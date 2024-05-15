1 день 7 часов
«В Чеченскую республику на два дня» мини - тур с размещением
Начало: Владикавказ, центр города
Расписание: См. календарь
7 авг в 12:00
10 авг в 12:00
10 295₽ за человека
3 дня
Активный отдых в Осетии: Дигория и Цейское ущелье мини-тур с размещением
Начало: Улица Коцоева, 75, гостиница «Владикавказ»
Расписание: По воскресеньям в 08:30
11 авг в 08:30
18 авг в 08:30
17 835₽ за человека
4 дня
Четырёхдневный тур "Ме’ аввахс Адам" ("Родные люди")
Начало: Аэропорт Владикавказа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена15 мая 2024Во-первых, лучше гор могут быть только горы, а во-вторых в поездках и походах должно повезти с гидом. Теймураз - интересный рассказчик, много знающий, вежливый, ответственный, помогающий, а главное - любящий свой родной край. Хвала родителям, воспитавшим такого сына.
- ФФаина22 февраля 2024Два прекрасных дня в Чечне, оставили незабываемые ощущения. Гид Анзор очень доступно и интересно рассказывал, спасибо ему огромное, а также организаторам данной экскурсии.
- ВВиталий4 ноября 2023Экскурси была двухдневной. Понравилась, особенно в первый день. Экскурсовод Анна занимательно рассказывала про достопримечательности и историю республики. Посетили ряд интересных мест. Второй день был смазан из-за дождя. Запомнился вкусным обедом и посещением водопадов. Второму экскурсоводу далеко до Анны.
- ССергей6 октября 2023Вкусил великолепие Чеченской столицы и красивейшее озеро Кезенной-Ам - настоящее чудо природы.
- ННН13 июля 2023Экскурсия в Горную Дигорию нам очень понравилась. У нас был замечательный гид Алан, который показал нам красивые каньоны, ущелья и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Экскурсии и походы в горы»
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