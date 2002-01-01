Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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Золотое кольцо Северной Осетии-Алании

Открыть природные и исторические памятники трех ущелий: Куртатинского, Даргавского и Кармадонского

Руслан
Руслан – Гид из Владикавказа
Вы прикоснетесь к тихой древности церквей и услышите легенды о старинных башнях, изучите комплекс наскальной крепости 12 века и узнаете, как много может рассказать о жизни алан катакомбный могильник Раннего Средневековья.

Кроме того, в программе первый в мире памятник Ленину, качели над пропастью и место катастрофического схода ледника Колка.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье
Вы побываете в одном из живописнейших мест региона, образованном в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов и протянувшемся на 50 км. Здесь вы откроете настоящую сокровищницу исторических и архитектурных осетинских памятников. Посетите зрелищный Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, и небольшой частный зоопарк, где содержатся медведи и леопард. А если захотите, покатаетесь на самых высоких качелях на Кавказе.

Крепости, башни и храмы
В почти опустевшем селении я познакомлю вас с историей 📖 наскальной крепости Дзивгис — комплекса оборонительных сооружений 12 века. Вы осмотрите шесть пещер с пристроенными каменными укреплениями и древнюю церковь Святого Георгия Победоносца 7 века. Чуть позже навестите мужской Аланский монастырь — самый высокогорный на территории России. А возле руин башен Курта и Тага услышите легенду о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ.

Фиагдонские памятники и качели над пропастью
У памятника «Скорбящий конь» поговорим о воинах Куртатинского ущелья, погибших за родину в годы Великой Отечественной войны. Также вы увидите первый в мире памятник Ленину, установленный на одной из просторных полян Фиагдонской котловины в день и год смерти вождя.

Даргавское ущелье
Даргавский катакомбный могильник — археологический памятник алан Раннего Средневековья, общая площадь некрополя составляет около 40 гектар! Я объясню, какие сведения дали материалы могильника об аланах в высокогорных районах Кавказа, ремесленном производстве, уровне жизни, характере организации жизни и культурно-экономических связях с другими регионами. Также вы узнаете о знаменитом «городе мёртвых», где находится около сотни фамильных склепов, построенных в 14-18 веках.

Кармадонское ущелье
В завершение вы отправитесь к печально известному месту, где в 2002 году произошел катастрофический сход ледника Колка и гигантская масса из снега, льда и камней пронеслась по ущелью со скоростью свыше 200 км/ч, уничтожив поселок Верхний Кармадон. Тогда погибла и съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите следы природной стихии и впечатляющие пейзажи окрестностей, а также узнаете о популярном альпинистском маршруте на Казбек, проходящем через ущелье.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: трансфер для группы от 6 до 15 человек — 5000 руб., билеты 🎫 по маршруту — 200-300 руб. /человека.
  • Возьмите солнцезащитные очки, ветровки и бутылочки, чтобы набрать чистой горной воды из источников.
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании
Золотое кольцо Северной Осетии-Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Коренной житель Владикавказа, закончил исторический факультет в СОГУ с красным дипломом, поступил в аспирантуру. Работал заместителем генерального директора по науке в Национальном музее Владикавказа. На экскурсиях рассказываю только проверенную информацию, подкрепленную фактами, в частности, я написал путеводитель по Даргавскому ущелью, так как про него люди часто распространяют ложные сведения и рассказывают небылицы, взятые из интернета. Поэтому со мной вы сможете взглянуть на наш край с объективной, исторической точки зрения. Кроме того, я покажу Аланию с лучших ракурсов и помогу прочувствовать его необыкновенную атмосферу. Здоровья вам и удачных поездок!
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