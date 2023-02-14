Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Авторский тур во Владикавказе

Побывать в селе-призраке, увидеть заснеженные вершины и прогуляться по ущелью на лошадях

5
2 отзыва
Отправляемся в Осетию, чтобы отдохнуть от повседневных задач, проветриться на свежем горном воздухе, надышаться хвойными ароматами и погрузиться в культуру древнего народа.

Вы познакомитесь с нартским эпосом, посетите самое высокогорное осетинское селение и рассмотрите древний некрополь со склепами и петроглифами.

Вас ждут вкуснейшая кавказская кухня, древние святилища и современные арт-объекты — приключение для всей семьи зовёт!
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Путешествие в Осетию: башни, пироги и горы
Ближайшие даты:
4
мая
8
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет30 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 6 лет.

Стоимость тура указана за 5 участников, стоимость участия менее 5 людей — по запросу.

В нашем туре будут присутствовать святые и сакральные локации для Осетии, в которых не принято находится в одежде с открытыми ногами и руками, а также запрещено сквернословить.

Маршрут и последовательность экскурсий могут меняться из-за погодных условий.

Проживание. Будем жить в 1 ночь горном коттедже и 1 ночь комфортабельном отеле во Владикавказе, 2-местное размещение с удобствами в номере. Возможно размещение в гостевом доме или апартаментах.

Питание. В программу включено 3-разовое питание в кафе и в походных условиях.

Программа тура по дням

1 день

Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Фиагдон

Встречаемся в аэропорту в 9:30, завтракаем и отправляемся на Суаргомский перевал. Насладимся видами со смотровой площадки «Арвы ком» и поедем в Кармадонское ущелье. В Геналдонской теснине и увидим мемориал съёмочной группе Сергея Бодрова-младшего, снимавшего в Осетии фильм «Связной», а также Кармадонские ворота — именно здесь остановился основной поток ледника Колка.

По желанию можем посетить мастер-класс по выпечке осетинских пирогов.

Затем поедем к заброшенному санаторию «Кармадон», знаменитому минеральными радоновыми водами. Увидим недостроенные и полуразрушенные корпуса санаториев — советское наследие, на фоне величественных гор и альпийских лугов. Посетим живописное Тагаурское ущелье, где вас ждёт часовая прогулка на лошадях.

Дальше увидим «Город мёртвых» — некрополь Даргавс 13-15 века. Это погребальный комплекс из подземных и наземных каменных склепов в 2 и 4 этажа, напоминающих покинутую горную деревню, затерянную на склонах ущелья. Пообедаем в местном кафе и посетим Мидаграбинские водопады, стремящиеся вниз с высоких скал.

Следующая точка маршрута — Куртатинское ущелье. Полюбуемся арт-объектом в виде буквы из осетинского алфавита и взлетим над пропастью на Фиагдонских качелях. Посетим визитную карточку ущелья — башню Курта и Тага. Братья, считающиеся основателями Восточной Осетии, возвели оборонительное сооружение на пересечении 3-х ущелий, чтобы отражать многочисленные набеги и защищать свою территорию.

Дальше нас ждёт Аланский Успенский мужской монастырь — самая высокогорная в России православная обитель. Святыня в византийском стиле была построена в бывшей гостинице для машинистов. Монастырь гармонично смотрится на фоне покрытых лесами гор и напоминает величественную скалу, выросшую из земли.

Держим курс в самое сердце ущелья Фиагдон — средневековое селение Цмыти 14 века. Посёлок расположен на возвышении, поэтому его уникальные архитектурные постройки почти всегда залиты яркими солнечными лучами. Вы увидите некрополь с подземными усыпальницами и фамильными башнями.

Посетим Дзивгисскую крепость, вернёмся в город и поужинаем, а затем заселимся в отель.

Кармадонское ущелье, некрополь Даргавс и ФиагдонКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и ФиагдонКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и ФиагдонКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и ФиагдонКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и ФиагдонКармадонское ущелье, некрополь Даргавс и Фиагдон
2 день

Селения Цамад и Дагом, памятник Уастырджи

Позавтракаем и в 10:00 разместимся в машине, чтобы отправиться в сторону Фиагдонского ретранслятора. Сфотографируемся на «лавочке счастья», с которой открывается головокружительный вид, а прямо под ногами простираются облака. Возможно часовое пешее восхождение.

Прокатимся по Архонскому перевалу и сделаем эффектные кадры на смотровой площадке.

Высоко в горах, совсем близко к небу, расположилось старинное селение Цамад 13 века — мы направляемся сюда. Рассмотрим боевую башню рода Черчесовых, увидим склеп, культовый цырт — надгробие, и пещеры-святилища. В Урсдонском ущелье увидим арт-объект «Дверь в горы».

Дальше поедем в средневековый высокогорный посёлок Дагом, где посетим место древнейшего осетинского суда — Мадизан, а ещё рассмотрим Собачью скалу и руины древних сооружений. Ещё одно высокогорное селение — Донисар, где мы увидим фамильные башни Хестановых и Бзыковых.

Пообедаем по-походному и отправимся в столицу Алагирского общества — село Верхний Мизур. Ещё увидим памятник Уастырджи, словно выпрыгивающий на проезжающих путников из скалы. В камне запечатлён один из наиболее почитаемых небожителей осетинского пантеона — богатырь на коне, на руке которого мог бы уместиться человек.

Если успеем, посетим Зарамагское водохранилище. Вечером вернёмся во Владикавказ, поужинаем в кафе и заселимся в гостиницу.

Селения Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник УастырджиСеления Цамад и Дагом, памятник Уастырджи
3 день

Каньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевал

После завтрака в 9:00 выезжаем в Дигорское ущелье. Нас ждёт посещение каньона Ахсинта — самое узкое место в ущелье, напоминающее ворота в Дигорию. Надышимся свежим воздухом под шум горной речки и поедем в селение Ханаз, где полюбуемся высокогорным замком Фрегат.

В селе Мацута увидим склеп нарта Сослана — богатыря нартского эпоса, рождённого из камня.

Следующая точка маршрута — национальный парк «Алания» на северном склоне хребта Центральный Кавказ. Проедемся по высокогорным селениям: в Махческе рассмотрим боевую башню рода Абисаловых — представителей знати, в Фаснале — пройдёмся по руинам бельгийской обогатительной фабрики, в Камунте побываем на смотровой площадке, откуда открывается завораживающие виды на вершины и альпийские луга, заедем в древнейшее селение Осетии — Галиат, где уже в 10 веке имелись водопровод и канализация.

Проедем по живописному Згидскому перевалу и окажемся в самом высокогорном посёлке Осетии Верхний Згид, расположенному на высоте 2400 м. Рассмотрим арт-объект «Танец с кинжалами» и двинемся дальше. Нас уже ждёт Садон — посёлок-призрак, покинутый почти всеми жителями после схода селя в 2002 году. Пройдёмся по улицам, рассматривая постапокалиптические пейзажи, где проходили съёмки клипа Miyagi.

К вечеру вернёмся во Владикавказ. Вы можете остаться в городе на ещё одну ночь — за доплату или улететь на поздних рейсах.

Каньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевалКаньон Ахсинта, высокогорные селения и Згидский перевал

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание
  • Проживание (2 ночи)
  • Трансферы по маршруту
  • Авторская музыкальная программа
  • Фото - и видео-сопровождение
  • 1 час конной прогулки
Что не входит в цену
  • Билеты до Владикавказа и обратно
  • Трансферы вне маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, рейсы с прибытием до 13:00 в день начала тура. Можем забрать вас из Владикавказа утром, если вы прибыли в город на день раньше
Завершение: Владикавказ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Алина
14 фев 2023
Ездили в тур с мужем и остались в полном восторге. В туре было всё: история, мифология, невероятные виды, горы, хребты, ущелья, средневековые башни, склепы. Везде ездили на комфортабельном и везде проходимом джипе, у которого ещё и крыша открывается😁 поэтому можно было ехать и любоваться видами со всех ракурсов. Наш гид Ахсарбек - это кладезь исторических фактов, просто удивительно, как человек держит в голове такое количество информации и трудно произносимых имён, как настоящих персонажей, так и мифических.
Все три дня очень насыщенные, на мой взгляд был идеальный баланс: вроде и много чего посмотрели, но нигде не спешили и не бежали, все было в нашем ритме.
В общем, впредь, если в Северную Осетию, то только к Ахсарбеку!
Елена
12 янв 2023
Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта.
График поездки решали через Tripster за 2 недели заранее. Гид Ахсарбек смог согласовать поездки и привязать их к нашим билетам. Размещались мы самостоятельно, поскольку прибыли на день раньше. Есть смысл согласовывать выбор гостиницы с гидом для сокращения пробега через загруженные городские улицы.
Гид водит автомобиль аккуратно, грамотно и быстро.
Рассказ по истории народа и языка нам понравился, беседа постоянно возвращалась к этому вопросу.
Самое главное впечатление для новых гостей - мы попали (и вы попадёте) в горный лечебный воздух. Чем дольше гулять наверху, тем больше вы им напитаетесь. Поэтому планы на вечер могут не состояться. Мы не ужинали по вечерам с учётом сытного обеда с пирогом, а просто отдыхали; кого-то сморил сон до утра.
Мы посетили за 3 дня 3 ущелья с одним ответвлением. На пути было 2 монастыря, ещё 10 остановок в интересных местах (от 15мин до полутора часов) + 2 кафе/1ресторан. Нам понравилось, что гид оставлял достаточно времени на прогулку и осмотр в каждом месте остановки. Особенно понравились высокие места - Цамад, Згид - и долгие прогулки в звенящей горной тишине; наш мальчик - в восторге от посещения заброшенного шахтёрского посёлка Садон.
Отдельное спасибо гиду Ахсарбеку, что он может предложить места для посещений по интересам гостей.
Это человек достойный, честный и выдержанный.
Нам понравилась эта поездка.
Мы в Осетии впервые. Для нас главное - новые впечатления, открытия при ОБЫЧНОМ уровне комфорта.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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