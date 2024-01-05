Проснувшись и позавтракав в окружении гор, едем к «лавочке счастья», расположенной на высоте 2500 метров на Архонском перевале. Отсюда открывается завораживающая панорама вершин, здесь парят орлы и ястребы. Вы насладитесь видами, свежим воздухом и вкусом горячего кофе.

После отправимся в Урсдонское ущелье, где посетим живописные старинные сёла Дагом, Урсдон. Посмотрим на башню Хестановых в селе Донисар и совершим подъём к Урсдонской наскальной крепости, резиденции легендарного предка осетин Ос-Багатара. Тут сохранилось пять сооружений, каждое из которых поражает мастерством строителей.

Пообедаем на природе у костра — щедрые угощения организует наш шеф-повар. Затем поднимемся к развалинам древнего селения Верхний Мизур. Вы полюбуетесь потрясающим видом Скалистого хребта, а «вишенкой на торте» станет купание в расслабляющих горячих источниках Бирагзанг. Вечером вернёмся в гостевой дом и поужинаем.