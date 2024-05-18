1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня
Экскурсионный тур «Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня» на 3 дня
Начало: Россия, Республика Северная Осетия - Алания, Влади...
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Встречи с чудесами Кавказа
Начало: г. Пятигорск
10 июня в 10:00
24 июня в 10:00
от 56 300₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экспресс Кавказ
Начало: г. Владикавказ
11 июня в 10:00
19 июля в 10:00
от 34 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур
Начало: Владикавказ
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 32 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна18 мая 2024Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.
- ННина12 мая 2024Хорошо насыщенный тур.
- ЕЕкатерина11 мая 2024Все прошло гладко.
- ВВера29 апреля 2024Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали
- ММаргарита11 апреля 2024Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.
- ННаталья20 июня 2023Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина.
- ТТатьяна4 июня 2023Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.
- ЕЕлена10 мая 2023Поездка прошла замечательно, все понравилось. Отличная организация тура. Спасибо
- ККира4 мая 2023Зара очень внимательный и заботливый организатор. Мне очень понравилось,что человек всегда на связи и независимо от времени обращения всегда отвечает
- ВВладимир5 июля 2022Большое спасибо сотрудникам Большой Страны за полученные положительные эмоции в состоявшемся туре. Конечно объем поступившей информации за этот короткий период огромен, но наступающее через время осознание всего приятно. Теперь будем планировать путешествовать по понравившимся местам на более длинный срок.
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «Владикавказ»
Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур во Владикавказе в июне 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "Владикавказ" можно забронировать 4 тура от 29 500 до 56 300. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур во Владикавказе на 2024 год по теме «Владикавказ», 12 ⭐ отзывов, цены от 29500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август