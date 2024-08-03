Экскурсии для пенсионеров

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии для пенсионеров» во Владимире, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Владимир, город с историей
Пешая
81 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
800 за человека
Княжий град Владимир
Пешая
96 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
2 800 за всё до 3 чел.
Старый Владимир за 2 часа
Пешая
196 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Завтра в 10:00
6 авг в 13:00
4 667 за всё до 5 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Пешая
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Понять, в чём уникальность и сложность белокаменного зодчества
Начало: На Соборной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3 500 за всё до 10 чел.
Владимир - к истокам истории
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 900 за всё до 4 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
На автобусе
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Александр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юмором.
    Александр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юморомАлександр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юмором
  • А
    Андрей
    2 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Благодарим, Веру за увлекательную экскурсию, профессиональное отношение к своему делу, познания в истории родного края, любовь к русской культуре, традициям и обычаям!
  • Е
    Екатерина
    2 августа 2024
    Владимир, город с историей
    Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую.
    Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. РекомендуюОчень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. РекомендуюОчень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую
  • Е
    Евгения
    1 августа 2024
    Владимир, город с историей
    Благодарим Светлану за интересную экскурсию!!!
  • Г
    Галина
    1 августа 2024
    Княжий град Владимир
    Всё прошло замечательно!
  • И
    Ирина
    31 июля 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Спасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. Все это сопровождается великолепными видами города с разных площадок! Самые прекрасные впечатления от экскурсии! Рекомендуем всем совершить прогулку по Владимиру с этим прекрасным знатоком города!
    Спасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. ВсеСпасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. ВсеСпасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. ВсеСпасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. ВсеСпасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. Все
  • И
    Инна
    30 июля 2024
    Старый Владимир за 2 часа
    Прекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И тема наша любимая - про
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    князей, про монголо-татрское нашествие, про кто на ком стоял и кому кем приходился. Александр молодец, не сыпля датами очень хорошо все разложил по полочкам. Рассматривание узоров Дмитровского собора под его комментарии - это отдельное удовольствие, тут можно целую экскурсию сделать на пару часов только вокруг собора. Спасибо большое за чудесно проведенное время!

    Прекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И темаПрекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И темаПрекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И темаПрекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И темаПрекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И темаПрекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И тема
  • В
    Владимир
    27 июля 2024
    Княжий град Владимир
    Отличная экскурсия. Спасибо большое Вере за интересную и увлекательную экскурсию по Владимиру. Ответы на все интересующие вопросы, подойдет даже тем, кто не в первый раз во Владимире.
  • Р
    Рожик
    25 июля 2024
    Владимир, город с историей
    Очень интересно, познавательно. Глубокое погружение в историю. Маршрут проходит по самым значимым достопремичательностям Владимира.
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Владимир - белокаменная столица Руси
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️ Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
    Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений

Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Владимир, город с историей
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  4. Владимир - белокаменная столица Руси
  5. Владимир - к истокам истории
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дмитриевский собор
  2. Успенский Собор
  3. Золотые Ворота
  4. Самое главное
  5. Соборная площадь
  6. Церковь Покрова на Нерли
  7. Водонапорная башня
  8. Театральная площадь
  9. Козлов Вал
  10. Большая Московская Улица
Сколько стоит экскурсия по Владимиру в августе 2024
Сейчас во Владимире в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 800 до 6 300. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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