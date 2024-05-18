Владикавказ – туры во Владикавказе

Найдено 4 тура в категории «Владикавказ» во Владикавказе, цены от 29 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
29 500 за человека
Встречи с чудесами Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300 за человека
Экспресс Кавказ
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000 за человека
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
    Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть КавказаПотрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа
  • Н
    Нина
    12 мая 2024
    Встречи с чудесами Кавказа
    Хорошо насыщенный тур.
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
    Все прошло гладко.
    Все прошло гладкоВсе прошло гладкоВсе прошло гладкоВсе прошло гладко
  • В
    Вера
    29 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
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    нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность.

  • М
    Маргарита
    11 апреля 2024
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
    Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательноОчень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно
  • Н
    Наталья
    20 июня 2023
    Встречи с чудесами Кавказа
    Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина.
    Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и ПолинаТур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2023
    Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
    Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
    Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибоМы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо
  • Е
    Елена
    10 мая 2023
    Экспресс Кавказ
    Поездка прошла замечательно, все понравилось. Отличная организация тура. Спасибо
  • К
    Кира
    4 мая 2023
    Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
    Зара очень внимательный и заботливый организатор. Мне очень понравилось,что человек всегда на связи и независимо от времени обращения всегда отвечает
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    сразу и проявляет участие. Команда Зары встретила и показала Кавказ таким, что осталось желание приехать ещё не один раз и поддерживать добрые дружеские отношения

  • В
    Владимир
    5 июля 2022
    Экспресс Кавказ
    Большое спасибо сотрудникам Большой Страны за полученные положительные эмоции в состоявшемся туре. Конечно объем поступившей информации за этот короткий период огромен, но наступающее через время осознание всего приятно. Теперь будем планировать путешествовать по понравившимся местам на более длинный срок.

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Владикавказ»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
  2. Встречи с чудесами Кавказа
  3. Экспресс Кавказ
  4. Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Эгикал
  5. Вовнушки
  6. Город мертвых
  7. Эльбрус
  8. Сказский ледник
  9. Башня Согласия
  10. Аланский монастырь
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Владикавказ" можно забронировать 4 тура от 29 500 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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