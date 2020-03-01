Индивидуальные экскурсии во Владикавказе

Что вас ожидает

Неизведанный Кавказ

Вы проедете по следам «ледяного дьявола» и увидите Геналдонское ущелье, где в 2002 году погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Оцените масштабы ледника и поймете, какую роль сыграли «Кармадонские ворота» в этой катастрофе. Кроме того, узнаете историю развития самого большого осетинского общества — Тагаурского, посмотрите сверху на Пуртский водопад и увидите водохранилище Гизельдонской ГЭС. А также разгадаете, как одинокий кровник мог самостоятельно построить башню в скале и остаться при этом незамеченным.

«Город мертвых»: история и легенды

Одна из самых таинственных достопримечательностей Северной Осетии — средневековый некрополь «Город мертвых» в селе Даргавс. Вы оцените национальное зодчество осетин, прочувствуете энергетику этого необычного места и насладитесь потрясающими окрестными панорамами.