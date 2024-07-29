4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
8 авг в 10:00
12 авг в 10:00
21 750₽ за человека
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
11 авг в 14:00
15 сен в 14:00
59 900₽ за человека
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
15 авг в 14:00
10 окт в 14:00
50 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия29 июля 2024Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные впечатления о культуре и
Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «За городом и природа»
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