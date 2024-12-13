А Александра Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Большое спасибо Руфине за отличную ознакомительную экскурсию. Очень понравилась. Советую.

Е Евгений Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии Понравился гид. Разностороння информация. 2 часа пролетели как миг. Очень интересный рассказ по истории города и современном Владимире. Гид с большим чувством юмора. В общем большое ей спасибо

С Сергей Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии читать дальше в контексте истории нашей страны и сопредельных государств (и не только - казалось, при чем тут пингвины?). Рекомендую Руфину как замечательного экскурсовода! Был на экскурсии с Руфиной. Очень интересно, когда экскурсовод глубоко разбирается в теме, поэтому узнал много нового о городе Владимире

Л Лилия Прошлое и настоящее Владимира спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Понравилось взрослым и детям

О Оксана Из Владимира - в Суздаль и Боголюбово Всё было хорошо

Е Екатерина Древний Владимир: путь сквозь века Экскурсия очень понравилась, погуляли по историческому центру, посмотрели на основные достопримечательности Владимира по интересные рассказы экскурсовода Ларисы. Было очень информативно, интересно и в тоже время не напряжно, а легко. Благодарим Ларису за отлично проведенное время, несмотря на "нелетную" погоду.

Л Любовь Главное о Владимире: групповая интерактивная экскурсия Прекрасная, познавательная экскурсия, прекрасный экскурсовод.

Т Татьяна Групповая прогулка-диалог в сердце Владимира Интересная, живая экскурсия. Руфина - позитивный интересный экскурсовод! Благодарю.

S Samoilenko Владимир сквозь столетия Прекрасная экскурсия, очень живо и интересно!