Туры и походы в горы

Найдено 3 тура в категории «Экскурсии и походы в горы» во Владикавказе, цены от 10 295 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
На автобусе
9 отзывов
1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
10 295 за человека
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
На автобусе
8 отзывов
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
17 835 за человека
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
4 дня
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Начало: Аэропорт Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
  • Ф
    Фаина
    22 февраля 2024
    «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
    Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.
  • В
    Виталий
    4 ноября 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
  • С
    Сергей
    6 октября 2023
    «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
    Вкусил великолепие Чеченской столицы и красивейшее озеро Кезенной-Ам - настоящее чудо природы.
  • Н
    НН
    13 июля 2023
    Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
    Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
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    водопады, древние памятники и высокогорные селения, рассказал об истории этих мест. Особенно запомнился музей матери Задалески Наны, удивительной героической женщины! А какая волшебная прогулка была у нас по национальному парку Алания вдоль красивейшего ущелья к водопаду Галдоридон!

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
  2. Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
  3. Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 3 тура от 10 295 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Туры и походы в горы», 17 ⭐ отзывов, цены от 10295₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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