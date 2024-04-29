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Авторский тур
4 дня
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- RRoman29 апреля 2024Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
- ЕЕвгения4 апреля 2024Всё было просто и одновременно великолепно! Впечатлений и отснятых видео масса! Даже страх высоты - ушёл на второй план и не мешал наслаждаться красотой гор!
- ММаргарита1 декабря 2023Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
- ААлександр5 апреля 2023Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
- ннаталья21 марта 2022Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 4 дня»
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