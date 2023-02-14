Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях
Вы познакомитесь с нартским эпосом, посетите самое высокогорное осетинское селение и рассмотрите древний некрополь со склепами и петроглифами.
Вас ждут вкуснейшая кавказская кухня, древние святилища и современные арт-объекты — приключение для всей семьи зовёт!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|30 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 6 лет.
Стоимость тура указана за 5 участников, стоимость участия менее 5 людей — по запросу.
В нашем туре будут присутствовать святые и сакральные локации для Осетии, в которых не принято находится в одежде с открытыми ногами и руками, а также запрещено сквернословить.
Маршрут и последовательность экскурсий могут меняться из-за погодных условий.
Проживание. Будем жить в 1 ночь горном коттедже и 1 ночь комфортабельном отеле во Владикавказе, 2-местное размещение с удобствами в номере. Возможно размещение в гостевом доме или апартаментах.
Питание. В программу включено 3-разовое питание в кафе и в походных условиях.
Программа тура по дням
Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Фиагдон
Встречаемся в аэропорту в 9:30, завтракаем и отправляемся на Суаргомский перевал. Насладимся видами со смотровой площадки «Арвы ком» и поедем в Кармадонское ущелье. В Геналдонской теснине и увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной», а также Кармадонские ворота — именно здесь остановился основной поток ледника Колка.
По желанию можем посетить мастер-класс по выпечке осетинских пирогов.
Затем поедем к заброшенному санаторию «Кармадон», знаменитому минеральными радоновыми водами. Увидим недостроенные и полуразрушенные корпуса санаториев — советское наследие, на фоне величественных гор и альпийских лугов. Посетим живописное Тагаурское ущелье, где вас ждёт часовая прогулка на лошадях.
Дальше увидим «Город мёртвых» — некрополь Даргавс 13-15 века. Это погребальный комплекс из подземных и наземных каменных склепов в 2 и 4 этажа, напоминающих покинутую горную деревню, затерянную на склонах ущелья. Пообедаем в местном кафе и посетим Мидаграбинские водопады, стремящиеся вниз с высоких скал.
Следующая точка маршрута — Куртатинское ущелье. Полюбуемся арт-объектом в виде буквы из осетинского алфавита и взлетим над пропастью на Фиагдонских качелях. Посетим визитную карточку ущелья — башню Курта и Тага. Братья, считающиеся основателями Восточной Осетии, возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий, чтобы отражать многочисленные набеги и защищать свою территорию.
Дальше нас ждёт Аланский Успенский мужской монастырь — самая высокогорная в России православная обитель. Святыня в византийском стиле была построена в бывшей гостинице для машинистов. Монастырь гармонично смотрится на фоне покрытых лесами гор и напоминает величественную скалу, выросшую из земли.
Держим курс в самое сердце ущелья Фиагдон — средневековое селение Цмыти 14 века. Посёлок расположен на возвышении, поэтому его уникальные архитектурные постройки почти всегда залиты яркими солнечными лучами. Вы увидите некрополь с подземными усыпальницами и фамильными башнями.
Посетим Дзивгисскую крепость, вернёмся в город и поужинаем, а затем заселимся в отель.
Селения Цамад и Дагом, памятник Уастырджи
Позавтракаем и в 10:00 разместимся в машине, чтобы отправиться в сторону Фиагдонского ретранслятора. Сфотографируемся на «лавочке счастья», с которой открывается головокружительный вид, а прямо под ногами простираются облака. Возможно часовое пешее восхождение.
Прокатимся по Архонскому перевалу и сделаем эффектные кадры на смотровой площадке.
Высоко в горах, совсем близко к небу, расположилось старинное селение Цамад 13 века — мы направляемся сюда. Рассмотрим боевую башню рода Черчесовых, увидим склеп, культовый цырт — надгробие, и пещеры-святилища. В Урсдонском ущелье увидим арт-объект «Дверь в горы».
Дальше поедем в средневековый высокогорный посёлок Дагом, где посетим место древнейшего осетинского суда — Мадизан, а ещё рассмотрим Собачью скалу и руины древних сооружений. Ещё одно высокогорное селение — Донисар, где мы увидим фамильные башни Хестановых и Бзыковых.
Пообедаем по-походному и отправимся в столицу Алагирского общества — село Верхний Мизур. Ещё увидим памятник Уастырджи, словно выпрыгивающий на проезжающих путников из скалы. В камне запечатлён один из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона — богатырь на коне, на руке которого мог бы уместиться человек.
Если успеем, посетим Зарамагское водохранилище. Вечером вернёмся во Владикавказ, поужинаем в кафе и заселимся в гостиницу.
Каньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевал
После завтрака в 9:00 выезжаем в Дигорское ущелье. Нас ждёт посещение каньона Ахсинта — самое узкое место в ущелье, напоминающее ворота в Дигорию. Надышимся свежим воздухом под шум горной речки и поедем в селение Ханаз, где полюбуемся высокогорным замком Фрегат.
В селе Мацута увидим склеп нарта Сослана — богатыря нартского эпоса, рождённого из камня.
Следующая точка маршрута — национальный парк «Алания» на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Проедемся по высокогорным селениям: в Махческе рассмотрим боевую башню рода Абисаловых — представителей знати, в Фаснале — пройдёмся по руинам бельгийской обогатительной фабрики, в Камунте побываем на смотровой площадке, откуда открывается завораживающие виды на вершины и альпийские луга, заедем в древнейшее селение Осетии — Галиат, где уже в 10 веке имелись водопровод и канализация.
Проедем по живописному Згидскому перевалу и окажемся в самом высокогорном посёлке Осетии Верхний Згид, расположенному на высоте 2400 м. Рассмотрим арт-объект «Танец с кинжалами» и двинемся дальше. Нас уже ждёт Садон — посёлок-призрак, покинутый почти всеми жителями после схода селя в 2002 году. Пройдёмся по улицам, рассматривая постапокалиптические пейзажи, где проходили съёмки клипа Miyagi.
К вечеру вернёмся во Владикавказ. Вы можете остаться в городе на ещё одну ночь — за доплату или улететь на поздних рейсах.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Проживание (2 ночи)
- Трансферы по маршруту
- Авторская музыкальная программа
- Фото - и видео-сопровождение
- 1 час конной прогулки
Что не входит в цену
- Билеты до Владикавказа и обратно
- Трансферы вне маршрута
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Все три дня очень насыщенные, на мой взгляд был идеальный баланс: вроде и много чего посмотрели, но нигде не спешили и не бежали, все было в нашем ритме.
В общем, впредь, если в Северную Осетию, то только к Ахсарбеку!
График поездки решали через Tripster за 2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы.
Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро.
Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу.
Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра.
Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон.
Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей.
Это человек достойный, честный и выдержанный.
Нам понравилась эта поездка.