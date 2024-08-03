2 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Владимир, город с историей: групповая экскурсия
Владимир - город, который сочетает богатую историю и уют провинции. Узнайте о великих князьях, символах и архитектуре на нашей прогулке
Начало: На Театральной площади
Завтра в 13:00
7 авг в 13:00
800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Княжий град Владимир: путешествие в сердце истории России
Приглашаем на увлекательное путешествие по Владимиру, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Начало: На Театральной площади
Завтра в 09:00
6 авг в 09:30
2 800₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Владимир: 2-часовая погружение в историю и культуру
Откройте для себя Владимир: исторические памятники и живописные виды в индивидуальной экскурсии
Начало: На площади перед драматическим театром
Завтра в 10:00
6 авг в 13:00
4 667₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Владимир - белокаменная столица Руси
Понять, в чём уникальность и сложность белокаменного зодчества
Начало: На Соборной площади
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Владимир - к истокам истории: экскурсивное погружение в эпоху
Начало: Соборная площадь, памятник 850-летия Владимиру
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 900₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Владимир-Суздаль с обедом и дегустацией (3 музея)
Начало: Г. Владимир, Соборная площадь
18 авг в 07:30
5 янв в 07:30
6 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 августа 2024Александр, спасибо. Для нашего подростка самое то. Ни много ни мало. Емко, а главное, с юмором.
- ААндрей2 августа 2024Благодарим, Веру за увлекательную экскурсию, профессиональное отношение к своему делу, познания в истории родного края, любовь к русской культуре, традициям и обычаям!
- ЕЕкатерина2 августа 2024Очень интересная, живая, с юмором и историческими фактами экскурсия. Рекомендую.
- ЕЕвгения1 августа 2024Благодарим Светлану за интересную экскурсию!!!
- ГГалина1 августа 2024Всё прошло замечательно!
- ИИрина31 июля 2024Спасибо Александру за великолепную, содержательную экскурсию. много интересных исторических фактов, воспринимаются на экскурсии удивительно легко. Все это сопровождается великолепными видами города с разных площадок! Самые прекрасные впечатления от экскурсии! Рекомендуем всем совершить прогулку по Владимиру с этим прекрасным знатоком города!
- ИИнна30 июля 2024Прекрасный Александр, очень эмоциональный и запоминающийся рассказ, красивый город - всё оправдало ожидания полностью. И тема наша любимая - про
- ВВладимир27 июля 2024Отличная экскурсия. Спасибо большое Вере за интересную и увлекательную экскурсию по Владимиру. Ответы на все интересующие вопросы, подойдет даже тем, кто не в первый раз во Владимире.
- РРожик25 июля 2024Очень интересно, познавательно. Глубокое погружение в историю. Маршрут проходит по самым значимым достопремичательностям Владимира.
- ИИрина24 июля 2024Спасибо огромное Анастасии за экскурсию! Очень интересно, познавательно, услышали много ценной информации - получили массу впечатлений и положительных эмоций ☺️ Рекомендуем познакомиться с городом в компании Анастасии 💯!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Владимиру в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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