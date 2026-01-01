Мои заказы

Город мёртвых – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «Город мёртвых» во Владикавказе, цены от 24 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Три дня в Осетии - тур выходного дня
3 дня
7 отзывов
Три дня в Осетии - тур выходного дня
Начало: Удобная для Вас локация (аэропорт, ж/д вокзал)
24 000 ₽ за человека
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
На автобусе
6 дней
4 отзыва
Ешь. Восхищайся. Люби. Путешествие на Кавказ
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
27 мар в 10:00
3 апр в 10:00
64 000 ₽ за человека
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
1.5 день
Авторский тур - Осетия, Ингушетия, Чечня
Начало: Владикавказ, Магас, Грозный - по запросу
52 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Город мёртвых»

Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Кармадонское ущелье;
  2. Даргавс;
  3. Цейское ущелье;
  4. Эльбрус;
  5. Эгикал;
  6. Вовнушки;
  7. Сказский ледник;
  8. Город мертвых;
  9. Башня Согласия;
  10. Аланский монастырь.
Сколько стоит тур во Владикавказе в феврале 2026
Сейчас во Владикавказе в категории "Город мёртвых" можно забронировать 3 тура от 24 000 до 64 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
