Т Татьяна Старый Владимир за 2 часа Александр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юмором.

А Андрей Княжий град Владимир Благодарим, Веру за увлекательную экскурсию, профессиональное отношение к своему делу, познания в истории родного края, любовь к русской культуре, традициям и обычаям!

Е Екатерина Владимир, город с историей Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую.

Е Евгения Владимир, город с историей Благодарим Светлану за интересную экскурсию!!!

Г Галина Княжий град Владимир Всё прошло замечательно!

И Ирина Старый Владимир за 2 часа Спасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. Все это сопровождается великолепными видами города с разных площадок! Самые прекрасные впечатления от экскурсии! Рекомендуем всем совершить прогулку по Владимиру с этим прекрасным знатоком города!

И Инна Старый Владимир за 2 часа читать дальше князей, про монголо-татрское нашествие, про кто на ком стоял и кому кем приходился. Александр молодец, не сыпля датами очень хорошо все разложил по полочкам. Рассматривание узоров Дмитровского собора под его комментарии - это отдельное удовольствие, тут можно целую экскурсию сделать на пару часов только вокруг собора. Спасибо большое за чудесно проведенное время! Прекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И тема наша любимая - про

В Владимир Княжий град Владимир Отличная экскурсия. Спасибо большое Вере за интересную и увлекательную экскурсию по Владимиру. Ответы на все интересующие вопросы, подойдет даже тем, кто не в первый раз во Владимире.

Р Рожик Владимир, город с историей Очень интересно, познавательно. Глубокое погружение в историю. Маршрут проходит по самым значимым достопремичательностям Владимира.