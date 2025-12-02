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Мама, я в Осетии: идеальные выходные из Владикавказа

Лучший тур в Северную Осетию на выходные
Мама, я в Осетии: идеальные выходные из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мама, я в Осетии: идеальные выходные из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Мама, я в Осетии: идеальные выходные из ВладикавказаФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Добро пожаловать в Северную Осетию — регион, в который влюбляются с первого взгляда.

Этот тур — идеальный формат короткого, но насыщенного путешествия в горы. За 3 дня вы увидите самые сильные локации региона: мощные ущелья, ледники, водопады, древние башни и один из самых загадочных некрополей Кавказа.

Мы будем жить прямо в горах, в уютной вилле в районе Даргавс — вдали от городской суеты. Каждое утро — с видом на вершины, каждый день — новые пейзажи и эмоции.

В программе — Кармадонское ущелье, Цейское ущелье, Дигорское ущелье, Мидаграбинские водопады (в сезон), канатная дорога к леднику и отдых в термальных источниках.

Мы покажем не только природу, но и культуру региона — расскажем о традициях, истории и жизни Осетии.

Этот тур — про баланс: активные дни в горах, комфорт, вкусная еда и атмосфера, в которую хочется возвращаться.

  • Живём в горах, а не в городе
  • Даргавс — один из самых необычных некрополей Кавказа
  • Кармадонское ущелье — место с сильной историей
  • Цейское ущелье и канатная дорога к леднику
  • Мидаграбинские водопады (в сезон)
  • Дигорское ущелье — дикая природа без туристов
  • Зарамагское водохранилище с бирюзовой водой
  • Отдых в термальных источниках
  • Осетинская кухня и домашняя атмосфера
  • Небольшая группа до 10 человек

Программа тура по дням

1 день

Три ущелья и Даргавс

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале и сразу отправляемся в горы.

Первое направление — Куртатинское ущелье. Здесь нас ждут каньоны, скалы и мощные виды Кавказа.

Посещаем Кадаргаванский каньон, Дзивгисскую крепость и смотровые площадки, а также Аланский Свято-Успенский монастырь — самый высокогорный монастырь России.

Катаемся на небесных качелях с видом на долину.

В сезон (июнь-сентябрь) отправляемся к Мидаграбинским водопадам — одним из самых высоких в Европе.

После обеда посещаем Даргавс — город мёртвых, один из самых загадочных памятников Кавказа.

Далее едем в Кармадонское ущелье — место схода ледника Колка.

Вечером заселение в виллу и отдых.

Три ущелья и ДаргавсТри ущелья и ДаргавсТри ущелья и Даргавс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Цей и термальные источники

После завтрака отправляемся в сторону Цея.

По пути останавливаемся у памятника Уастырджи — одного из главных символов Осетии.

Далее едем в Цейское ущелье — одно из самых красивых мест региона.

Поднимаемся на канатной дороге к Сказскому леднику, наслаждаемся видами и делаем фото.

После обеда отправляемся к Зарамагское водохранилище — одному из самых живописных водоёмов Кавказа.

Финал дня — отдых в Бирагзангские термальные источники.

Возвращение на виллу и отдых.

Цей и термальные источникиЦей и термальные источникиЦей и термальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Дигория и прощание с горами

Ранний завтрак и выезд в Дигорское ущелье — самое дикое и атмосферное место региона.

Прогулка к водопадам, виды на горные реки и альпийские луга.

Посещаем дом-музей Задалески Нана — место с сильной историей.

Далее — каньон Ахсинта и другие природные точки маршрута.

Обедаем по пути и возвращаемся во Владикавказ.

Вылет после 19:00.

Дигория и прощание с горамиДигория и прощание с горамиДигория и прощание с горами
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в горах
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение гида 24/7
  • Все перемещения по маршруту на комфортабельном транспорте (джип-внедорожник)
  • Завтраки в отеле
  • Фото и видео на память
  • Консультации и поддержка команды
Что не входит в цену
  • Перел в/из Владикавказ
  • Входные билеты на локации по маршруту (термальные источники, канатная дорога, комплекс в Даргавсе)
  • Обеды и ужины (средний чек 500-1000 рублей в зависимости от вкусовых предпочтений)
  • Личные расходы
  • Одноместное размещение
О чём нужно знать до поездки

Этот тур — идеальный формат знакомства с Осетией.

Мы сделали его так, чтобы за короткое время вы увидели максимум, но без усталости и перегрузки. Это путешествие про атмосферу, комфорт и настоящие эмоции.

Визы

  • взять тёплую одежду (даже летом) - худи, ветровка

  • удобную обувь для гор

  • купальные принадлежности для источников

  • солнцезащитные очки и головные уборы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мария
Мария — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я приветствую Вас, прекрасные путешественники! Я амбассадор самой крупной команды гидов по Кавказу. Мы хотим показать вам Северный Кавказ нашей прекрасной страны и навсегда пленить Ваши сердца. В нашей команде
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— только дипломированные, местные, сильные, опытные гиды с огромным опытом работы и сопровождения путешественников. Добрые, заботливые и воспитанные! . Они расскажут вам не только историю мест и событий, но и поделятся тем, что им передали мудрые старцы-горцы и предки рода. Только природа России на Северном Кавказе захватывает дух так, что забываешь, как дышать. Дышите! Вы на Кавказе! ПОЗВОЛЬТЕ ГОРАМ ИЗМЕНИТЬ ВАС НАВСЕГДА!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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