Описание экскурсии

Куртатинское ущелье — живописное место Северной Осетии, один из основных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры с эпохи раннего Средневековья. Здесь можно увидеть не только башни, но и остатки так называемых замковых комплексов, включающих в себя оборонительные, жилые и хозяйственные постройки. Путешествие по ущелью пролегает вдоль бурной горной реки Фиагдон. На высокой горе Хакун возвышается древняя башня. Она называется башней Курта и Тага — это настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Старинное сооружение не только привлекает туристов, но и является родовым замком для великого множества осетин. Башню некоторое время назад реставрировали. Дзивгисская наскальная крепость — комплекс оборонительных сооружений разной степени сохранности, расположенный в почти опустевшем североосетинском селении Дзивгис. Дзивгисский комплекс состоит из 6 пещер различной величины, к которым пристроены каменные укрепления. Дзивгисские укрепления в XVI веке преградили дорогу в Куртатинское ущелье персидскому шаху Аббасу I. В средневековье на нынешней территории монастыря находилось фамильное поселение Гусовых; в XVII, а затем и в XVIII веке появились две крупные сторожевые башни, которые ныне вписались в монастырский комплекс и служат колокольней. В 1848 году возведена церковь Святых жён мироносиц с приходским домом священника, она действовала до 1928 года. При посещении некрополя Даргавс не рекомендуется заглядывать в окна склепов. Но если набраться смелости и сделать это, внутри можно увидеть гробы в виде лодок. А нужны они, чтобы усопший мог переплыть через реку забвения к царству мертвых. А охраняет город мертвых Башня Аликовых или Башня Кровника на вершине холма. Построил ее много столетий назад человек, убивший представителя уважаемого местного рода. Важная информация: Пожалуйста, одевайтесь по погоде. В Даргавс не допускаются мужчины в шортах, женщины в шортах, коротких юбках и с открытыми плечами.