4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
8 авг в 10:00
12 авг в 10:00
21 750₽ за человека
6 дней
Боржоми, Кахетия, Тбилиси и другие яркие места Грузии
Погулять по Сигнахи, узнать о тонкостях виноделия и пройтись по стеклянному мосту над пропастью
Начало: Владикавказ, в 09:00 у гостиницы «Планета Люкс». Е...
16 сен в 09:00
7 окт в 09:00
41 800₽ за человека
7 дней
Привет, скалистые горы! Достопримечательности и национальная кухня Осетии и Грузии
Полюбоваться природой и архитектурой, погостить у местных и поучаствовать в грузинском застолье
Начало: Владикавказ, до 12:30
1 ноя в 12:15
6 янв в 12:15
65 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия29 июля 2024Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные впечатления о культуре и
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