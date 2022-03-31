Организационные детали

Не забудьте взять теплые вещи — мы будем много времени проводить в горах, температура там обычно на несколько градусов ниже, чем в городе. Также пригодятся купальники, полотенца и шлепки — в третий день программы у нас будут горячие источники.

Обязательно возьмите с собой полис ОМС и немного наличных, чтобы можно было купить что-то в горах. Особого шоппинга там нет, но вдруг вам приглянется баночка с местным вареньем или горный чай.

На тур действует акция «20% кешбек по картам МИР». Для получения кешбека тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы, туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.