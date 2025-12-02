Описание тура
Добро пожаловать в Северную Осетию — регион, в который влюбляются с первого взгляда.
Этот тур — идеальный формат короткого, но насыщенного путешествия в горы. За 3 дня вы увидите самые сильные локации региона: мощные ущелья, ледники, водопады, древние башни и один из самых загадочных некрополей Кавказа.
Мы будем жить прямо в горах, в уютной вилле в районе Даргавс — вдали от городской суеты. Каждое утро — с видом на вершины, каждый день — новые пейзажи и эмоции.
В программе — Кармадонское ущелье, Цейское ущелье, Дигорское ущелье, Мидаграбинские водопады (в сезон), канатная дорога к леднику и отдых в термальных источниках.
Мы покажем не только природу, но и культуру региона — расскажем о традициях, истории и жизни Осетии.
Этот тур — про баланс: активные дни в горах, комфорт, вкусная еда и атмосфера, в которую хочется возвращаться.
- Живём в горах, а не в городе
- Даргавс — один из самых необычных некрополей Кавказа
- Кармадонское ущелье — место с сильной историей
- Цейское ущелье и канатная дорога к леднику
- Мидаграбинские водопады (в сезон)
- Дигорское ущелье — дикая природа без туристов
- Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой
- Отдых в термальных источниках
- Осетинская кухня и домашняя атмосфера
- Небольшая группа до 10 человек
Программа тура по дням
Три ущелья и Даргавс
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и сразу отправляемся в горы.
Первое направление — Куртатинское ущелье. Здесь нас ждут каньоны, скалы и мощные виды Кавказа.
Посещаем Кадаргаванский каньон, Дзивгисскую крепость и смотровые площадки, а также Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь России.
Катаемся на небесных качелях с видом на долину.
В сезон (июнь-сентябрь) отправляемся к Мидаграбинским водопадам — одним из самых высоких в Европе.
После обеда посещаем Даргавс — город мёртвых, один из самых загадочных памятников Кавказа.
Далее едем в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка.
Вечером заселение в виллу и отдых.
Цей и термальные источники
После завтрака отправляемся в сторону Цея.
По пути останавливаемся у памятника Уастырджи — одного из главных символов Осетии.
Далее едем в Цейское ущелье — одно из самых красивых мест региона.
Поднимаемся на канатной дороге к Сказскому леднику, наслаждаемся видами и делаем фото.
После обеда отправляемся к Зарамагское водохранилище — одному из самых живописных водоёмов Кавказа.
Финал дня — отдых в Бирагзангские термальные источники.
Возвращение на виллу и отдых.
Дигория и прощание с горами
Ранний завтрак и выезд в Дигорское ущелье — самое дикое и атмосферное место региона.
Прогулка к водопадам, виды на горные реки и альпийские луга.
Посещаем дом-музей Задалески Нана — место с сильной историей.
Далее — каньон Ахсинта и другие природные точки маршрута.
Обедаем по пути и возвращаемся во Владикавказ.
Вылет после 19:00.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в горах
- Трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение гида 24/7
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном транспорте (джип-внедорожник)
- Завтраки в отеле
- Фото и видео на память
- Консультации и поддержка команды
Что не входит в цену
- Перел в/из Владикавказ
- Входные билеты на локации по маршруту (термальные источники, канатная дорога, комплекс в Даргавсе)
- Обеды и ужины (средний чек 500-1000 рублей в зависимости от вкусовых предпочтений)
- Личные расходы
- Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки
Этот тур — идеальный формат знакомства с Осетией.
Мы сделали его так, чтобы за короткое время вы увидели максимум, но без усталости и перегрузки. Это путешествие про атмосферу, комфорт и настоящие эмоции.
Визы
взять тёплую одежду (даже летом) - худи, ветровка
удобную обувь для гор
купальные принадлежности для источников
солнцезащитные очки и головные уборы