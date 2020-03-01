Индивидуальные экскурсии во Владикавказе

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Загадочная Северная Осетия

«Город мертвых», Геналдонское ущелье, поселок Кармадон и средневековая башня за один день

Виктория
Задать вопрос
Виктория – представитель гидов
Вы посетите крупнейший на Кавказе некрополь и увидите ущелье, где сошел ледник Колка.

А также узнаете историю первой высоконапорной ГЭС в Советском Союзе, попробуете забраться в башню кровника и проедете по исторической дороге «33 поворота».
От 3800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия

Что вас ожидает

Неизведанный Кавказ
Вы проедете по следам «ледяного дьявола» и увидите Геналдонское ущелье, где в 2002 году погибла съемочная группа Сергея Бодрова. Оцените масштабы ледника и поймете, какую роль сыграли «Кармадонские ворота» в этой катастрофе. Кроме того, узнаете историю развития самого большого осетинского общества — Тагаурского, посмотрите сверху на Пуртский водопад и увидите водохранилище Гизельдонской ГЭС. А также разгадаете, как одинокий кровник мог самостоятельно построить башню в скале и остаться при этом незамеченным.

«Город мертвых»: история и легенды
Одна из самых таинственных достопримечательностей Северной Осетии — средневековый некрополь «Город мертвых» в селе Даргавс. Вы оцените национальное зодчество осетин, прочувствуете энергетику этого необычного места и насладитесь потрясающими окрестными панорамами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены билеты в некрополь — 100 рублей с человека
  • По маршруту нет кафе или магазинов. Возьмите с собой что-нибудь перекусить.
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия
Загадочная Северная Осетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виктория
Виктория
Меня зовут Виктория. Я хорошо знаю не только известные дороги Северной Осетии, но и тайные тропы. На экскурсиях не люблю «лить воду» и пересказывать официальные путеводители и стараюсь делать каждое путешествие неформальным, запоминающимся и действительно увлекательным!
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии во Владикавказе

Из Владикавказа — в горы Осетии!Из Владикавказа — в горы Осетии!Из Владикавказа — в горы Осетии!
От 6500 за экскурсию
8 часов
33 отзыва
Старинный некрополь, загадочные крепости и башни, реки и ущелья за один день
Вы исследуете древние сооружения горцев, погуляете над пропастью, познакомитесь с приветливыми осликами и увидите монастырь в долине Солнца. А еще впечатлитесь «Городом мертвых» и продегустируете осетинские пироги на дровах.
О Владикавказе — с интересом и любовью!О Владикавказе — с интересом и любовью!О Владикавказе — с интересом и любовью!
2000 за экскурсию
1.5 часа
7 отзывов
Знаковые места и многовековая история города на насыщенной обзорной экскурсии
Вы погуляете по центру Владикавказа и найдете отголоски XIX века, воплощенные в старинных гостиницах, купеческих домах, бывших типографиях и концернах. Услышите об особенностях архитектуры и о знаменитых людях, которые здесь родились и жили. Познакомитесь с местным менталитетом и узнаете городские секреты!
Горная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легендГорная Ингушетия — страна башен и легенд
7800 за экскурсию
8 часов
18 отзывов
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Поездка в горную Ингушетию — тот случай, когда дух захватывает не просто от красоты природы, но от ее гармонии с рукотворными постройками. За день вы проедете по Военно-Грузинской дороге, через узкие ущелья и перевалы, надышитесь кристальным воздухом и откроете старинные легенды. Главным акцентом станут знаменитые башни — я расскажу об их истории и значении, поделюсь преданиями древнего народа галгаев. Водопады, «замки» и много-много гор — вы познаете богатство Ингушетии.
Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!Из Владикавказа — в таинственный Уаллагком!
6500 за экскурсию
9 часов
Каньоны, пещеры, реки, загадочные башни и захватывающие горные виды за один день
Уаллагком — это живописная долина в Дигорском ущелье, состоящая из нескольких древних сел. Вы рассмотрите старинные склепы и святилища, отыщете камни с петроглифами и средневековые оборонительные комплексы и услышите об осетинских традициях, эпосе и культуре.
Владикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дорогеВладикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дорогеВладикавказ — Тбилиси: в путь по Военно-Грузинской дороге
10750 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Трансфер из аэропорта в столицу Грузии и путешествие по самой живописной дороге страны
Обычной дорогой иди необычно: стандартный трансфер превратится в целое приключение. Нам встретятся старинные храмы, горный водопад и двухцветная река. Вы полюбуетесь панорамами Казбека и синевой Живанвальского водохранилища, услышите историю крепости Ананури и отыщете сюжеты народных сказок у Арки дружбы народов. За насыщенными впечатлениями время в пути пролетит незаметно!
Все великолепие Горной Осетии за один день!Все великолепие Горной Осетии за один день!Все великолепие Горной Осетии за один день!
От 6500 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Древнее селение горцев, святые места, живописные ущелья и скалы на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю в насыщенное путешествие по красотам Горной Осетии. Вы увидите фантастическое бирюзовое озеро, «выходящую» из скалы скульптуру святого и таинственное селение горцев. Насладитесь видами на гигантские горы и цветущие ущелья, ощутите все прелести «осетинского спа» и зарядитесь энергией на годы вперед!

Выбирайте и другие экскурсии во Владикавказе

ВсеЗа городомИстория и архитектураИндивидуальныеНа автомобилеОбзорныеПешкомСо скидкой