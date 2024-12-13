Экскурсии во Владимире

Найдено 139 экскурсий во Владимире, цены от 650 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Владимир, город с историей
Пешая
125 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу в 13:15, в субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
667 за человека
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Пешая
312 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
667 за человека
Владимир: погружение в прошлое
Пешая
223 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Владимир: историческое путешествие по белокаменным храмам
Познакомьтесь с величием древнего Владимира: его архитектурой, историей и захватывающими легендами в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200 за всё до 8 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
На машине
32 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
11 800 за всё до 4 чел.
Владимир в историях и лицах
Пешая
скидка
15%
60 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владимир в историях и лицах: групповая экскурсия по городу
Познакомьтесь с Владимиром двух эпох: средневековой столицей и губернским городом. Увидите белокаменные соборы, Золотые ворота и узнаете городские легенды
Начало: На Театральной площади
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
1000850 за человека
Групповая прогулка-диалог в сердце Владимира
Пешая
344 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Групповая прогулка-диалог в сердце Владимира
Познакомьтесь с историей Владимира на увлекательной прогулке-диалоге. Узнайте о белокаменных соборах, Золотых воротах и многом другом
Начало: Дмитриевский собор, около шлагбаума
Сегодня в 12:30
19 дек в 12:30
667 за человека
Два в одном: Владимир и Боголюбово
Пешая
скидка
10%
35 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Два в одном: путешествие по Владимиру и Боголюбово с экскурсоводом
Познайте сокровища Владимира и Боголюбово: от белокаменных соборов до живописных пейзажей - каждый шаг раскрывает страницы истории
Начало: У Троицкой церкви
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
85007650 за всё до 4 чел.
Прогулка по центру Владимира
Пешая
145 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по историческому центру Владимира с посещением соборов
Погрузитесь в средневековую историю Владимира, узнайте уникальные факты о городе и его знаковых местах во время индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000 за всё до 5 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
83 отзыва
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Древний Владимир: групповая обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира на групповой экскурсии. Узнайте историю города, посетите Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы
Начало: На Дворянской улице
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
28 дек в 11:00
29 дек в 14:00
820 за человека
Владимир сквозь столетия
Пешая
207 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир сквозь столетия
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Сегодня в 17:00
19 дек в 10:00
4800 за всё до 10 чел.
Древний Владимир: к истокам истории
Пешая
168 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Древний Владимир: Путешествие к истокам великой истории Руси
Познакомьтесь с древним Владимиром, где каждый камень хранит истории великих князей, сражений и архитектурных шедевров
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Владимира «Тайны Суздаля: путешествие сквозь века»
На автобусе
10 отзывов
7 часов
Групповая
Путешествие по посадским улицам и историческим местам Суздаля
Погрузитесь в атмосферу старинного Суздаля, где каждый уголок хранит свою историю. Вас ждут посадские улицы, знаменитый домик Бальзаминова и старинные трактиры
Начало: На Соборной площади
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
3200 за человека
Здравствуй, Владимир
Пешая
99 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Здравствуй, Владимир: Путешествие по древней столице Руси
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, где каждый камень дышит историей. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое
Начало: У Театра драмы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 за всё до 5 чел.
По Владимиру с гидом-историком
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По Владимиру с гидом-историком: путешествие в историю Руси
Погрузитесь в историю Владимира, города, который мог стать столицей России. Исследуйте белокаменные сокровища и легенды древнего града
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6000 за всё до 10 чел.
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли
Пешая
99 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Боголюбово и церковь Покрова на Нерли: индивидуальная экскурсия
Посетите старинный поселок Боголюбово и узнайте о князе Андрее Боголюбском. Прогуляйтесь к храму Покрова на Нерли и насладитесь историей и архитектурой
Начало: В Боголюбово
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700 за всё до 5 чел.
Княжий град Владимир
Пешая
117 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади / Соборная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600 за всё до 5 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Пешая
213 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
4667 за всё до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Пешая
10 отзывов
2 часа
Квест
до 5 чел.
«Самоход»: самостоятельный квест-прогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу древнего Владимира, решая увлекательные задачи и открывая для себя его главные достопримечательности
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900 за всё до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира
Пешая
94 отзыва
2 часа
Квест
до 5 чел.
Легенды Древнего Владимира: квест-экскурсия
Погрузитесь в историю Владимира через увлекательный квест. Решайте загадки, узнавайте факты и находите клад
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 10:00
21 дек в 10:00
7500 за всё до 5 чел.
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Владимир и фрески Андрея Рублёва
Погрузитесь в историю Владимира: от Золотых ворот до Успенского собора с фресками Андрея Рублёва. Узнайте тайны старого города
Начало: Соборная площадь
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5000 за всё до 10 чел.
Из Владимира - в сказочный Суздаль
На машине
41 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Владимира - в сказочный Суздаль: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Суздаля, его роль в становлении Москвы и знаменитых личностей, связанных с городом
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
6001 за всё до 6 чел.
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия по Владимиру и Боголюбово
На автобусе
6 отзывов
5.5 часов
Групповая
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия
Откройте для себя величие древней Руси. Посетите знаменитые соборы и церковь Покрова на Нерли, узнайте о памятнике вишне и попробуйте владимирские наливки
Начало: Соборной площади возле памятника 850-летия
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
21 дек в 08:45
22 дек в 08:45
2800 за человека
Из Владимира - в Боголюбово
На машине
34 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Владимира - в Боголюбово: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Руси, посетив Боголюбово с его уникальными памятниками и богатой историей. Узнайте о князе Андрее Боголюбском и его наследии
Начало: Уточняется перед экскурсией
20 дек в 17:30
27 дек в 17:30
4950 за всё до 4 чел.
Юрьев-Польский - белокаменный шедевр Золотого кольца
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Юрьев-Польский: уникальный белокаменный шедевр в сердце России
Погрузитесь в атмосферу древнего города, его историю и архитектурные памятники, соприкасаясь с вековыми традициями
19 дек в 09:00
20 дек в 10:00
6500 за всё до 7 чел.
А если не хочется мёрзнуть
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимиру: история, культура, архитектура
Погрузитесь в многовековую историю Владимира, гуляя по его улочкам и посещая ключевые достопримечательности
Начало: Возле Исторического музея
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7900 за всё до 10 чел.
Новогодняя прогулка по древнему Владимиру
Пешая
скидка
10%
13 отзывов
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Владимир: история, легенды и новогодние традиции
Ощутите дух праздника во Владимире: Золотые ворота, соборы, ярмарки и секреты новогодних традиций ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Театральной площади Владимира
28 дек в 14:30
29 дек в 14:30
19501755 за человека
Владимир: предания глубокой старины
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир: предания глубокой старины
Погрузиться во времена древней Руси во Владимире и Боголюбово
Начало: Уточняется
20 дек в 18:00
27 дек в 18:00
4200 за всё до 4 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша за один день (на вашем авто)
31 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белокаменный детокс: Владимир, Боголюбово, Суздаль и Кидекша
Насыщенное путешествие по белокаменным шедеврам Владимиро-Суздальской земли. Узнайте истории о князьях и зодчих, насладитесь архитектурой и историей
Начало: По договоренности
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
14 500 за всё до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси (на вашем автомобиле)
40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир и Боголюбово - наследие Древней Руси
Прогулка по Владимиру и Боголюбову раскроет тайны древней Руси, познакомит с уникальными памятниками и историей княжеских усобиц
Начало: Соборная площадь
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
8000 за всё до 10 чел.
Тайные сокровища Владимирской области
На машине
95 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Владимирской области
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
Завтра в 09:00
19 дек в 08:00
10 700 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
Пешая
329 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Интерактивная экскурсия «Первая встреча с Владимиром»
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки города
Начало: В районе Дмитриевского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6667 за всё до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира
Пешая
46 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 за всё до 5 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
На машине
8 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимирское Ополье: путешествие во времени
Юрьев-Польский, старинные села, храмы и усадьбы князей Голицыных за 1 день
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 900 за всё до 4 чел.
Заметки губернского Владимира
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Заметки губернского Владимира: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в атмосферу губернского Владимира, исследуя его исторические уголки и узнавая тайны прошлого
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300 за всё до 10 чел.
Древние фрески Владимира
Пешая
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древние фрески Владимира: экскурсия по храмам и соборам
Оцените мастерство древних художников и узнайте историю Владимира. Три храма, уникальные фрески и легенды ждут вас на этой экскурсии
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
8090 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Пешая
41 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Владимиру со старожилом
Увидеть город глазами местного, примерить историю на себя и познакомиться с традиционными ремеслами
Начало: От Золотых ворот
30 дек в 08:30
1 янв в 08:00
5000 за всё до 7 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Пешая
10 отзывов
1 час
Фотопрогулка
до 8 чел.
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
9900 за всё до 8 чел.
Усадьба Муромцево - маленький Версаль, затерянный в лесах
На машине
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в усадьбу Муромцево: архитектурное наследие и история
Приглашаем на экскурсию по усадьбе Муромцево и старинным улочкам Судогды. Узнайте об истории, архитектуре и жизни последних владельцев усадьбы
Завтра в 12:30
20 дек в 10:30
9900 за всё до 4 чел.
Тайны Сунгиря - стоянки первобытного человека
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия Тайны Сунгиря: Погружение в историю первобытного человека
Откройте для себя тайны древнего мира, посетив уникальную стоянку Сунгирь в Владимире. История, приключения и незабываемые впечатления ждут вас
23 дек в 12:00
25 дек в 12:00
6000 за всё до 6 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Пешая
28 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4900 за всё до 10 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Улочки-шкатулочки. Второй взгляд на Владимир
Узнать детальнее о городе и людях, живших здесь в разное время
Начало: На пересечении улиц Б. Московская и Гагарина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700 за всё до 5 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Индивидуальная экскурсия по древнему Владимиру: от Мономахова города до Богородице-Рождественского монастыря. Узнайте историю и символику каждого храма
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Владимир
Пешая
237 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Владимир
Владимирские достопримечательности: Золотые ворота, Успенский собор и водонапорная башня. Захватывающие виды с четырех смотровых площадок
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
4000 за всё до 5 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
Пешая
На микроавтобусе
60 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Прошлое и настоящее Владимира
Погрузиться в историю древней Владимирской земли на пешей обзорной прогулке по городу
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900 за всё до 9 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру для детских и школьных групп
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру
Увлекательная игра-экскурсия для детей и школьников во Владимире: загадки, история и приключения в центре города. Узнайте секреты древнего города
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
9990 за всё до 10 чел.

Что посмотреть во Владимире на экскурсиях?

Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий

Местные экскурсоводы

Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру

Самые популярные экскурсии во Владимире
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Владимир, город с историей
  2. Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
  3. Владимир: погружение в прошлое
  4. Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
  5. Владимир в историях и лицах
Что посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире можно забронировать 139 экскурсий и билетов от 650 до 19 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5964 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Владимир – город с уникальным наследием, и мы предлагаем вам окунуться в его атмосферу с помощью наших экскурсий. Здесь вы найдете актуальные предложения для групп и индивидуальных туристов. Сравните цены, изучите возможности и забронируйте экскурсию, чтобы увидеть все самое лучшее, что может предложить Владимир