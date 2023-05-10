Экспресс Кавказ

Групповой тур во Владикавказе
4.7
3 отзыва
Тур, который позволит за три дня увидеть самые яркие достопримечательности четырех республик: Осетии, Ингушетии, Чеченской Республики и Дагестана. Вы посетите горную Ингушетию.

Башенный комплекс Эгикал, Смотровую площадку на Цей- Лоамском перевале, невероятный Грозный "Российский Дубай", как его любят называть туристы. День третий вы проведете в Дагестане. Обязательно стоит прикоснуться к древнейшим стенам, построенным несколько тысячелетий назад.
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Экспресс Кавказ
Ближайшие даты:
10
мая
11
июн
19
июл
23
авг
27
сен
18
окт
2
ноя
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даты

Что вас ожидает:

Владикавказ
Владикавказ
Нас ждет сити-тур по основным знаковым местам города
Ингушетия
Ингушетия
Увидим средневековый Эгикал, который был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии
Грозный
Грозный
Познакомимся с городом-фениксом, возрожденным из пепла уже такой далекой войны
Дербент
Дербент
Прогуляемся по улочкам старого города и познакомимся со всеми его самыми интересными местами

Программа тура по дням

1 день

Ингушетия - Северная Осетия

Встреча в аэропорту.

Рекомендуемый рейс: по запросу.

Трансфер в Джейрахский район, в горную Ингушетию, с одной остановкой.

Посещение средневекового башенного города Эгикал.

В преданиях говорится, что именно отсюда началось расселение ингушей в древние времена.

В эпоху позднего Средневековья Эгикал был культурным, политическим и экономическим центром горной Ингушетии.

Обед (включен в стоимость тура).

Смотровая площадка на Цей-Лоамском перевале.

Потрясающий вид на всю Ассинскую долину открывается с высоты горы Цей-Лоам.

Эта гора считается священной у ингушей, в старину здесь проводили языческие обряды.

Прекрасная возможность сделать красивые фотографии на фоне горной долины.

Трансфер (32 км) во Владикавказ.

Прибытие во Владикавказ.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Ингушетия - Северная ОсетияИнгушетия - Северная ОсетияИнгушетия - Северная ОсетияИнгушетия - Северная Осетия
2 день

Чеченская Республика - Дагестан

Завтрак.

8:30 Сити-тур по Владикавказу: храм Рождества Пресвятой Богородицы, сказочная Суннитская мечеть, построенная более 100 лет назад, площадь Штыба, пышные дворцы Александровского проспекта и, конечно, всегда современная поэзия Коста Хетагурова.

Длительность экскурсии около 1 часа.

Трансфер в Грозный без остановок (110 км, около 2,5 часов).

Обед (включен в стоимость тура).

Сити-тур. Грозный — город-феникс, возрожденный из пепла уже такой далекой войны.

Напротив храма расположен комплекс высоток «Грозный-Сити».

Со смотровой площадки одной из них, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони (подъем на башню по желанию, входная плата 100 рублей). Духовное сердце Грозного — мечеть «Сердце Чечни».

Мемориал жертвам депортации и сотрудникам МВД на площади им. Кадырова.

Посещение музея имени Кадырова за дополнительную плату.

В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Посадка в автобусы в 17:30.

Трансфер в Дагестан 190 км, около 3,5 часов с одной остановкой.

Размещение в отеле.

Чеченская Республика - ДагестанЧеченская Республика - ДагестанЧеченская Республика - ДагестанЧеченская Республика - Дагестан
3 день

Дагестан. Отъезд

Завтрак.

Трансфер (120 км) в Дербент с одной остановкой.

Дербент — древнейший город в нашем отечестве!

Его история длится уже 5000 лет, и он мало изменился за это время.

Экскурсия в цитадель Нарын-кала (входной билет за доп. плату).

Обязательно стоит прикоснуться к древнейшим стенам, построенным несколько тысячелетий назад.

Эта крепость — часть оборонительного сооружения древних персов.

Обед (включен в стоимость тура).

Сити-тур: «советский» городской рынок (если у рынка рабочий день), Джума-мечеть, старинная Армянская церковь, старинные тесные улочки — так называемые магалы.

Прогулка по берегу Каспийского моря.

Трансфер (110 км) в аэропорт Уйташ (Махачкала) в 17:30.

Дагестан. ОтъездДагестан. ОтъездДагестан. ОтъездДагестан. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

стандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати или двухместный номер с большой кроватью)
Взрослый на основном месте34 000
Ребёнок 5—8 лет на основном месте28 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте23 000
Ребёнок 9—16 лет на основном месте29 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте29 000
Одноместное размещение (двухместный номер с большой кроватью)40 000
Одноместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте40 000
Ребёнок 5—8 лет на дополнительном месте23 000
Ребёнок 9—16 лет на дополнительном месте28 000

Размещение стандарт:

  • в Дагестане – гостиница Капитал, Меридиан, Лорд (или аналогичные);
  • во Владикавказе – гостиница "Интурист Владикавказ", гостиница «Планета Люкс» (или аналогичные).

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Варианты проживания

Гостиница «Капитал»

1 ночь

Отель «Капитал» находится в самом центре города Махачкала, и имеет отличное транспортное сообщение. До железнодорожного вокзала города 16 минут езды на автомобиле, до международного аэропорта Махачкала - менее получаса езды.

Во всех комфортабельных номерах гостиницы «Капитал» есть кабельное ТВ, кондиционер и собственная ванная комната.

В ресторане на территории отеля у гостей всегда есть возможность попробовать как блюда европейской кухни, так и традиционной кавказкой.

Рядом с отелем располагаются Самурский лес и крепость «Нарынкола». Также в шаговой доступности автобусная остановка, магазины и кафе. До старинного города Дербент два часа езды на автомобиле.

Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»Гостиница «Капитал»

Гостиница в Дагестане

1 ночь

Аналогичная гостиница.

Гостиница «Меридиан»

1 ночь

Гостиница "Меридиан" расположена на Каспийском море, в Махачкале, по адресу Федеральное шоссе 44 (не доезжая до гипермаркета Глобус)!

Условия проживания

В каждом номере телевизор, кондиционер, Wi-Fi. На территории имеется кафе. А так же конференц-зал. Вы можете провести форум, семинар или конференцию. В зале установлено современное звуковое и световое оборудование.

Что у нас есть:

- Wi-Fi интернет
- Парковка
- Мангал/ барбекю
- Гладильные принадлежности
- Стиральная машина
- Холодильник
- TV
- Кондиционер
- Кафе
- Конференц-зал

Гостиница «Меридиан»Гостиница «Меридиан»Гостиница «Меридиан»Гостиница «Меридиан»Гостиница «Меридиан»

Гостиница «Лорд»

1 ночь

Отель "Лорд" находится в Махачкале, почти в центре города. Здесь гостям предоставлены услуги бесплатного Wi-Fi, а также место для автомобиля на частной парковке. Уборка осуществляется ежедневно. Возможен заказ такси.

К размещению гостей представлены комфортабельные номера различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами и стандартной мебелью. В собственной ванной комнате обязательно есть фен.

Рядом расположены крупные гипермаркеты, магазины и развлекательные комплексы. Расстояние до аэропорта составляет 15 километров.

Гостиница «Лорд»Гостиница «Лорд»Гостиница «Лорд»Гостиница «Лорд»Гостиница «Лорд»

Гостиница «Владикавказ»

1 ночь

Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов.

Большая часть номеров предусматривает одноместное и двухместное размещение и рассчитаны на командировочных или гостей, планирующих пребывание в плотном насыщенном режиме. Они идеальны для тех, кто возвращается в отель отдохнуть, расслабиться и восстановить силы в условиях высоких сервисных стандартов.

В номере:
• Шкаф-купе
• Журнальный столик
• Телевизор
• Холодильник
• Wi-Fi

Завтрак "шведский стол" входит в стоимость проживания.

Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»Гостиница «Владикавказ»

Гостиница «Планета Люкс»

1 ночь

Гостиница «Планета Люкс» предлагает к услугам своих гостей 126 номеров различных категорий, уют и комфортабельность которых располагают к приятному отдыху.

К услугам наших гостей уютные номера со всеми удобствами, оснащенные новой мебелью, холодильниками, телефонной связью. Все номера оснащены кондиционерами (кроме 1-местных стандартных), спутниковым телевидением, на всей территории гостиницы предоставляется бесплатный доступ к интернет (Wi-Fi).

В номере одна двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, обувница, кондиционер, стол, телефон,холодильник, стул, диванчик, коврик, спутниковое ТВ, в ванной комнате фен, полотенца и разовые гигиенические принадлежности.

Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»Гостиница «Планета Люкс»

Гостиница во Владикавказе

1 ночь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Питание, указанное в программе тура (завтраки и обеды)
  • Проживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Магас и обратно из Махачкалы
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Услуги, не описанные в программе
  • Входные платы в экскурсионные объекты: цитадель Нарын-кала - 120 руб. музей имени Кадырова - 120 руб. подъем на башню по желанию - 100 руб
  • Цитадель Нарын-кала - 120 руб
  • Музей имени Кадырова - 120 руб
  • Подъем на башню по желанию - 100 руб
  • Индивидуальный трансфер - 1 900 руб
  • Доп. ночи в начале тура - 5 000 руб
  • Доп. ночи после тура - 5 000 руб
  • Страховка (по запросу)
Место начала и завершения?
г. Владикавказ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Нужен ли иностранным гражданам пропуск на въезд?

Да, по Ингушетии иностранным гражданам нужно делать пропуск на въезд.

Въезд в пограничную зону возможен при наличия пропуска для иностранных граждан, заявление на пропуск подаётся в Пограничную службу РФ по Ингушетии, г. Магас, либо можно обратиться к нам.

С момента подачи документов заявление рассматривается в течение 30 рабочих дней

Необходимые документы: паспорт, виза, миграционная карта.

Где происходит встреча группы?

Аэропорт Магас.

В аэропорту гостей встречают представители туроператора и гид, сопровождающий на протяжении всего маршрута.

На чем мы будем передвигаться?

Трансферы по маршруту — автобус туристического класса 12-20 мест/минивэн/легковой автомобиль.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
10 мая 2023
Поездка прошла замечательно, все понравилось. Отличная организация тура. Спасибо
В
5 июля 2022
Большое спасибо сотрудникам Большой Страны за полученные положительные эмоции в состоявшемся туре. Конечно объем поступившей информации за этот короткий период огромен, но наступающее через время осознание всего приятно. Теперь будем планировать путешествовать по понравившимся местам на более длинный срок.
Е
26 окт 2021
По программе получился насыщенный, интересный тур. Очень хорошие гиды. Из минусов - автобус, на котором перемещались по всему маршруту был оборудован приспособлениями для инвалидов, но не был предназначен для перевозки обычных туристов. Два ряда сидений в конце салона, кресла укорочены, пол с перепадом ступени вниз, в следствие чего при торможении рядом сидящая туристка упала, получив ушиб. Такая конструкция не предназначена для безопасного передвижения! Второй неприятный момент, что в гостинице в Махачкале не было горячей воды.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

Можно с детьмиИнгушетияВыездныеВсе туры3-дневные турыГрозныйВладикавказНа автобусе

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