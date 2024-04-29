На 4 дня – туры во Владикавказе

Найдено 11 туров в категории «На 4 дня» во Владикавказе, цены от 24 999 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Северная Осетия и Чечня за 4 дня
Полазать по ущельям Северной Осетии и увидеть самую большую в Европе мечеть
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, до...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
44 900 за человека
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
Познакомиться с культурой и традициями осетин, узнать о значении символов и вдохновиться видами гор
Начало: Владикавказ, у гостиницы «Владикавказ», точное вре...
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
24 999 за человека
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
Погулять по аулам-призракам и заглянуть в древние родовые башни
Начало: Аэропорт Беслана, либо ж/д вокзал Владикавказа, че...
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
42 900 за человека
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
Попробовать осетинские блюда и испытать острые ощущения от езды по горам
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
49 900 за человека
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Насладиться горными пейзажами и узнать тайны Даргавса
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Владикавказа, до 13:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
54 900 за человека
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
4 дня
Вип-тур по Северной Осетии: лучшие места с комфортом и невероятными видами
Насладиться осетинскими пирогами и местным вином и покататься на джипах в горах
Начало: Аэропорт или ж/д Владикавказа, до 14:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
59 900 за человека
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Индивидуальный трип: перезагрузка в Северной Осетии
Подняться на Сказский ледник, посидеть на «лавочке счастья» и расслабиться в термальных бассейнах
Начало: Владикавказ, аэропорт, с 13:00 до 14:00
19 июня в 08:00
27 июня в 08:00
105 000 за человека
По ущельям Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По ущельям Северной Осетии
Погулять по живописным горам, исследовать древние крепости и искупаться в термальных источниках
Начало: Аэропорт «Владикавказ» (г. Беслан), 14:00
1 ноя в 08:00
34 200 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
13 июня в 14:00
15 авг в 14:00
50 600 за человека
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Северная Осетия: на джипах по горам и знакомство с Владикавказом
Посетить высокогорные сёла, прокатиться с ветерком и прогуляться по столице
Начало: Аэропорт Владикавказа, 13:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
42 900 за человека
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Грузия с открыток: нынешняя и бывшая столицы и колыбель виноделия
Выпить вина в Кахетии, испечь пури и посетить грузинский Сан-Марино
Начало: Владикавказ, 05:00, точное место встречи вы узнает...
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
2950026 550 за человека

Последние отзывы на туры

  • R
    Roman
    29 апреля 2024
    Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
    Был в Осетии в начале апреля 2024г. Только положительные впечатления! Экскурсии все дни наполнены правильными локациями. Первый день - центр
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    Владикавказа, крайне интересная экскурсия с Альбертом! Все три дня - на машине с гидом Сосланом. Чудесные виды, интересные рассказы, комфортная и проходимая машина) Однозначно рекомендую!

  • Е
    Евгения
    4 апреля 2024
    Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
    Всё было просто и одновременно великолепно! Впечатлений и отснятых видео масса! Даже страх высоты - ушёл на второй план и не мешал наслаждаться красотой гор!
    Всё было просто и одновременно великолепно!Всё было просто и одновременно великолепно!
  • М
    Маргарита
    1 декабря 2023
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Поездка была заплантрованной,всё нам оочень понравилось_мы были в восторге от экскурсии,за эти четыре замечательных дня нам удалось так много посмотреть,
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    попробовать кавказкую кухню, сопровождали два экскурсовода. . Александр встретил нас на вокзале _ ознакомил нас с прекрасным городом Владикавказ, город огромный удивил нас своей красотой,чистотой и прекраснейшеми пейзажами, пообедали мы в кафе _обед был настолько сытный и очень вкусный,что мы даже и не стали ужинать, а разместили нас в гостинице "Владикавказ",а следующие три дня нас сопровождал экскурсовод Сергей, на внедорожнике.. тут мы хотим особо отметить, что Сергей подошёл очень грамотно в спланировании экскурсий по дням и был пунктуальным, он был хорошим собеседником и рассказывал не только то, что требовалось по программе, а ещё и жизненные истории кавказцев. И мы под большим впечатлением уехали дальше путешествовать. .

  • А
    Александр
    5 апреля 2023
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а все остальные дни сопровождал
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    Сергей, хороший собеседник, очень доброжелательный и отзывчивый, на большой удобной машине. Большое им спасибо! Все поездки принесли только положительные эмоции, все было удобно и можно было что-то менять по ходу поездок. Обеды во время поездок были очень вкусными и проводились в живописных местах. Вообще тур был великолепно организован!. Отель где нас разместили (мы правда воспользовались предложенным улучшением и заселились в Хилтоне) очень понравился, номера новые, чистые, персонал дружелюбный. Завтраки в отеле тоже хорошие, добротные, есть из чего выбрать. Можно в отеле также пообедать и поужинать и национальной и европейской кухней.

    Поехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, аПоехали спонтанно, вдвоем. Все очень понравилось. У нас было два экскурсовода, сначала нас встретил Александр, а
  • н
    наталья
    21 марта 2022
    Северная Осетия и Чечня за 4 дня
    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода нам не испортила настроение.
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    Спасибо огромное Трипстер за предоставленный тур. Спасибо гиду Александру Валентиновичу который нас сопровождал за очень подробный и интересный рассказ, мы за всю жизнь не слышали о Кавказе столько, сколько он рассказал нам за 4 дня.

    Привет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погодаПривет, ещё одна поездка на Кавказ и опять мы в восторге, даже не очень хорошая погода

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 11
  1. Северная Осетия и Чечня за 4 дня
  2. Ущелья, горные селения и арт-объекты. Топовые места Северной Осетии
  3. Загадочные древности Кавказа: Северная Осетия и Ингушетия
  4. Палитра вкусов и скорость: джипинг и кавказская кухня
  5. Северная Осетия: максимальное разнообразие впечатлений
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
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