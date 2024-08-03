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так увлеклись поиском окаменелостей, что чуть не увезли с собой весь карьер)) Хорошо, что Сергей останавливал, чтобы всё не разобрали)) А ещё мы полюбовались красивым гейзером, попили чай с вкусняшками на берегу уютного озерца (было бы потеплее, можно было наверное и искупаться), познакомились с древней усадьбой, несмотря на старину, оборудованную уже в то время электричеством, автомобилями (даже электро) и каскадом искусственных прудов, спускающемся к озеру. Удивительно, но в усадьбе до сих пор живёт женщина. Поскольку дети были в Владимире в первый раз, по нашей просьбе Сергей дополнительно провёз нас по городу, показал основные достопримечательности (жаль Золотые ворота были на реставрации, зато будет повод вернуться). Потом ещё и предложил завезти в торговый центр на перекус, что в конце такой длинной экскурсии было очень кстати и отвёз на вокзал! День удался. Несмотря на то, что были в Владимире проездом увидели то, что думаю далеко не всем даже знатокам города посчастливилось. Отдельно хочу отметить искусство Сергея как водителя. На мой непросвещённый взгляд те лужи, а скорее небольшие озерца, которые Сергей виртуозно преодолевал, под силу только внедорожнику, что точно не о машине Сергея))