На канатно-кресельном подъемнике доберемся до Сказского ледника, увидим ледяной грот, откуда стремительно вырывается река Сказдон, насладимся видами горной стихии. Двигаясь дальше по Транскаму вглубь горной Осетии направляемся к высокогорному аулу Нар - родина Коста Хетагурова, основоположника литературного осетинского языка: «Весь мир – мой храм. Любовь – моя святыня. Вселенная – отечество моё». Зарамагская ГЭС — уникальная по конструкции высокогорная гидроэлектростанция. Лучшие смотровые площадки позволят любоваться красотой природы и голубой гладью водохранилища в обрамлении горных вершин. На обратном пути послушаем рассказ про Нузальскую часовню, памятник истории и архитектуры средневековой Алании, открывший нам еще не все свои секреты. По дороге во Владикавказ остановимся у пронзительного обелиска Братьям Газдановым в селении Дзуарикау, чтоб отдать дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Возвращение во Владикавказ к 17:00. Километраж за день: 207 км., продолжительность 8 часов.

5 день Горная Дигория: Задалеск – Ханаз – Уаллагком

Начало 08:00. Незабываемая поездка в Дигорское ущелье позволит рассмотреть старинные святилища и склепы, отыскать камни с петроглифами, средневековые оборонительные комплексы и услышать об осетинских традициях, эпосе и культуре. Каньон Ахсинта, Ахсинти-хед (Чертов мост) через реку Урух, бьющуюся среди скал на семидесятиметровой глубине. На пути нас встретит и проводит в добрую дорогу святилище Лагты Дзуар. Переезд в селение Задалеск, где посетим музей матери Задалески Нана – мать спасительница, собравшая вокруг себя осиротевших аланских детей в период нашествия монголов, спасшая будущее осетинской нации. При подъеме выше к селению Ханаз, предстоит легкий трекинг маршрут до уникального средневекового замка, который называют «Фрегат». Подобной архитектурной постройки нет на всем Северном Кавказе. Недалеко, на скалистом хребте развалины крепости братьев Седановых поражают воображение. Можно только предполагать, каких трудов стоило построить на этом месте неприступную крепость, которую так никому и не удалось взять за всю историю ее существования. По дороге в Уаллагком (верхнее ущелье) полюбуемся водопадами, реками и могучими горами, увидим придорожные древние памятники, называемые цыртами. В селении Махческ поднимемся к башне Абисаловых, откуда открывается красивый вид на всю Восточную Дигорию. Башня построена на горном уступе и будто парит над ущельем. Обед или пикник-ланч (вкл. в стоимость). В самом Уаллагкоме посетим три села: Дунта, Камунта и Галиат. В них удивительным образом сохранился не только дух ушедших времен, но и настоящие древние артефакты: камни с загадочными надписями и руины замков (галуанов) и храмовых сооружений. Прогулка по уникальному средневековому архитектурному комплексу в селении Галиат. Дома здесь раньше строились ярусами. Крыша одного дома служила двором для другого, вряд ли еще где-то в горах Кавказа можно увидеть жилые «многоэтажки», датируемые десятым веком. Камунта — сейчас самое высокогорное жилое село в Дигории и всей Осетии. Именно тут когда-то проходил Великий Шелковый путь. На обратном пути увидим живописные развалины обогатительной фабрики и электростанции, построенных бельгийцами в годы активных поисков руд и металлов в горах Кавказа в селе Фаснал и в селении Мацута остановимся у склепа нарта Сослана. Размещение в туркомплексах: Порог неба, Ростсельмаш, Дзинага, отель Tana Park. 18:00 Ужин (доп. плата). Километраж за день: 180 км., продолжительность 10 часов.

6 день Национальный парк Алания, Дигорское ущелье, отъезд