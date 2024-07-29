За городом и природа – туры во Владикавказе

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» во Владикавказе, цены от 21 750 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
На автобусе
1 отзыв
4 дня
Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
Рассмотреть главные башенные комплексы, побывать в царстве ледников и найти петроглифы
Начало: Г. Владикавказ, аэропорт и ж. - д. вокзал, до 14:0...
8 авг в 10:00
12 авг в 10:00
21 750 за человека
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
На машине
Джиппинг
3 отзыва
6 дней
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
11 авг в 14:00
15 сен в 14:00
59 900 за человека
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
На машине
4 дня
Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Побывать в Кавказской Швейцарии, устроить пикник у водопадов и научиться народным танцам
Начало: Владикавказ, аэропорт, 14:00
15 авг в 14:00
10 окт в 14:00
50 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
    Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные впечатления о культуре и
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    быте народов, проживающих в этом регионе Северного Кавказа!! И конечно же, потрясающей природе, её целительной силе для измученного современной цивилизацией человека) И всё это в 2,5 часах полёта от Москвы.

    Рекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценныеРекомендую путешествие по Северной Осетии и Ингушетии, особенно жителям мегаполисов! Получите много новых знаний, овершенно бесценные

Ответы на вопросы от путешественников по Владикавказу в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики во Владикавказе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Жемчужины Северной Осетии и Ингушетии
  2. В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
  3. Горный край: природа и наследие Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть во Владикавказе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Кармадонское ущелье
  2. Даргавс
  3. Цейское ущелье
  4. Город мертвых
  5. Эгикал
  6. Вовнушки
  7. Сказский ледник
  8. Эльбрус
  9. Аланский монастырь
  10. Башня Согласия
Сколько стоит тур во Владикавказе в августе 2024
Сейчас во Владикавказе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 21 750 до 59 900. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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