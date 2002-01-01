Руслан проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Куртатинское ущелье

Вы побываете в одном из живописнейших мест региона, образованном в результате прорыва рекой Фиагдон скальных массивов и протянувшемся на 50 км. Здесь вы откроете настоящую сокровищницу исторических и архитектурных осетинских памятников. Посетите зрелищный Кадаргаванский каньон, где река тысячелетиями пробивала себе путь между скалами, и небольшой частный зоопарк, где содержатся медведи и леопард. А если захотите, покатаетесь на самых высоких качелях на Кавказе.

Крепости, башни и храмы

В почти опустевшем селении я познакомлю вас с историей 📖 наскальной крепости Дзивгис — комплекса оборонительных сооружений 12 века. Вы осмотрите шесть пещер с пристроенными каменными укреплениями и древнюю церковь Святого Георгия Победоносца 7 века. Чуть позже навестите мужской Аланский монастырь — самый высокогорный на территории России. А возле руин башен Курта и Тага услышите легенду о двух братьях-основателях Куртатинского и Тагаурского обществ.

Фиагдонские памятники и качели над пропастью

У памятника «Скорбящий конь» поговорим о воинах Куртатинского ущелья, погибших за родину в годы Великой Отечественной войны. Также вы увидите первый в мире памятник Ленину, установленный на одной из просторных полян Фиагдонской котловины в день и год смерти вождя.

Даргавское ущелье

Даргавский катакомбный могильник — археологический памятник алан Раннего Средневековья, общая площадь некрополя составляет около 40 гектар! Я объясню, какие сведения дали материалы могильника об аланах в высокогорных районах Кавказа, ремесленном производстве, уровне жизни, характере организации жизни и культурно-экономических связях с другими регионами. Также вы узнаете о знаменитом «городе мёртвых», где находится около сотни фамильных склепов, построенных в 14-18 веках.

Кармадонское ущелье

В завершение вы отправитесь к печально известному месту, где в 2002 году произошел катастрофический сход ледника Колка и гигантская масса из снега, льда и камней пронеслась по ущелью со скоростью свыше 200 км/ч, уничтожив поселок Верхний Кармадон. Тогда погибла и съемочная группа Сергея Бодрова. Вы увидите следы природной стихии и впечатляющие пейзажи окрестностей, а также узнаете о популярном альпинистском маршруте на Казбек, проходящем через ущелье.

Организационные детали