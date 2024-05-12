Мы отправимся в Куртатинское ущелье — живописное место Северной Осетии, где с эпохи раннего Средневековья формировалась культура осетинского народа.
Также мы посетим Дзивгисский комплекс, состоящий из каменных укреплений и пещер, город мертвых Даргавс и Аланский мужской монастырь.
Также мы посетим Дзивгисский комплекс, состоящий из каменных укреплений и пещер, город мертвых Даргавс и Аланский мужской монастырь.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Арт объект Барс
- Дзивгисская наскальная крепость
- Аланский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Село Цмити
- Арт-объект Качели
- Арт-объект осетинская буква «А»
- Даргавс - город мертвых
- Кармадонское ущелье
Описание экскурсии
Куртатинское ущелье — живописное место Северной Осетии, один из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего Средневековья. Здесь можно увидеть не только башни, но и остатки так называемых замковых комплексов, включающих в себя оборонительные, жилые и хозяйственные постройки. Путешествие по ущелью пролегает вдоль бурной горной реки Фиагдон. На высокой горе Хакун возвышается древняя башня. Она называется башней Курта и Тага — это настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Старинное сооружение не только привлекает туристов, но и является родовым замком для великого множества осетин. Башню некоторое время назад реставрировали. Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений разной степени сохранности, расположенный в почти опустевшем североосетинском селении Дзивгис. Дзивгисский комплекс состоит из 6 пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления. Дзивгисские укрепления в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу I. В средневековье на нынешней территории монастыря находилось фамильное поселение Гусовых; в XVII, а затем и в XVIII веке появились две крупные сторожевые башни, которые ныне вписались в монастырский комплекс и служат колокольней. В 1848 году возведена церковь Святых жён мироносиц с приходским домом священника, она действовала до 1928 года. При посещении некрополя Даргавс не рекомендуется заглядывать в окна склепов. Но если набраться смелости и сделать это, внутри можно увидеть гробы в виде лодок. А нужны они, чтобы усопший мог переплыть через реку забвения к царству мертвых. А охраняет город мертвых Башня Аликовых или Башня Кровника на вершине холма. Построил ее много столетий назад человек, убивший представителя уважаемого местного рода. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь по погоде. В Даргавс не допускаются мужчины в шортах, женщины в шортах, коротких юбках и с открытыми плечами.
ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Куртатинское ущелье
- Кадаргаванский каньон
- Арт объект Барс
- Дзивгисская наскальная крепость
- Аланский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Село Цмити
- Арт-объект Качели
- Арт-объект осетинская буква «А»
- Даргавс - город мертвых
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Исса Плиеву, набережная р. Терек
Завершение: Гостиница Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, начало 9.00-10.00 (по согласованию)
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ж
Жасмина
12 мая 2024
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