Активные туры – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Активные туры» во Владикавказе, цены от 11 175 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
На машине
2 дня
2 отзыва
К седому великану Эльбрусу: тур выходного дня из Владикавказа
Погулять по Чегемскому и Баксанскому ущельям и подняться на склон высочайшего пика Европы
Начало: Владикавказ, отель «Владикавказ», ул. Коцоева, 75,...
9 фев в 08:30
16 фев в 08:30
11 175 ₽ за человека
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Пешая
7 дней
1 отзыв
Налегке по Северной Осетии: прогулки по горам Дигории
Вдохновиться видами Кавказского хребта, водопадов и цветочных лугов, совершая ежедневные треккинги
Начало: В аэропорту «Владикавказ» (г. Беслан) в 12:30 и на...
14 июн в 12:00
28 июн в 12:00
82 600 ₽ за человека
Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
На машине
8 дней
Кавказ для райдеров: отдых на горнолыжных курортах Северной Осетии и Кабардино-Балкарии
Обкатать трассы "Мамисона", "Цея", Эльбруса, погулять по Владикавказу и выпить нарзана из источника
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Владикавказа, 8:00-14:00
13 фев в 08:00
20 фев в 08:00
51 330 ₽ за человека

