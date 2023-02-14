Встречаемся в аэропорту в 9:30, завтракаем и отправляемся на Суаргомский перевал. Насладимся видами со смотровой площадки «Арвы ком» и поедем в Кармадонское ущелье. В Геналдонской теснине и увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной», а также Кармадонские ворота — именно здесь остановился основной поток ледника Колка.

По желанию можем посетить мастер-класс по выпечке осетинских пирогов.

Затем поедем к заброшенному санаторию «Кармадон», знаменитому минеральными радоновыми водами. Увидим недостроенные и полуразрушенные корпуса санаториев — советское наследие, на фоне величественных гор и альпийских лугов. Посетим живописное Тагаурское ущелье, где вас ждёт часовая прогулка на лошадях.

Дальше увидим «Город мёртвых» — некрополь Даргавс 13-15 века. Это погребальный комплекс из подземных и наземных каменных склепов в 2 и 4 этажа, напоминающих покинутую горную деревню, затерянную на склонах ущелья. Пообедаем в местном кафе и посетим Мидаграбинские водопады, стремящиеся вниз с высоких скал.

Следующая точка маршрута — Куртатинское ущелье. Полюбуемся арт-объектом в виде буквы из осетинского алфавита и взлетим над пропастью на Фиагдонских качелях. Посетим визитную карточку ущелья — башню Курта и Тага. Братья, считающиеся основателями Восточной Осетии, возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий, чтобы отражать многочисленные набеги и защищать свою территорию.

Дальше нас ждёт Аланский Успенский мужской монастырь — самая высокогорная в России православная обитель. Святыня в византийском стиле была построена в бывшей гостинице для машинистов. Монастырь гармонично смотрится на фоне покрытых лесами гор и напоминает величественную скалу, выросшую из земли.

Держим курс в самое сердце ущелья Фиагдон — средневековое селение Цмыти 14 века. Посёлок расположен на возвышении, поэтому его уникальные архитектурные постройки почти всегда залиты яркими солнечными лучами. Вы увидите некрополь с подземными усыпальницами и фамильными башнями.

Посетим Дзивгисскую крепость, вернёмся в город и поужинаем, а затем заселимся в отель.