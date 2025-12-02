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Описание тура

Добро пожаловать в Северную Осетию — регион, в который влюбляются с первого взгляда.

Этот тур — идеальный формат короткого, но насыщенного путешествия в горы. За 3 дня вы увидите самые сильные локации региона: мощные ущелья, ледники, водопады, древние башни и один из самых загадочных некрополей Кавказа.

Мы будем жить прямо в горах, в уютной вилле в районе Даргавс — вдали от городской суеты. Каждое утро — с видом на вершины, каждый день — новые пейзажи и эмоции.

В программе — Кармадонское ущелье, Цейское ущелье, Дигорское ущелье, Мидаграбинские водопады (в сезон), канатная дорога к леднику и отдых в термальных источниках.

Мы покажем не только природу, но и культуру региона — расскажем о традициях, истории и жизни Осетии.

Этот тур — про баланс: активные дни в горах, комфорт, вкусная еда и атмосфера, в которую хочется возвращаться.