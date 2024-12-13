125 отзывов
2 часа
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 13:00, в пятницу в 13:15, в субботу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
667₽ за человека 312 отзывов
1.5 часа
Познакомиться с Владимиром на групповой экскурсии
Прогулка по Владимиру откроет вам исторический центр, старинные улицы и захватывающие виды с лучших смотровых площадок. Погрузитесь в атмосферу древнего города
Начало: В центре Владимира, около Дмитриевского собора
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
667₽ за человека 223 отзыва
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4200₽ за всё до 8 чел. 32 отзыва
4 часа
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
11 800₽ за всё до 4 чел. 60 отзывов
2 часа
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
1000 850₽ за человека 344 отзыва
1.5 часа
Групповая прогулка-диалог в сердце Владимира
Познакомьтесь с историей Владимира на увлекательной прогулке-диалоге. Узнайте о белокаменных соборах, Золотых воротах и многом другом
Начало: Дмитриевский собор, около шлагбаума
Сегодня в 12:30
19 дек в 12:30
667₽ за человека 35 отзывов
4 часа
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
8500 7650₽ за всё до 4 чел. 145 отзывов
2 часа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8000₽ за всё до 5 чел. 83 отзыва
2 часа
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
28 дек в 11:00
29 дек в 14:00
820₽ за человека 207 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир сквозь столетия
Погрузитесь в удивительный мир истории Владимира, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: У ступенек театра Драмы
Сегодня в 17:00
19 дек в 10:00
4800₽ за всё до 10 чел. 168 отзывов
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000₽ за всё до 4 чел. 10 отзывов
7 часов
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
21 дек в 11:00
22 дек в 11:00
3200₽ за человека 99 отзывов
2.5 часа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500₽ за всё до 5 чел. 6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
6000₽ за всё до 10 чел. 99 отзывов
2.5 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5700₽ за всё до 5 чел. 117 отзывов
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3600₽ за всё до 5 чел. 213 отзывов
2 часа
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
4667₽ за всё до 5 чел. 10 отзывов
2 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3900₽ за всё до 5 чел. 94 отзыва
2 часа
Сегодня в 10:00
21 дек в 10:00
7500₽ за всё до 5 чел. 58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
5000₽ за всё до 10 чел. 41 отзыв
5 часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
6001₽ за всё до 6 чел. 6 отзывов
5.5 часов
Русь великокняжеская: автобусная экскурсия
Откройте для себя величие древней Руси. Посетите знаменитые соборы и церковь Покрова на Нерли, узнайте о памятнике вишне и попробуйте владимирские наливки
Начало: Соборной площади возле памятника 850-летия Расписание: в субботу и воскресенье в 08:45
21 дек в 08:45
22 дек в 08:45
2800₽ за человека 34 отзыва
3 часа
20 дек в 17:30
27 дек в 17:30
4950₽ за всё до 4 чел. 9 отзывов
2 часа
19 дек в 09:00
20 дек в 10:00
6500₽ за всё до 7 чел. 3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7900₽ за всё до 10 чел. 13 отзывов
2 часа
28 дек в 14:30
29 дек в 14:30
1950 1755₽ за человека 42 отзыва
2 часа
20 дек в 18:00
27 дек в 18:00
4200₽ за всё до 4 чел. 31 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 08:30
23 дек в 08:30
14 500₽ за всё до 10 чел. 40 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 09:00
23 дек в 09:00
8000₽ за всё до 10 чел. 95 отзывов
6 часов
Завтра в 09:00
19 дек в 08:00
10 700₽ за всё до 4 чел. 329 отзывов
1.5 часа
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6667₽ за всё до 5 чел. 46 отзывов
2.5 часа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000₽ за всё до 5 чел. 8 отзывов
8 часов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 900₽ за всё до 4 чел. 59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5300₽ за всё до 10 чел. 9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
8090₽ за всё до 10 чел. 41 отзыв
2.5 часа
30 дек в 08:30
1 янв в 08:00
5000₽ за всё до 7 чел. 10 отзывов
1 час
Уютная фотопрогулка по Владимиру
Погрузитесь в атмосферу старинного Владимира и сохраните воспоминания с профессиональными фотографиями
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
19 дек в 10:00
9900₽ за всё до 8 чел. 6 отзывов
5 часов
Завтра в 12:30
20 дек в 10:30
9900₽ за всё до 4 чел. 5 отзывов
1.5 часа
23 дек в 12:00
25 дек в 12:00
6000₽ за всё до 6 чел. 28 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия-погружение в прошлое Владимира
Увлекательная прогулка по Владимиру, погружение в его многовековую историю. Исследуйте Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота и многое другое
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4900₽ за всё до 10 чел. 15 отзывов
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4700₽ за всё до 5 чел. 6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Индивидуальная экскурсия по древнему Владимиру: от Мономахова города до Богородице-Рождественского монастыря. Узнайте историю и символику каждого храма
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3500₽ за всё до 10 чел. 237 отзывов
2 часа
Знакомьтесь, Владимир
Владимирские достопримечательности: Золотые ворота, Успенский собор и водонапорная башня. Захватывающие виды с четырех смотровых площадок
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
4000₽ за всё до 5 чел. 60 отзывов
2 часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900₽ за всё до 9 чел. 19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия по Владимиру
Увлекательная игра-экскурсия для детей и школьников во Владимире: загадки, история и приключения в центре города. Узнайте секреты древнего города
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
9990₽ за всё до 10 чел. Что посмотреть во Владимире на экскурсиях?
Во Владимире много старинных и современных достопримечательных мест. Гости города могут прогуляться по парку А.С. Пушкина и набережной, посетить старинные соборы, побывать в многочисленных музеях, приобрести памятные сувениры, узнать о разновидностях растений. Также для гостей проводятся мастер-классы по изготовлению глиняной посуды, кукол и пряничных изделий
Местные экскурсоводы
Во Владимире и его окрестностях много мест, удостоенных внимания. Для знакомства со всеми достопримечательностями рекомендуется воспользоваться услугой гида. Гид расскажет о секретных местах города и его уникальной истории. На нашем сайте вы можете подобрать дешёвые туры для индивидуального и коллективного отдыха. Мы гарантируем вам незабываемое времяпровождение с получением положительных эмоций. 😀
Последние отзывы на экскурсии
А
Александра
13 декабря 2024
Большое спасибо Руфине за отличную ознакомительную экскурсию. Очень понравилась. Советую.
Понравился гид. Разностороння информация. 2 часа пролетели как миг. Очень интересный рассказ по истории города и современном Владимире. Гид с большим чувством юмора. В общем большое ей спасибо
Был на экскурсии с Руфиной. Очень интересно, когда экскурсовод глубоко разбирается в теме, поэтому узнал много нового о городе Владимире
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в контексте истории нашей страны и сопредельных государств (и не только - казалось, при чем тут пингвины?). Рекомендую Руфину как замечательного экскурсовода!
спасибо Марине за прекрасную экскурсию. Понравилось взрослым и детям
Всё было хорошо
Экскурсия очень понравилась, погуляли по историческому центру, посмотрели на основные достопримечательности Владимира по интересные рассказы экскурсовода Ларисы. Было очень информативно, интересно и в тоже время не напряжно, а легко. Благодарим Ларису за отлично проведенное время, несмотря на "нелетную" погоду.
Прекрасная, познавательная экскурсия, прекрасный экскурсовод.
Интересная, живая экскурсия. Руфина - позитивный интересный экскурсовод! Благодарю.
S
Samoilenko
8 декабря 2024
Прекрасная экскурсия, очень живо и интересно!
Супер
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру Самые популярные экскурсии во Владимире Что посмотреть во Владимире Сколько стоит экскурсия по Владимиру в декабре 2024
Сейчас во Владимире можно забронировать 139 экскурсий и билетов от 650 до 19 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 5964 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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