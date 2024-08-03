6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайные сокровища Владимирской области: от Дюкинских карьеров до Судогодского гейзера
Погрузитесь в удивительный мир природных чудес и исторических памятников Владимирской области в рамках захватывающей экскурсии
6 авг в 08:00
8 авг в 08:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир и Боголюбов град: тропами Средневековья
Разгадать шедевры русского зодчества и погрузиться в эпоху великого князя Андрея Боголюбского
7 авг в 09:30
9 авг в 09:30
10 950₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Женский лик древнего Владимира: история в живописных местах
Погрузитесь в историю женщин Владимира, открывая секреты древних памятников и нетуристических уголков
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь3 августа 2024Марина прекрасно знает историю Владимира. Именно она открыла для нас значение и силу творчества Рублёва. Специально посмотрел фильм Тарковского. Всё
- ААнна1 августа 2024Экскурсия для тех, кто хочет отдохнуть от скучных дат и цифр, полюбоваться природой, попасть в малоизвестные интересные места. Мои подростки
- ММарина26 июля 2024Сын-подросток был в восторге от карьера! Гостил у бабушки неподалеку от тех мест, но не знал о существовании такой красоты
- ВВиктория21 июля 2024Огромное спасибо за удивительно познавательный рассказ. Вежливый и тактичный гид. Марина мастер своего дела.
- ЭЭлина11 июля 2024Очаровательная экскурсовод Татьяна очень увлекательно провела экскурсию. Нашей группе из 5 рязанских девушек всё очень понравилось. Спасибо.
- ЕЕлена6 июля 2024Мы с мужем выбирали экскурсию для нашей семьи: двух взрослых и дочери - подростка. Татьяна, своим интересным, оригинальным и эмоциональным
- ИИнна24 июня 2024Это была долгожданная поездка, которая полностью оправдала ожидания. Гид Марина -замечательный рассказчик и знаток родного края. Все понравилось, приеду еще. Рекомендую
- ААнна17 июня 2024Присоединюсь к положительным отзывам. Все продумано, темп спокойный, Сергей дает выбор маршрута. Профессионально, но без занудства.
- ТТатьяна15 июня 2024Прогулка с Татьяной понравилась. У нас в компании было больше девочек, поэтому нам зашел такой ракурс рассказа про историю древнего Владимира. Интересно, красиво, уютно! Спасибо за экскурсию и знакомство с городом!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Что ещё посмотреть»
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