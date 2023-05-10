2 день

Чеченская Республика - Дагестан

Завтрак.

8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова.

Длительность экскурсии около 1 часа.

Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).

Обед (включен в стоимость тура).

Сити-тур. Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей). Духовное сердце Грозного — мечеть «Сердце Чечни».

Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.

Посещение музея имени Кадырова за дополнительную плату.

В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Посадка в автобусы в 17:30.

Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.

Размещение в отеле.