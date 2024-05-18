Т Татьяна Встречи с чудесами Кавказа Потрясающее путешествие по Кавказу провели с 6 по 12 мая 24г. Увидели, почувствовали на себе всю прелесть Кавказа.

Н Нина Встречи с чудесами Кавказа Хорошо насыщенный тур.

Е Екатерина Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня Все прошло гладко.

В Вера Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур читать дальше нам о своём крае. Рустам показал локацию, где чувствуешь себя полностью свободной от всего наедине с природой. Успехов тебе Рустам. Благодарю водителей Сергея и Валеру. Благодарю местных жителей за прекрасные и душевные обеды. У нас собралась замечательная группа. Благодарю всех с кем мы наслаждались красотой Северной Осетии и Горной Ингушетии. Аланский вечер прошёл замечательно. Всём огромная, благодарность. Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур. Прекрасный тур. Рекомендую. Благодарю замечательных гидов Беллу, Рустама,Магомеда которые с такой любовью и гордостью рассказывали

М Маргарита Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур Очень разнообразно, каждый день новые виды, новые впечатления. Отдельное спасибо сопровождавшим гидам, интересно и познавательно.

Н Наталья Встречи с чудесами Кавказа Тур замечательный. Восхитительная природа Кавказа. Прекрасные экскурсоводы Алена и Полина.

Т Татьяна Загадки кавказских ущелий. Экскурсионный тур Мы с подругой побывали в сказке, изумительно красивая природа и бесподобно отзывчивые и внимательные и гиды и люди очень довольны, спасибо.

Е Елена Экспресс Кавказ Поездка прошла замечательно, все понравилось. Отличная организация тура. Спасибо

К Кира Тур на выходные. Открой Ингушетию за 3 дня читать дальше сразу и проявляет участие. Команда Зары встретила и показала Кавказ таким, что осталось желание приехать ещё не один раз и поддерживать добрые дружеские отношения Зара очень внимательный и заботливый организатор. Мне очень понравилось,что человек всегда на связи и независимо от времени обращения всегда отвечает