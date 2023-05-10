Башенный комплекс Эгикал, Смотровую площадку на Цей- Лоамском перевале, невероятный Грозный "Российский Дубай", как его любят называть туристы. День третий вы проведете в Дагестане. Обязательно стоит прикоснуться к древнейшим стенам, построенным несколько тысячелетий назад.
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Ингушетия - Северная Осетия
Встреча в аэропорту.
Рекомендуемый рейс: по запросу.
Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.
Посещение средневекового башенного города Эгикал.
В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.
В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.
Обед (включен в стоимость тура).
Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.
Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.
Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.
Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.
Трансфер (32 км) во Владикавказ.
Прибытие во Владикавказ.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Чеченская Республика - Дагестан
Завтрак.
8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова.
Длительность экскурсии около 1 часа.
Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).
Обед (включен в стоимость тура).
Сити-тур. Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.
Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».
Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей). Духовное сердце Грозного — мечеть «Сердце Чечни».
Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.
Посещение музея имени Кадырова за дополнительную плату.
В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.
Посадка в автобусы в 17:30.
Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.
Размещение в отеле.
Дагестан. Отъезд
Завтрак.
Трансфер (120 км) в Дербент с одной остановкой.
Дербент — древнейший город в нашем отечестве!
Его история длится уже 5000 лет, и он мало изменился за это время.
Экскурсия в цитадель Нарын-кала (входной билет за доп. плату).
Обязательно стоит прикоснуться к древнейшим стенам, построенным несколько тысячелетий назад.
Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.
Обед (включен в стоимость тура).
Сити-тур: «советский» городской рынок (если у рынка рабочий день), Джума-мечеть, старинная Армянская церковь, старинные тесные улочки — так называемые магалы.
Прогулка по берегу Каспийского моря.
Трансфер (110 км) в аэропорт Уйташ (Махачкала) в 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|стандарт
|Стандартный двухместный номер (две кровати или двухместный номер с большой кроватью)
|Взрослый на основном месте
|34 000
|Ребёнок 5—8 лет на основном месте
|28 000
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|23 000
|Ребёнок 9—16 лет на основном месте
|29 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|29 000
|Одноместное размещение (двухместный номер с большой кроватью)
|40 000
|Одноместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|40 000
|Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте
|23 000
|Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте
|28 000
Размещение стандарт:
- в Дагестане – гостиница Капитал, Меридиан, Лорд (или аналогичные);
- во Владикавказе – гостиница "Интурист Владикавказ", гостиница «Планета Люкс» (или аналогичные).
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Капитал»
Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.
Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.
В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.
Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.
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Гостиница «Меридиан»
Гостиница "Меридиан" расположена на Каспийском море, в Махачкале, по адресу Федеральное шоссе 44 (не доезжая до гипермаркета Глобус)!
Условия проживания
В каждом номере телевизор, кондиционер, Wi-Fi. На территории имеется кафе. А так же конференц-зал. Вы можете провести форум, семинар или конференцию. В зале установлено современное звуковое и световое оборудование.
Что у нас есть:
- Wi-Fi интернет
- Парковка
- Мангал/ барбекю
- Гладильные принадлежности
- Стиральная машина
- Холодильник
- TV
- Кондиционер
- Кафе
- Конференц-зал
Гостиница «Лорд»
Отель "Лорд" находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.
К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.
Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.
Гостиница «Владикавказ»
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов.
Большая часть номеров предусматривает одноместное и двухместное размещение и рассчитаны на командировочных или гостей, планирующих пребывание в плотном насыщенном режиме. Они идеальны для тех, кто возвращается в отель отдохнуть, расслабиться и восстановить силы в условиях высоких сервисных стандартов.
В номере:
• Шкаф-купе
• Журнальный столик
• Телевизор
• Холодильник
• Wi-Fi
Завтрак "шведский стол" входит в стоимость проживания.
Гостиница «Планета Люкс»
Гостиница «Планета Люкс» предлагает к услугам своих гостей 126 номеров различных категорий, уют и комфортабельность которых располагают к приятному отдыху.
К услугам наших гостей уютные номера со всеми удобствами, оснащенные новой мебелью, холодильниками, телефонной связью. Все номера оснащены кондиционерами (кроме 1-местных стандартных), спутниковым телевидением, на всей территории гостиницы предоставляется бесплатный доступ к интернет (Wi-Fi).
В номере одна двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, обувница, кондиционер, стол, телефон,холодильник, стул, диванчик, коврик, спутниковое ТВ, в ванной комнате фен, полотенца и разовые гигиенические принадлежности.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Питание, указанное в программе тура (завтраки и обеды)
- Проживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Магас и обратно из Махачкалы
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Услуги, не описанные в программе
- Входные платы в экскурсионные объекты: цитадель Нарын-кала - 120 руб. музей имени Кадырова - 120 руб. подъем на башню по желанию - 100 руб
- Цитадель Нарын-кала - 120 руб
- Музей имени Кадырова - 120 руб
- Подъем на башню по желанию - 100 руб
- Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
- Доп. ночи в начале тура - 5 000 руб
- Доп. ночи после тура - 5 000 руб
- Страховка (по запросу)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?
Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.
Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.
С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней
Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.
Где происходит встреча группы?
Аэропорт Магас.
В аэропорту гостей встречают представители туроператора и гид, сопровождающий на протяжении всего маршрута.
На чем мы будем передвигаться?
Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.