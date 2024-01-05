Пожить в уютном доме в горах, погостить в старинных селениях и выпить кофе на «лавочке счастья»
Вас ждут яркие эмоции от прогулки верхом по лесу, катания на горных лыжах и качелях над глубоким обрывом.
Вы полюбуетесь потрясающими видами ущелий и долин, расслабитесь в горячих источниках и насладитесь блюдами от шеф-повара, пропитанными дымком костра.
янв
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|80 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Владикавказу, ночь в горах
Встречаемся в аэропорту и едем во Владикавказ. Познакомимся поближе за обедом и вместе с нашим гидом-экскурсоводом прогуляемся по городу. Посмотрим на его историческую застройку и заглянем в несколько нетуристических мест, о которых знают даже не все местные.
После прогулки отправимся в горы, где разместимся в уютном гостевом доме.
Кофе на «лавочке счастья», прогулка по старинным селениям, обед у костра и купание в горячих источниках
Проснувшись и позавтракав в окружении гор, едем к «лавочке счастья», расположенной на высоте 2500 метров на Архонском перевале. Отсюда открывается завораживающая панорама вершин, здесь парят орлы и ястребы. Вы насладитесь видами, свежим воздухом и вкусом горячего кофе.
После отправимся в Урсдонское ущелье, где посетим живописные старинные сёла Дагом, Урсдон. Посмотрим на башню Хестановых в селе Донисар и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Тут сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.
Пообедаем на природе у костра — щедрые угощения организует наш шеф-повар. Затем поднимемся к развалинам древнего селения Верхний Мизур. Вы полюбуетесь потрясающим видом Скалистого хребта, а «вишенкой на торте» станет купание в расслабляющих горячих источниках Бирагзанг. Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.
Мамисонское и Цейское ущелья, катание на лыжах и лошадях, обед в гостях у егеря
Сегодня после завтрака отправимся в Мамисонское ущелье, где вы насладитесь видами заснеженных гор и посмотрите на развалины башенных сёл — Лисри, Калак, Тли и Тиб. Последнее известно своими целебными минеральными источниками.
Затем побываем в Цейском ущелье. Зимой здесь работает небольшой горнолыжный курорт. Желающие смогут покататься на лыжах или сноубордах под руководством нашего гида-инструктора. Также будет возможность проехать верхом на лошадях через снежный лес к сёлам Абайтикау и Верхний Цей и полюбоваться завораживающими панорамами ущелья.
На обед заглянем в гости к егерю, который расскажет о Цейском заповеднике и может быть покажет туров. Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.
Высокогорные сёла Верхний Згид и Камунта, мастер-класс по приготовлению осетинских пирогов
В этот день вы побываете в двух самых высокогорных селениях Осетии — Верхнем 3гиде и Камунте. Первое ещё 50 лет назад было шахтерским посёлком, в которым жили 3-4 тысячи человек. И это на высоте почти 2500 метров! Второе — настоящая неприступная крепость, мы между собой зовём его «Мачу-Пикчу Осетии».
Затем доедем до гостевого дома в селе Дунта. Пообедаем, вы узнаете о жизни сёл Дигорского ущелья и на мастер-классе поучитесь печь осетинские пироги. На Згидском перевале проводим закат, а поужинаем в ресторане «Долина Солнца».
Мидаграбинская долина, Даргавское и Геналдонское ущелья, возвращение во Владикавказ
Утром выезжаем из гостевого дома в направлении Даргавского ущелья. Остановимся у качелей, стоящих почти у обрыва. Заедем в Мидаграбинскую долину, чтобы проведать диких лошадей и посмотреть на отражения гор-исполинов в ледниковых озёрах.
В самом ущелье исследуем старинный «Город мёртвых» — даргавский некрополь 17-го века. Посмотрим на ставшие визитной карточкой Северной Осетии традиционные башенки-склепы, в которых нашли свой покой жители Алании с 9-го по 18-й века.
После посещения Геналдонского ущелья отправимся обратно во Владикавказ, где перед трансфером в аэропорт вы сможете купить сладости и сувениры на центральном рынке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Владикавказ, аэропорт, первая половина дняЗавершение: Владикавказ, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.