Что ещё посмотреть – экскурсии во Владимире

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» во Владимире, цены от 4 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайные сокровища Владимирской области
На машине
83 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9 400 за всё до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
На машине
25 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
7 авг в 09:30
9 авг в 09:30
10 950 за всё до 4 чел.
Женский лик древнего Владимира
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    3 августа 2024
    Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
    Марина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. Специально посмотрел фильм Тарковского. Всё
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    именно так. Марина чудесный собеседник. К сожалению в Боголюбово в этот день не попали, там были съёмки фильма. Экскурсия, не смотря на дождь, прошла увлекательно и не заметно.

    Марина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. СпециальноМарина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. СпециальноМарина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. СпециальноМарина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. Специально
  • А
    Анна
    1 августа 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от скучных дат и цифр, полюбоваться природой, попасть в малоизвестные интересные места. Мои подростки
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    так увлеклись поиском окаменелостей, что чуть не увезли с собой весь карьер)) Хорошо, что Сергей останавливал, чтобы всё не разобрали)) А ещё мы полюбовались красивым гейзером, попили чай с вкусняшками на берегу уютного озерца (было бы потеплее, можно было наверное и искупаться), познакомились с древней усадьбой, несмотря на старину, оборудованную уже в то время электричеством, автомобилями (даже электро) и каскадом искусственных прудов, спускающемся к озеру. Удивительно, но в усадьбе до сих пор живёт женщина. Поскольку дети были в Владимире в первый раз, по нашей просьбе Сергей дополнительно провёз нас по городу, показал основные достопримечательности (жаль Золотые ворота были на реставрации, зато будет повод вернуться). Потом ещё и предложил завезти в торговый центр на перекус, что в конце такой длинной экскурсии было очень кстати и отвёз на вокзал! День удался. Несмотря на то, что были в Владимире проездом увидели то, что думаю далеко не всем даже знатокам города посчастливилось. Отдельно хочу отметить искусство Сергея как водителя. На мой непросвещённый взгляд те лужи, а скорее небольшие озерца, которые Сергей виртуозно преодолевал, под силу только внедорожнику, что точно не о машине Сергея))

  • М
    Марина
    26 июля 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Сын-подросток был в восторге от карьера! Гостил у бабушки неподалеку от тех мест, но не знал о существовании такой красоты
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    по соседству. Сергей показал поистине удивительные места природы. Большое удобство было также и в том, что Сергей заехал за сыном и забрал его от бабушки и потом так же благополучно вернул)) Очень достойный и приятный человек! С погодой тоже повезло, вышли отличные фотки!

    Сын-подросток был в восторге от карьера! Гостил у бабушки неподалеку от тех мест, но не знал
  • В
    Виктория
    21 июля 2024
    Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
    Огромное спасибо за удивительно познавательный рассказ. Вежливый и тактичный гид. Марина мастер своего дела.
  • Э
    Элина
    11 июля 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Очаровательная экскурсовод Татьяна очень увлекательно провела экскурсию. Нашей группе из 5 рязанских девушек всё очень понравилось. Спасибо.
  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Мы с мужем выбирали экскурсию для нашей семьи: двух взрослых и дочери - подростка. Татьяна, своим интересным, оригинальным и эмоциональным
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    рассказом об истории города и его достопримечательностях погрузила нас в атмосферу того времени. Экскурсия построена не в форме лекции, а в виде нескучной беседы, которая захватывает и увлекается до конца! Время нашей исторической прогулки с Татьяной пролетело незаметно, не смотря на сильную жару в этот день! Мы остались под большим впечатлением от экскурсии, которую провела Татьяна!

  • И
    Инна
    24 июня 2024
    Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
    Это была долгожданная поездка, которая полностью оправдала ожидания. Гид Марина -замечательный рассказчик и знаток родного края. Все понравилось, приеду еще. Рекомендую
    Это была долгожданная поездка, которая полностью оправдала ожидания. Гид Марина -замечательный рассказчик и знаток родного края
  • А
    Анна
    17 июня 2024
    Тайные сокровища Владимирской области
    Присоединюсь к положительным отзывам. Все продумано, темп спокойный, Сергей дает выбор маршрута. Профессионально, но без занудства.
  • Т
    Татьяна
    15 июня 2024
    Женский лик древнего Владимира
    Прогулка с Татьяной понравилась. У нас в компании было больше девочек, поэтому нам зашел такой ракурс рассказа про историю древнего Владимира. Интересно, красиво, уютно! Спасибо за экскурсию и знакомство с городом!

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Что ещё посмотреть»

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  3. Женский лик древнего Владимира
Какие места ещё посмотреть во Владимире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 4 600 до 10 950. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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